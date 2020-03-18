«Всему свое время»: Мамаев хочет уехать из России

«Глобальный переезд»

С момента освобождения Павла Мамаева из колонии прошло полгода. За это время футболист успел расторгнуть контракт с «Краснодаром», перейти в другой южный клуб «Ростов» и в конечном итоге вернуться на поле. Поскольку в первой части чемпионата России сезона-2019/20 дончане не успели заявить хавбека, то дебютировал он за новую команду только недавно. 9 марта бывший заключенный вышел на замену в игре против московского ЦСКА и помог ростовчанам добыть победу (3:2), спустя пять минут после возвращения отметившись забитым мячом.

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Не только лично у Мамаева, но и у «Ростова» дела идут более чем хорошо: четвертое место в турнирной таблице и борьба за Лигу чемпионов, отставание от зоны которой составляет всего лишь два очка. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире пока непонятно, когда сезон возобновится (и будет ли вообще доигран), но то, что у команды Валерия Карпина серьезные амбиции, не подвергается сомнению. Мамаев в этих обстоятельствах оказался как раз к месту, но теперь его будущее в «Ростове» под вопросом.

На днях 31-летний футболист поучаствовал в ответах на вопросы в Instagram Stories своей супруги Аланы Мамаевой. Один пользователь поинтересовался у девушки, сможет ли она однажды переехать в другую страну. Вместо нее ответил муж: «Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему свое время».

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Трудовое соглашение Мамаева с «Ростовом» рассчитано на два года. Означало ли его заявление возможный уход из клуба или игрок говорил о будущем — неизвестно.

«Останься дома»

Из-за коронавируса большинство спортсменов вынуждены большую часть времени проводить дома. Так, нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон поддержал челлендж «Оставайся дома», цель которого мотивировать людей лишний раз не выходить на улицу в условиях пандемии. На видео, опубликованном в Instagram, форвард протирает руки санитайзером и параллельно чеканит рулон туалетной бумаги.

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Джордан бросил вызов двум своим одноклубникам Самуэлю Жиго и Гусу Тилю, а также своему знаменитому отцу Хенрику Ларссону и еще нескольким людям. Пока нидерландского нападающего поддержал только французский защитник, записав аналогичный ролик с маской на лице. Жиго передал эстафету еще одному спартаковцу Георгию Джикии.

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Вполне вероятно, что следующим, кому стоило бросить вызов, должен был быть Андре Шюррле. Игрок восстанавливается после травмы, а на днях вернулся в Москву из Германии. Теперь его ждет двухнедельный карантин. 17 марта, по информации Sport24, все игроки красно-белых прошли тестирование на коронавирус.

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Призывают оставаться дома не только футболисты «Спартака». Нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси поддержал челлендж и бросил вызов партнерам по команде — защитникам Эмануэлю Маммане, Йордану Осорио и Эмилиано Ригони. К слову, сине-бело-голубых вскоре тоже ожидает проверка на вирус.

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Тосковать вне футбола приходится не всем. О преимуществах изоляции рассказала жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна. Она опубликовала фотографию мужа вместе с дочерью, написав, что рада нахождению всей семьи дома.

«Плюсы карантина: семья дома, много готовлю, работаю над двумя новыми книгами, решаю споры детей, занимаюсь с детьми, готовлю с детьми, смотрим кино с детьми, читаем с детьми. Минусы карантина: жду гонца с большой земли. Помощник Вика привозит еду и рассказывает, каково это — ходить по улице. Пользуется маской и антисептиком», — поделилась Анна Семак.

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Впрочем, в ближайшее время однотипных семейных фотографий и видео с чеканкой туалетной бумаги стоит ожидать еще больше. По информации «Матч ТВ», с большой долей вероятности сезон не будет возобновлен 10 апреля. Российская премьер-лига (РПЛ), как уточняет источник, рассматривает варианты продолжить турнир 3 или 17 мая. О конкретных сроках пока все же говорить не приходится: все будет зависеть от развития ситуации с пандемией.

Любопытно, что некоторые клубы РПЛ уже заявили о скором возобновлении тренировок. Например, пресс-служба «Оренбурга» в комментарии ТАСС сообщила, что игроки выйдут на поле для занятий уже 23 марта, а «Крылья Советов» планируют сделать это еще раньше — 21-го числа.