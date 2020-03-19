«Живет катанием»: Глейхенгауз рассказал о секретах Тутберидзе

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз подвел итоги выступления фигуристок «Хрустального» на юниорском чемпионате мира – 2020. В Таллине подопечные Этери Тутберидзе благодаря успешным прокатам Камилы Валиевой и Дарьи Усачевой взяли золото и серебро соответственно.

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«Мы могли только максимально подготовиться к ЧМ, чтобы показать в Эстонии лучшее катание. В короткой программе не все удалось, что у Даши Усачевой, что у Майи Хромых. Камила Валиева была ближе к идеальному прокату, однако ее короткая программа все равно не была таковой, и Камила это знает… Что же касается произвольной, то все наши атлетки были близки к своему максимуму. Да, у Майи не получился четверной сальхов, однако она здорово справилась с остальной программой. Даша, наконец, в своей произвольной не допустила ошибок.

А Камила и вовсе откаталась прекрасно, если не считать ошибки на первом четверном тулупе, которая заставила всех нас понервничать. Ведь дальше решение принимала сама спортсменка: менять программу ради других прыжков или рисковать и делать второй четверной тулуп. Мы обговариваем все это на тренировках, и то, что Камила пошла на риск, как раз и позволило ей поставить новый мировой рекорд»,

— цитирует Глейхенгауза официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Специалист уделил особое внимание победительнице турнира, добавив, что Валиева получила травму, и ей было необходимо восстанавливаться как физически, так и психологически.

«Поначалу у нее был страх захода в сложные элементы, четверной, поэтому тренировались на удочке, чтобы побороть это чувство. Потом были первые попытки прыжков. Затем следовал набор «физики», чтобы выкатать программы… Всю эту подготовку мы провели до юниорского первенства России. В Саранске Камила была прекрасно готова, и в период с юниорской России до чемпионата мира речь шла о том, чтобы удержать спортсменку на пике, не перегрузить. Мы давали ей возможность раньше уходить с тренировок, немного снизили нагрузки, чтобы подвести хорошо и по форме, и по голове к чемпионату мира.

Камила – это сгусток разного рода эмоций! Она все время что-то ищет глазами, иногда стесняется на ровном месте… Камила растет, развивается, и главная задача – помочь ей пройти этот путь от юниоров до перехода во взрослые, чтобы она окрепла. Но не с точки зрения техники, сложности своих программ, а психологически. В этом смысле она пока совсем хрупкая», — признается Глейхенгауз.

Поговорил именитый наставник и о своей работе. Он рассказал о том, как проходят тренировки в группе Тутеридзе и в чем заключаются его обязанности.

«Как распределяются роли между тренерами? Вот это большое заблуждение — люди считают, что в нашей группе между тренерами есть распределение ролей. На самом деле все мы полностью вовлечены в тренировочный процесс – от занятий скольжением, обучением технике прыжков, выбора музыки, образа, костюма, прически и до растяжки и заминки.

Когда я только пришел в группу Тутберидзе, ко мне присматривались, и если я что-то объяснял по-своему, поправляли. Но мы все развиваемся, все изучаем разную технику других спортсменов, не стоим на месте. За последнее время многое изменилось. И пускай мы отталкиваемся от базовой техники, основанной на знаниях, полученных от наших тренеров, но сегодня, чтобы прыгать четверные, только базы уже недостаточно», — заметил Глейхенгауз.

Тренер заявил, помогая ученикам в освоении сложных элементов, он и его коллеги стараются снизить нагрузку, чтобы спортсменам было легче прыгать («тратили меньше сил и, что важно, не травмировались»).

А вот как Глейхенгауз видит секрет хорошей постановки:

Это идея, законченность композиции, чтобы все «читалось» от начала до конца. Но самое главное, чтобы не было слишком много твоего «Я» как хореографа… Чтобы спортсмен в этой программе мог выразить себя и показать себя с лучшей стороны, а не так, что хореограф подчеркнул, это он поставил, это его почерк. Важно, чтобы программа запомнилась исполнением самого фигуриста».

Наконец, специалист восторженно высказался о своей коллеге по тренерскому цеху Этери Тутберидзе. Он заявил, что известный тренер смогла добиться таких высот только благодаря истинной любви к своему ремеслу.

«Все, чего она добилась, — это результат каждодневного труда. Она начинала, как и любой тренер, с нуля. Льда не было, четверть катка… Не стану вдаваться в подробности. Скажу лишь одно:

Этери Георгиевна безумно любит фигурное катание. Эта любовь, вкупе с огромным желанием реализовать себя помогли ей приблизиться к своей цели. Работать с таким тренером — это рост и развитие. Она живет фигурным катанием. Этой любовью и своим отношением к делу Тутберидзе и привлекает. Просто такова ее жизнь», — уверен Глейхенгауз.