Жертв все больше: экс-президент «Реала» умер от коронавируса

COVID-19 распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. Из Китая, ставшего очагом распространения болезни, вирус передислоцировался в Европу. Сильнее всего страдают Италия (53,5 тыс. зараженных, 4,8 тыс. смертей) и Испания (25,5 тыс. пациентов, 1,3 тыс. смертей). Эти страны также оказались в лидерах по количеству заболевших людей из мира спорта, которых в сумме уже 133 человека по всему миру.

Накануне список жертв эпидемии пополнился. В возрасте 76 лет скончался бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс, перенесший коронавирусную инфекцию. За несколько дней до смерти он был госпитализирован с повышенной температурой и, по сведениям Marca, попал в реанимацию. Тест на COVID-19 дал положительный результат.

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Согласно мнению специалистов, основную группу риска, наиболее подверженную заражению коронавирусом, составляют пожилые люди старше 60 лет. Это объясняется тем, что их иммунная система уязвима и ослаблена, из-за чего ей тяжелее бороться с вирусными инфекциями. Часто это также усугубляется тем фактом, что люди в возрасте страдают от хронических заболеваний.

В молодости Санс был игроком и выступал на позиции вратаря за малоизвестные испанские команды. Впоследствии он переквалифицировался в бизнесмена, сколотив состояние на недвижимости и строительстве. Позднее Санс стал футбольным чиновником, в период с 1995 по 2000 год занимая пост президента «сливочных». В частности, именно на его деньги клуб приобрел таких игроков, как Давор Шукер и Предраг Миятович, что привело к долгожданной победе «Реала» в Лиге чемпионов, причем дважды. С ним «сливочные» также выиграли межконтинентальный кубок, чемпионат и Суперкубок Испании.

Тем не менее этого не хватило, чтобы остаться в команде, поскольку «королевский клуб» находился в плачевном финансовом состоянии.

Так или иначе, футбольный бизнес его по-прежнему интересовал: с 2005 по 2006 год он вел переговоры о покупке итальянской «Пармы», которые потерпели неудачу. После этого Санс снова баллотировался на пост президента «Реала», но выборы проиграл. В конечном итоге бизнесмен приобрел испанскую «Малагу», которую спустя четыре года продал катарскому инвестору. В 2008-м он также был заинтересован в покупке итальянского клуба «Бари».

Санс приходился тестем бывшему защитнику «Реала» и сборной Испании Мичелю Сальгадо, который женился на его дочери Малуле.

«Реал Мадрид», его президент и совет директоров сожалеют о смерти Лоренсо Санса. Мы оплакиваем потерю президента, посвятившего большую часть своей жизни своей страсти — клубу из Мадрида», — говорится в заявлении «сливочных».

Тревожные новости об инфицированных спортсменах продолжают поступать и из Италии, которая по числу летальных исходов от коронавируса уже обогнала Китай. Заболевшим оказался уже третий футболист туринского «Ювентуса» — аргентинец Пауло Дибала, вместе с которым вирус подхватила его девушка.

Ранее в составе «бьянконери» болезнь была зарегистрирована у итальянца Даниэле Ругани (и его беременной подруги) и француза Блеза Матюиди. Главная звезда чемпионов Италии — Криштиану Роналду — продолжает отбывать карантин дома, на острове Мадейра.

В Италии изолированы все клубы, а большинство из футболистов и сотрудников уже прошли тест на наличие коронавируса в организме. О двух положительных результатах накануне сообщила пресс-служба «Милана»: COVID-19 обнаружен у 51-летнего технического директора команды Паоло Мальдини и его 18-летнего сына Даниэля, выступающего за «россонери» на позиции атакующего полузащитника. Предполагается, что переносчиком инфекции стал Паоло, который ранее контактировал с зараженным коронавирусом человеком, после чего у него стали проявляться симптомы.

Уточняется, что заболевшие чувствуют себя хорошо. Оба они отбыли обязательный двухнедельный карантин и продолжат находиться в изоляции до разрешения медицинского персонала.

Не так давно президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина сообщил, что возобновить сезон в Серии А планируется к 3 мая. По целому ряду причин лучшей датой завершения чемпионата признано 30 июня, однако сроки могут корректироваться в соответствии с возрастанием угрозы коронавируса. Вопреки желанию местного Минспорта и футбольной федерации возобновить сезон премьер-министр Джузеппе Конте 22 марта объявил об ужесточении мер безопасности в стране, закрыв всю производственную деятельность на территории страны. Так или иначе, некоторые клубы готовы идти наперекор правительству: «Наполи» на своих официальных ресурсах объявил, что, несмотря на запрет массовых мероприятий, возобновляет тренировки 25 марта.

Что касается других стран, то в Китае ситуация с распространение COVID-19 постепенно улучшается. В связи с этим футболисты клубов стали возвращаться в Поднебесную для подготовки к старту чемпионата, запланированному на апрель. Однако в местной прессе днем ранее появилась информация, что у одного из игроков найден коронавирус — речь идет о полузащитнике «Шаньдунь Лунэн» Маруане Феллайни, ранее выступавшем за английские «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Об этом, по данным Sina Sport, стало известно из отчета комитета по здравоохранению Цзинаня. В данный момент 32-летний атлет помещен в инфекционную больницу для лечения и карантина.

Если эти данные официально подтвердятся, то бельгиец станет первым футболистом, заболевшим на территории КНР. Не исключено, что после этого вопрос возобновления сезона может быть снова поднят.

По всему миру, согласно актуальной статистике на 22 марта, число зарегистрированных случаев заражений коронавирусом достигло 308,5 тыс. человек, а количество смертей перевалило за 13 тыс. При этом вылечились более 95 тыс. инфицированных.