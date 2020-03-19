Приехал из Франции: игрок «Зенита» заразился коронавирусом

Французский волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет был госпитализирован после того, как его анализ дал положительный результат на коронавирус. Об этом проинформировал ТАСС со ссылкой на генерального директора клуба Ильхама Рахматуллина.

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17 марта в СМИ появилась информация о том, что первый случай заражения был выявлен в Казани у гражданина Франции, имя которого не разглашалось.

«Тест положительный. Эрвин приехал из Франции, ни с кем из клуба контактов не было. Почувствовал, что температура, дома был один, семья была во Франции. Он позвонил доктору, мы сразу среагировали. Когда к вечеру температура не спадала, мы позвонили по горячей линии, его увезли в инфекционку», — рассказал Рахматуллин.

Также гендиректор клуба отметил, что в настоящий момент спортсмен не чувствует проблем со здоровьем.

«Сейчас состояние у него хорошее, он уже рвется в бой. Тем не менее положенные две недели он должен лежать и выписаться с отрицательными тестами. Он не успел ни с кем пересечься из команды», — заметил Рахматуллин.

29-летний Эрвин Нгапет выступает за казанцев с 2018 года. Вместе с «Зенитом» он завоевал два Кубка России, стал серебряным призером Лиги чемпионов — 2019 и чемпионата России — 2019. В марте этого года игрок продлил соглашение с казанским клубом.

К слову, до этого волейболист представлял российский «Кузбасс», французский «Тур» и итальянские «Кунео» и «Моден».

Своей информацией относительно произошедшего поделились в «БИЗНЕС Online». Портал сообщил, что после завершения регулярного чемпионата России (8 марта), Нгапету предоставили небольшой отпуск, который атлет провел во Франции. На следующее утро, после возвращения (12 марта), игрок почувствовал недомогание, отпросился с тренировки и попросил клубного врача вызвать ему домой медиков. Благодаря этим действиям спортсмен избежал контакта с одноклубниками.

Волейболиста тут же госпитализировали в инфекционную больницу Казани, где тест показал наличие у Эрвина коронавируса.

«Иностранный гражданин чувствует себя хорошо», — заявила руководитель пресс-службы президента России Лилия Галимова. Ее слова подтвердили медики, заверившие, что состояние француза ближе к удовлетворительному. Если лечение пройдет по плану, 26 марта волейболиста выпишут из больницы.

Новость о заболевшем коронавирусом атлете уже прокомментировал главный тренер «Зенита» Владимир Алекно.

«В данный момент Эрвин находится под наблюдением врачей. У нас есть доктор, он в курсе ситуации. Я пока ничего больше не могу сказать», — заявил специалист.

Стоит отметить, что по итогам регулярного чемпионата «Зенит-Казань» занял второе место в турнирной таблице и автоматически квалифицировался в «Финал шести», который должен начаться 31 марта в Новосибирске.

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Что же касается турниров во время пандемии коронавируса, то 17 марта Международная федерация волейбола приостановила все соревнования на неопределенный период. Несмотря на то, что ранее сообщалось о паузе до 3 апреля, сейчас речь идет о приостановке бессрочного характера.

Единственным исключением пока остается плей-офф чемпионата России: Всероссийская федерация волейбола приняла решение приостановить чемпионаты России на разных уровнях. Решение вступило в силу с 17 марта, информирует официальный сайт организации. При этом плей-офф женской и мужской суперлиги пока не прерывались. Матчи будут проходить без зрителей или с ограниченным числом фанатов.

Отмечается, что проведение волейбольных встреч будет зависеть от дальнейших решений федеральных и региональных властей. На данный момент известно, что ответные поединки плей-офф мужского турнира запланированы на 21 и 22 марта.

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Напомним, что первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку COVID-19 пандемией. По данным на 19 марта, вирусом заразилось более 228 тыс. человек, из которых 85,7 тыс. уже выздоровело, а 9,7 тыс. умерло. В России зафиксировано 199 случаев заражения.