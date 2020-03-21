«Огромное разочарование»: чемпионат мира по хоккею отменен

Международная федерация хоккея (ИИХФ) официально объявила: чемпионат мира — 2020 не состоится из-за пандемии коронавируса.

«Такова жестокая реальность для хоккейной семьи по всему миру, но мы должны принять это. Коронавирус — глобальная проблема, требующая больших усилий со стороны властей различных стран.

Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать их старания. В этой ситуации надо оставить спорт на втором плане», — приводит пресс-служба ИИХФ слова президента организации Рене Фазеля.

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Напомним, чемпионат мира должен был пройти в двух городах Швейцарии — Цюрихе и Лозанне — с 8 по 24 мая. В мировом форуме должны были принять участие 13 сборных из Европы — Россия, Финляндия, Чехия, Швеция, Норвегия, Латвия, Швейцария, Дания, Германия, Италия, Великобритания, Словакия и Белоруссия, две из Северной Америки — Канада и США, а также одна из Азии — Казахстан.

Очевидно, что в условиях пандемии COVID-19 собрать хоккеистов из всех этих стран в одном месте означало бы увеличить риск дальнейшего распространения вируса среди немалого числа людей: каждая сборная включает по 25 игроков, не считая тренерского штаба, медицинского персонала и других сотрудников.

В Швейцарии на данный момент насчитывается 3028 выявленных случаев коронавируса и 19 смертей.

16 марта местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации до 19 апреля: были закрыты все общественные места не критического значения, вроде парков, театров, баров и спортивных арен.

Кроме того, был введен строгий пограничный контроль с Германией, Австрией, Францией и Италией, — теперь попасть в страну стало гораздо сложнее и требует больше времени.

Таким образом, решение об отмене мирового первенства было вполне ожидаемым, особенно на фоне того, что ранее Международная федерация хоккея уже объявила, что точно не состоятся игры второго и третьего дивизионов чемпионата мира, где сборные борются за попадание в элиту, которая затем разыгрывает мировой титул.

«Мы принимаем решение совета ИИХФ об отмене чемпионата мира, — заявил генеральный секретарь оргкомитета ЧМ-2020 Джан Джилли. — Но, конечно, это огромное разочарование для нашей организации.

Мы попали в исключительную ситуацию и сейчас должны решить еще множество вопросов».

Также на официальном сайте Международной федерации отмечается, что «очевидно, нет никаких возможностей перенести чемпионат мира — 2020 в другую страну».

По всей Европе принимаются исключительные меры для борьбы с распространением COVID-19, все мало-мальски значимые турниры по хоккею приостановлены до середины апреля, и не факт, что пауза не будет продлена. В Северной Америке ситуация не лучше, так что во всем мире сейчас действительно невозможно найти безопасное место без строгих ограничений на проведение массовых мероприятий и со всей необходимой инфраструктурой.

Вероятность переноса мирового форума на 2021 год также очень мала, поскольку этот турнир проходит каждый сезон и страны-хозяйки ЧМ уже распределены до 2025 года.

«Возможный сценарий с переносом чемпионата мира на другие даты и проведением его в Швейцарии может быть рассмотрен на конгрессе ИИХФ. Однако стоит учитывать, что принимающие страны уже известны на ближайшие пять лет», — отмечается на сайте федерации.

В 2021 году чемпионат мира должны совместно провести Белоруссия и Латвия. Наверняка страны уже начали готовиться, и лишать их законно полученного права на мировой форум Международная федерация вряд ли осмелится. Однако глава ИИХФ Фазель не стал отрицать теоретическую возможность такого варианта.

«Все дальнейшие решения будет принимать конгресс ИИХФ, у нас контракт с Белоруссией и Латвией на следующий год, с Финляндией на 2022-й. На сегодняшний день статус такой: следующий чемпионат пройдет в Белоруссии и Латвии, но все может поменяться», — сказал чиновник.

Кстати, еще непонятно, когда состоится конгресс ИИХФ, на котором обсудят возможный перенос. Обычно он проходит во время чемпионата мира и по плану должен был состояться с 21 по 23 мая, но теперь отложен на неопределенный срок.

«Когда ситуация прояснится, мы определим дату конгресса, это может быть середина июня. Посмотрим, что будет с вирусом. Конгресс зависит от людей, нам надо, чтобы все собрались в Цюрихе.

Посмотрим, можно ли к тому времени будет путешествовать», — приводит ТАСС слова главы ИИХФ Фазеля.

На конгрессе, как правило, выбираются новые места для проведения чемпионата мира в различных дивизионах и группах. На предстоящем заседании представители Международной федерации хоккея должны были обсудить проведение женского чемпионата мира — 2021 в Канаде и 2023 года в Уфе.