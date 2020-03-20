Осудил даже президент: зачем форвард «Реала» нарушил карантин

Сербский форвард «Реала» Лука Йович, проводящий провальный дебютный сезон за испанский гранд, умудрился спровоцировать громкий скандал в мировом футболе. Нападающий «королевского» клуба разозлил болельщиков Сербии тем, что в период пандемии коронавируса нарушил правила карантина и вернулся в страну. Как проинформировал итальянский журналист Николо Шира, спортсмен посетил на родине день рождения своей девушки.

Естественно, о проступке атлета сразу стали писать в СМИ и соцсетях. С критикой на Йовича и другого футболиста-нарушителя, полузащитника «Асколи» Николу Нинковича, обрушился даже президент Сербии Александр Вучич.

«Эти молодые люди — миллионеры, поэтому они думают, что могут делать все. Однако вы не можете делать все, что угодно. Все, кто нарушает закон, будут сурово наказаны.

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Самое простое, что можно сделать в такой ситуации — наказать их. Уверен, что об этих двух мальчиках, которые выразили сожаление, уже известно, и, я надеюсь, мы сможем избежать этого. Они оба находятся в изоляции, и, если попытаются уйти, будут арестованы… Но в целом они хорошие ребята, я их понимаю. У нас много людей, которые должны быть более ответственными и не ушли на карантин», — цитирует Вучича Goal.

Стоит отметить, что в Сербии действует 28-дневный карантин для граждан, прибывших из стран, в которых наиболее распространены случаи заражения вирусом COVID-19.

Сообщается, что полиция Белграда уже завела уголовные дела против «известных спортсменов», которые нарушили введенные нормы, однако конкретного упоминания фамилии игрока «Реала» там пока нет.

В итоге, футболисту пришлось извиниться перед болельщиками за игнорирование двухнедельной самоизоляции в Мадриде. Лука отметил, что постоянно был в контакте с врачами, которые неправильно проинструктировали его относительно требований к карантину.

«Прежде всего, я считаю неправильным то, что я сейчас являюсь главной темой для обсуждения… Люди больше говорят обо мне, а не о главных героях этого кризиса – врачах и медицинских работников. Когда я был в Испании, мой результат теста на коронавирус был отрицательным. Я решил слетать в Сербию, чтобы быть рядом с семьей.

В Сербии я прошел тест еще раз и снова получил отрицательный результат. Жаль, что некоторые люди непрофессионально сделали свое дело, не дав мне точных инструкций, как действовать в самоизоляции. В Испании разрешалось выйти в аптеку и супермаркет… Хочу извиниться перед всеми», — написал Йович в Instagram.

Что интересно, 13 марта футболист общался с журналистом Marca и рассказал о том, что игрокам «Реала» запретили покидать Мадрид.

«В четверг утром мы вышли на тренировку, но затем пришли администраторы команды и сказали, что занятия отменяются на две недели. Нам всем нужно оставаться дома и не покидать столицу. Поскольку я получил травму, и несколько дней не тренировался, то был в тех же группах восстановления, что и заболевший баскетболист «Реала» Трей Томпкинс. У меня нет никаких симптомов: чувствую себя хорошо», — заявлял Йович.

В контексте столь резонансного поступка форварда «сливочных» нельзя не вспомнить другой, крайне похожий скандал в Испании, в центре которого оказался российский полузащитник «Валенсии» Дмитрий Черышев.

Игрок сборной России совершил пробежку по улицам города, за что так же, как и Йович, получил порцию критики от фанатов. Мало того, что всем представителям «Валенсии» было предписано находиться в своих домах, так еще Денис находился в группе риска. Ведь до карантина он пересекался с Эсекьелем Гарайем, Эльякимом Мангаля, Хосе Луисом Гайя и двумя членами тренерского штаба, сдавших положительный тест на коронавирус.

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Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По данным на 19 марта, вирусом заразилось более 245 тыс. человек, из которых 86 тыс. уже выздоровело, а 10 тыс. умерло. В России зафиксировано 253 случая заражения.