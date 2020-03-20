В интересах ЦСКА: почему КХЛ идет вопреки здравому смыслу

Коронавирус в хоккее

Уже три месяца весь мир сосредоточен вокруг одной проблемы — пандемия коронавируса COVID-19. Болезнь нанесла удар едва ли не по всем сферам жизнедеятельности человечества и неизвестно, кто от этого пострадал больше всех. Спорт в списке «жертв» тоже числится, хоккей — в особенности.

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Из-за вируса, которым по всей планете заразились чуть менее 245 тысяч человек и погибли свыше 10 тысяч людей, хоккейные федерации были вынуждены взять паузу на неопределенный срок, некоторые турниры и вовсе завершены досрочно, а Международная федерация хоккея (ИИХФ) отменяет турнир за турниров (на очереди только главный — мужской чемпионат мира, отмена которого является уже формальностью).

Под удар все-таки попала и Континентальная хоккейная лига, где должен был стартовать второй раунд плей-офф, однако из-за вмешательства коронавируса турнир был приостановлен. Причем решение о паузе было принято с большим трудом: после многочасового заседания руководство лиги… просто взяло неделю на обдумывание своих дальнейших действий. Правда, уже на следующие сутки КХЛ прислушилась к последним рекомендациями Минспорта и уже приостановила сезон до 10 апреля.

«Нынешняя ситуация — форс-мажор. Поэтому мы готовили разные сценарии в зависимости от обстановки и работали практически в круглосуточном режиме, ведь любой сценарий надо обязательно согласовать в первую очередь с клубами»,

— говорил президент КХЛ Алексей Морозов.

Однако вопросов к лиге было бы гораздо больше, если бы не одно очень серьезное «но»: финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс» снялись с текущего розыгрыша, а за Кубок Гагарина остались бороться только шесть команд, что делает турнир формально нелегитимным, а последующий возможный выход петербургского СКА и новосибирской «Сибири» в следующий раунд несоответствующим спортивному принципу.

«Если ситуация изменится и клубы захотят вернуться, мы, разумеется, препятствовать не станем. Но на данный момент я не считаю их отказ основанием для того, чтобы аннулировать результаты чемпионата. Игроки оставшихся шести команд провели все матчи «регулярки», прошли первый раунд плей-офф. Их вины в сложившейся ситуации точно нет. Почему мы должны лишать их возможности продолжить сражение за Кубок? Если чемпионат продолжится, его итоги будут легитимными», — отвечал на это Морозов.

Сразу несколько вариантов продолжения плей-офф

Главная цель КХЛ сейчас — завершить турнир к 30 апреля. В данном случае лига стоит буквально на грани, ведь никакой гарантии в том, что ситуация с коронавирусом заметно улучшится, нет. Однако надежда на лучшее у руководства остается. Как утверждал Морозов, лига рассматривает вариант с распределением оставшихся шести (возвращение «Йокерита» и «Барыса» исключено из-за запрета на въезд иностранцам в России до 1 мая) командами по двум группам: сначала проводится круг друг с другом, затем полуфинальная и финальная серии.

Провести турнир в таком формате весьма затруднительно, если учитывать ограниченные временные рамки. Если же допустить такой вариант теоретически, то, во-первых, матчи совершенно точно пройдут при отсутствии зрителей, и во-вторых, с наибольшей долей вероятности, состоятся в одном городе. В каком — неясно, ведь ограничения на массовые мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге могут быть продлены.

Однако проведение плей-офф в любом его формате сейчас до 30 апреля будет несправедливо как минимум по двум причинам. Во-первых, все то же отсутствие «Йокерита» и «Барыса». Финны, например, могли навязать серьезную конкуренцию СКА, а казахстанский клуб и вовсе мог претендовать на выход в финал Восточной конференции.

Если же и проводить сезон без их участия дальше, то единственно справедливым вариантом кажется розыгрыш не Кубка Гагарина, а, например, чемпиона России.

Во-вторых, даже оставшиеся шесть команд находятся в неравных положениях. Большинство клубов сейчас осталось без своих легионеров — многие уехали домой на время карантина, но в Россию они вернуться ранее 1 мая не смогут. Получается, если проводить сезон до 30 мая, то клубы просто терпят кадровые трудности.

Опять же все сводится к тому, что завершение сезона и его признание несостоявшимся выглядит наиболее справедливым решением. И КХЛ, как уже отмечалось, вполне может к этому прийти, ведь лига полностью зависит от обстоятельств. Морозов, правда, очень не хочет такого итога.

«Да, мы рассматриваем вариант, что сезон не будет доигран. Здоровье людей для нас на первом месте. И, если ситуация сложится неблагоприятно, мы не сможем доиграть чемпионат.

