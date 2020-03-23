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«Вероятность отмены 50%»: в России идет последний топовый турнир

Российский шахматист Непомнящий захватил лидерство на турнире претендентов

В России прямо сейчас проходит главный международный старт года по шахматам — турнир претендентов, победитель которого получит право сразиться с Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мира. Церемония открытия состоялась при полном зале, участники здороваются за руку и не носят масок, а сам турнир будет идти до 3 апреля, несмотря на указ Министерства спорта об отмене всех международных соревнований из-за коронавируса. При этом российский гроссмейстер Александр Грищук допустил, что соревнования могут быть прерваны.

В самый разгар пандемии коронавируса и введения карантина во многих видах спорта в Екатеринбурге проходят престижнейшие международные соревнования по шахматам — турнир претендентов. Победитель получает право сразиться в матче на первенство мира с норвежцем Магнусом Карлсеном, удерживающим шахматную корону уже семь лет, — так что по сути это важнейший турнир года.

Помимо квоты на матч за звание чемпиона мира участники борются и за общий призовой фонд в размере 500 тысяч евро.

Первые партии состоялись 17 марта, а церемония закрытия запланирована на 3 апреля, то есть турнир продлится около двух недель. Любопытно, что 16 марта Министерство спорта России выпустило указ, согласно которому все международные соревнования на территории страны отменяются до особого распоряжения в целях борьбы с распространением коронавируса.

Однако президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович сообщил, что для этих соревнований было сделано исключение.

«Для Свердловской области и для России в целом турнир претендентов — это огромное событие, поскольку он является единственным международным спортивным событием в ближайшее время.

Мы с министерством спорта говорили. У нас официально турнир проводится с 15 марта по 4 апреля, на нас ограничение не распространяется, в том числе с учетом небольшого числа участников», — цитирует Дворковича ТАСС.

Участников действительно немного — всего восемь человек.

Из них трое россиян — Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко, двое представителей Китая — Дин Лижэнь и Мэн Ван Хао, нидерландец Аниш Гини, американец Фабиано Каруана и француз Максим-Вашье Лаграв, заменивший азербайджанца Теймура Раджабова, который отказался от участия в турнире по «личным мотивам».

Все играют между собой два круга — белыми и черными фигурами, получая на первые 40 ходов 100 минут, на следующие 20 — 50 минут, а затем еще 15 минут на окончание партии с добавлением лишь 30 секунд за каждый ход.

Зрители на соревнования не допускаются и вынуждены наблюдать за партиями онлайн — впрочем, это уже давно распространенный метод среди любителей шахмат.

При этом церемония открытия турнира все равно прошла при полном зале:

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Сhess-news.com, Леннарт Отс

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Как бы там ни было, у российских болельщиков эти соревнования пока оставляют приятные впечатления: Ян Непомнящий по итогам шести туров является единоличным лидером турнирной таблицы, хотя изначально безоговорочным фаворитом считался американец Каруана, который выиграл данный турнир в прошлый раз.

Однако впереди еще восемь туров, и делать какие-то выводы еще рано. Более того, не все шахматисты уверены, что соревнования удастся довести до конца. Например, россиянин Грищук еще до начала турнира оценил вероятность его досрочного прекращения довольно высоко — 50%.

«Я чувствую себя хорошо, есть настрой бороться за победу. Конечно, новости, связанные с коронавирусом, отвлекают, и многое кажется странным.

Думаю, есть вероятность, что турнир, начавшись, не будет доигран, процентов 50. Странно то, как вводят карантин и закрывают границы. Мне казалось, это все надо делать, пока вирус еще не проник в страну, а когда уже эпидемия, такие меры... Не знаю, странные вещи происходят.

А что касается турнира и коронавируса, то одна поездка в метро через всю Москву намного опаснее в плане возможности заболеть», — приводил слова Грищука ТАСС.

К сожалению, у Александра пока не идет игра — все пять стартовых партий он завершил вничью, не добившись ни одной победы. 2,5 заработанных очка и третье место в таблице, разделенное с еще двумя участниками, — это явно не то, на что рассчитывал отечественный гроссмейстер.

Вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин признался, что уже не чувствует уверенности в Грищуке.

«После двух стартовых туров мне казалось, что если он избавится от цейтнотов, то у него все пойдет как надо. А после пяти туров у меня в отношении Саши такого ощущения нет. Более того, есть понимание, что если он будет постоянно находиться в цейтнотах, то у него будут одни ничьи. А с ничьими на победу в турнире рассчитывать сложно», — цитирует Смагина РИА «Новости».

Любопытно, что после нескольких туров известный портал Chess24.com разместил в своем Twitter пространное высказывание Грищука, в котором тот якобы призывал прекратить турнир претендентов:

«Моя форма ужасна, вообще не хочется играть, учитывая нынешнюю ситуацию. Сначала у меня не было четкого мнения относительно коронавируса, но теперь появилась позиция, что турнир нужно остановить. Атмосфера враждебная, маски…

Неслучайно, что все остальные соревнования остановлены. Мы единственное крупное спортивное событие в мире, и я считаю, что его следует остановить и отложить. Ботвинник комментировал это так: если заставить двух игроков играть стоя, то совсем не факт, что победит тот же, кто и сидя».

На следующий день Грищук сообщил, что его высказывания были неправильно поняты, и он не собирается уезжать с турнира претендентов.

«Я не знаю, откуда взялась такая интерпретация моих слов о том, что я хотел покинуть Екатеринбург. Я люблю этот город, очень много лет играл за «Малахит» на командном чемпионате России. Пусть это останется на совести тех людей, которые так интерпретировали мои слова», — заявил шахматист.

Как бы там ни было, турнир в любом случае не собираются прекращать, все партии проходят по расписанию, и участники чувствуют себя отлично — никто не носит масок и все здороваются за руку. Шахматный мир коронавируса пока не боится.

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https://candidates-2020.com/photos

* * *
Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По данным на 23 марта, вирусом заразились более 349 тыс. человек, из которых 100,3 тыс. уже выздоровели, а 15,3 тыс. скончались. В России зафиксировано 438 случаев заражения (вылечились — 17).

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