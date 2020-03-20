«Вирус вносит поправки»: группа Тутберидзе прервала тренировки

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные ограничения на деятельность спортивных организаций с 21 марта по 12 апреля.

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«С субботы, 21 марта, до воскресенья, 12 апреля 2020 года, государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.

Прошу родителей не допускать появления детей в торговых центрах, парках и других общественных местах. Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому», — гласит сообщение на официальном сайте Собянина.

Ранее мэр настоятельно рекомендовал ввести с 16 марта двухнедельные каникулы в школах либо перевести детей на дистанционное обучение. В спортивных учреждениях эти рекомендации трактовали по-разному. Например,

в школе «Самбо-70», к которой принадлежит группа Этери Тутберидзе, остановили образовательный процесс, однако спортивные занятия, которые проходят в более узких группах, не прерывались.

«Все тренировки проходят в обычном режиме — как на катке «Хрустальный», так и в других отделениях «Самбо-70», — цитировало заявление школы РИА «Новости».

18 марта олимпийская чемпионка Алина Загитова, тренирующаяся в группе Тутберидзе, выкладывала шуточное видео про то, как она открывает дверь катка ногой, чтобы не касаться ручки из опасения подцепить коронавирус. Можно было предположить, что тренировки в тот момент еще продолжались.

Однако 19-го стало известно, что занятия все же прекратили. Новый указ мэра о закрытии спортивных школ до 21 апреля не предполагал иных трактовок.

«Мы временно приостанавливаем спортивную подготовку согласно указу мэра Москвы с 21 марта по 12 апреля», — сообщили в «Самбо-70».

При этом Тутберидзе выложила общее фото своих учеников с катка (видимо, с последних занятий), на котором все красовались в респираторных масках — Загитова, Анна Щербакова, Алена Косторная, Камила Валиева, Майя Хромых, Даниил Самсонов, Алексей Ерохов, Георгий Куница и Морис Квителашвили.

Возможно, таким образом наставница хотела показать, что тренировки проходили с соблюдением всех мер предосторожности. Свой пост она сопроводила пространной инструкцией по поводу того, как избежать заражения.

«Вирус очень быстро вносит поправки в нашу жизнь. Нам нужна временная самоизоляция, ношение масок, сохранение дистанции, если это возможно, и гигиена рук, чтобы вирус прекратил молниеносно географически распространяться. Не нужно паниковать, но и нельзя недооценивать ситуацию. Взрослый обязан объяснить это ребенку.

Всем нам желаю здоровья, нашей планете скорейшего выздоровления. Пожалуйста, берегите себя и окружающих», — написала Тутберидзе, прикрепив хэштеги #здоровьенашемумиру, #давайтеобъединимся и #вместепобедимвирус.

Наставница даже начала общаться с некоторыми подписчиками в комментариях, что дело довольно редкое. С другой стороны, чем еще заняться на карантине?

«Маски должны носить больные люди, а не здоровые!» — написал пользователь A.Sergevna.

«Маски должны носить все. Здоровый человек может не знать, что является носителем. Так и распространяется вирус», — парировала Тутберидзе.

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Пока тренер отвечала одним подписчикам по поводу мер профилактики коронавируса, другие уже интересовались, почему на фото нет Александры Трусовой, — одной из самых известных фигуристок группы, которая всего неделю назад выкладывала видео своей произвольной программы с исполнением пяти (!) четверных прыжков. Тутберидзе на эти комментарии пока не ответила.

Помимо «Хрустального», в Москве на время прекратили свою деятельность и другие известные школы фигурного катания — например, «Снежные барсы», где тренируются Ксения Синицына и Анастасия Тараканова, а также группы Александра Жулина и Нины Мозер.

При этом они отметили, что не успели разработать план домашней подготовки, — судя по всему, строгое закрытие катков для многих стало неожиданностью.

А вот фигуристы Санкт-Петербурга тем временем продолжают тренировки. Известный тренер Алексей Мишин, в группе которого катаются Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова, заверил, что занятия будут идти, «если боженька не остановит».

«Если власти разрешат, будем тренироваться на катке «Юбилейного», на котором я работаю с момента его открытия и являюсь абсолютным старейшиной этого спортивного сооружения.

Если боженька не остановит, мы будем продолжать тренироваться. Если же последует указание нашего губернатора Александра Беглова приостановить тренировки, значит, пойдем сидеть по домам. Но не пассивно, а активно.

Будем думать над музыкой, программами, заниматься общефизической подготовкой», — приводит слова специалиста РИА «Новости».

При этом Мишин, отпраздновавший 8 марта свое 79-летие, заявил, что не входит в группу людей, подверженной высокому риску в случае заражения коронавирусом.

«Вирус опасен пожилым людям с ослабленным иммунитетом. Я к этой категории людей не отношусь», — заверил наставник.