Но сейчас я не хочу об этом думать. КХЛ будет делать все для того, чтобы продолжить чемпионат после того, как угроза здоровью болельщиков и игроков пройдет»,

— говорил президент лиги.

Доиграть сезон в мае. Но это не в интересах ЦСКА

Если же отклониться от пресловутого ограничения до 30 апреля и предположить, что к маю ситуация наладится, то продолжить сезон можно и без каких-либо потерь и даже с возвращением «Йокерита» с «Барысом». Очевидно, что чемпионат мира, который должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая, в итоге не состоится. Соответственно, в календаре остается достаточно свободного места.

Но временные рамки, озвученные Морозовым, взяты не с потолка.

Дело в том, что лига очень зависит от контрактов многих игроков из клубов-участников плей-офф — 30 апреля соглашения истекают, и хоккеисты становятся свободными агентами. И здесь показательна работа КХЛ и нашего профсоюза игроков на фоне коллег из Национальной хоккейной лиги. За океаном тоже столкнулись с похожей проблемой — пауза в сезоне на неопределенный срок и истекающие контракты. В НХЛ соглашения хоккеистов заканчиваются 30 июня, но ведь там и до плей-офф еще дело даже не дошло. Впрочем, американцы в любом случае позаботились об этом заранее и в коллективное соглашение между владельцами клубов и профсоюзом игроков вписали пункт, согласно которому лига может продлить действие договоров на месяц в случае форс-мажора. В КХЛ же такого пункта в регламенте нет.

Среди текущих участников плей-офф практически все клубы столкнутся с вынужденной потерей игроков (если регламент останется прежним), но больше всех пострадает ЦСКА.

Московский клуб сейчас — лучший в КХЛ. Регулярный чемпионат армейцы выиграли, да и остаются фаворитами в борьбе за Кубок Гагарина, действующими обладателями которого красно-синие и являются. Однако 30 апреля контракты истекают, например, у лучшего снайпера лиги Кирилла Капризова, который уже пакует чемоданы в НХЛ, а также у одного из лучших голкиперов КХЛ Ильи Сорокина (его тоже, кстати, давно ждут за океаном). Под вопросом остается еще ряд игроков в лице Никиты Нестерова, Богдана Киселевича и других.

Для ЦСКА идея завершить плей-офф в любом формате, но до 30 апреля — лучшая и единственная, имеющая смысл. Такой мощный (и лучший в лиге) состав у красно-синих соберется еще не скоро. И боссы клуба это понимают: пока есть шанс зацепиться за Кубок, армейцы будут его использовать всеми правдами и неправдами.

В похожей ситуации находится и СКА, который также останется без ряда лидеров после 30 апреля. Но все-таки московские армейцы понесут куда более серьезные кадровые потери.

В руководстве КХЛ об этой проблеме знают и, как утверждает Морозов, сделают все возможное, чтобы клубы остались при своих лидерах.

«Заморозка» контрактов в связи с форс-мажором не предусмотрена в трудовом законодательстве. Поэтому контракты придется продлевать на срок до окончания проведения чемпионата. Если такая необходимость возникнет, лига в исключительном порядке и после консультации с клубами внесет изменения в регламент. Эти изменения нужно будет утвердить Совету директоров КХЛ», — говорил президент лиги.

Закончить сезон надо сейчас

У руководства КХЛ есть еще три недели на то, чтобы прикинуть все возможные варианты, рассмотреть их, обдумать, пообщаться с клубами, взвесить все «за» и «против», после чего принять решение. Однако стоит ли оно того? Очевидно, тот же ЦСКА скажет «да», потому что одной победой в «регулярке» красно-синие явно удовлетворены не будут, а следующий Кубок Гагарина еще неизвестно когда будет досягаем, или, например, «Сибирь», набравшая отличный ход и претендующая как минимум на финал конференции. Согласятся на это и ряд игроков, которых ждут немалые премиальные за выход в финал конференции, финал Кубка Гагарина и, разумеется, за сам трофей.

Если же рассуждать по справедливости, то сезон нельзя будет считать легитимным, когда в нем не хватает его полноценных участников. И неважно, что Континентальная (!) хоккейная лига официально по регламенту является чемпионатом России: проведение плей-офф в таких условиях — смачный плевок в сторону, в данном случае, «Йокерита» с «Барысом», а также остальных команд КХЛ (например, «Ак Барса», который открыто просит лигу завершить сезон досрочно).

Нерационально подойдет лига и к самим хоккеистам, если сезон все-таки будет продолжен. Легионеры сейчас разъехались по своим домам и еще неизвестно когда смогут вернуться в Россию, а те, что находится на территории Российской Федерации в любом случае в режиме домашнего карантина и самоизоляции до 10 апреля о нормальных тренировках будут лишь думать, но никак не заниматься ими. Форма хоккеистов и целых команд будет в неоптимальном состоянии.

И тогда ради чего продолжать сезон?