Убытки и сокращения: как коронавирус бьет по футболу

Пандемия коронавируса сыграла огромную экономическую роль в европейском футболе. Из-за паузы в национальных чемпионатах клубы терпят финансовые убытки, а некоторые из команд вынуждены идти на сокращение штата сотрудников и заработных плат футболистов.

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Серьезные потери может понести чемпионат Италии. Серия А, как и другие топ-лиги Европы, была приостановлена из-за карантина по всей стране. Итальянская федерация футбола (FIGG) рассчитывает, что национальное первенство все же будет возобновлено в мае, а сезон в таком случае завершится 30 июня. Однако если турнир все же будет завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, то потери Серии А составят порядка €800 млн.

Журналист Николо Скира сообщил, что руководство чемпионата Италии рассматривает возможность сокращения зарплат футболистов на время паузы в Серии А. Уточняется, что оклады игроков, которые получают больше €1,5 млн, будут урезаны на 30 процентов, остальные — на 15 процентов. Однако сами футболисты выступили против таких мер.

При этом интересно, что тренерский штаб и футболисты «Ромы» пожертвовали ежедневную зарплату на борьбу с коронавирусной инфекцией. Этих денег хватит на три аппарата интенсивной терапии, пять аппаратов ИВЛ и восемь коек для больницы в Риме. Также ранее «волки» предоставили городу 13 тысяч медицинских масок и антисептические средства для рук.

Не все в порядке в Италии и по части случаев заражения. 21 марта аргентинский нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала объявил, что вместе со своей девушкой сдал положительный тест на коронавирус. Примечательно, что некоторое время назад СМИ проинформировали, что форвард болен, однако тогда это оказалось фейком. Дибала стал третьим игроком туринского клуба, который оказался заражен. До этого COVID-19 был выявлен у защитника Даниэле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди.

Аналогичные проблемы существуют и в Испании. В командах Примеры ежедневно пополняется список футболистов и членов клуба, чьи тесты на коронавирус показывают положительный результат.

К примеру, в «Валенсии», где играет российский полузащитник Денис Черышев, 35 процентов тестов выявили заболевание, а в «Сампдории» число инфицированных выросло до 15 человек, как и в «Алавесе».

Примечательно, что «Сельта» российского нападающего Федора Смолова отказалась делать тесты для футболистов, но отправила их на карантин.

В Английской премьер-лиге (АПЛ), которая первой из топ-лиг продлила паузу в чемпионате до 30 апреля, больше переживают за зарплату не футболистов, а обслуживающего персонала. Стюарды, охранники, продавцы еды, медики, официанты — многие из них потеряли работу из-за карантина. Некоторые клубы, включая «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», уже объявили, что в полном объеме выплатят сотрудникам зарплату даже в том случае, если чемпионат не продолжится. Но позволить себе такую роскошь, так или иначе, могут только финансово стабильные команды.

Например, «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» также совместно пожертвовали £100 тыс. местным продовольственным банкам. Клубы таким образом поддержали инициативу своих болельщиков, которые во время матчей проводили сбор средств.

Впрочем, на территории Европы достаточно клубов, по которым кризис ударил всерьез. Так, швейцарский «Сьон» был вынужден пойти на беспрецедентные меры — разорвать в одностороннем порядке контракты с некоторыми футболистами. Был уволен и бывший нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия.

«Во вторник я получил письмо с просьбой подписать соглашение о сокращении зарплаты в связи с пандемией коронавируса. На встрече с участием всех игроков команды мы решили отклонить данное предложение. В среду я отправил в клуб письмо с отказом от сокращения заплаты. Через полчаса я получил уведомление об увольнении через WhatsApp», — написал Думбия в Instagram.

В противовес футболистам «Сьона» игроки менхенгладбахской «Боруссии» приняли решение добровольно отказаться от части зарплаты, чтобы компенсировать потери сотрудников клуба. Такая инициатива, по словам управляющего директора команды Штеффана Шипперса, поможет клубу пережить кризис и избежать увольнений.

Говоря о том, как команды справляются с пандемией, нельзя не упомянуть и историю из Португалии. Президент «Спортинга» Фредерику Варандаш принял решение временно оставить свой пост, чтобы начать оказывать помощь в медицинской сфере. Он работал врачом во время войны в Афганистане и откликнулся на призыв Вооруженных сил Португалии, которые принимают в свои ряды солдат в запасе и в отставке.

«Я уже служил стране, сегодня я сделаю это снова, пока действует чрезвычайное положение… И я буду возвращаться всякий раз, когда это понадобится Португалии. Давайте поможем стране все вместе», — сообщил функционер через социальные сети.