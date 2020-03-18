Карантин в НХЛ: Овечкин скупает продукты

Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально была приостановлена 12 марта — на следующий день после того, как стало известно о заражении коронавирусом баскетболиста «Юты Джаз» Руди Гобера. Поскольку клубы НХЛ и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) часто проводят матчи на одних и тех же аренах и по очереди занимают раздевалки, руководство хоккейной лиги решило не подвергать своих игроков опасности и отправило их на карантин.
Меры оказались своевременными: до 17 марта было известно лишь о двух случаях заражения, и они не касались хоккеистов.
Так, инфекцию подхватил один из сотрудников «Сан-Хосе Шаркс», обслуживающий арену клуба, причем в последний раз он был на рабочем месте 3 марта, а затем не контактировал ни с кем из представителей команды. Также COVID-19 поразил одного сотрудника «Ванкувер Кэнакс». По заявлениям клуба, он не общался близко с игроками, болельщиками и другими работниками персонала.
Однако после этого относительно спокойного периода прогремела новость о том, что в НХЛ все-таки появился первый зараженный хоккеист. Инфицированный выступает за клуб «Оттава Сенаторз», где играют россияне Артем Анисимов и Никита Зайцев.
Кто именно из игроков заразился, на данный момент неизвестно. Пресс-служба команды вывесила на официальном сайте следующее объявление:
«Игрок «Оттавы Сенаторз» сдал положительный тест на вирус COVID-19. У него мягкие симптомы болезни, и он находится в изоляции. В данный момент «Оттава» занимается информированием о произошедшем всех, кто имел близкий контакт с игроком. Также мы работаем с нашим медицинским штабом и представителями министерства здравоохранения. Из-за этого положительного теста всех игроков и сотрудников «Сенаторз» попросили не покидать место своего карантина, внимательно следить за самочувствием и советоваться с нашими врачами».
Напомним, 18 марта стало известно, что коронавирус обнаружен во всех 50 штатах США. На данный момент зарегистрированы 6420 случаев заражения, 108 человек умерли, 17 выздоровели.
На этом фоне в некоторых городах Америки началась настоящая паника. Например, супруга капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина — Анастасия — сообщила в Instagram, что люди судорожно опустошают магазины, запасаясь продуктами и хозяйственными вещами, — видимо, из опасения, что в стране могут запретить вообще выходить на улицу.
«В Америке приостановили сезон НХЛ, в магазинах скупают туалетную бумагу, консервы, крупы! Антибактериальные салфетки и жидкости уже out of stock (нет в наличии. — «Газета.Ru»)!
В общем, паника с каждым днем все больше! Очень надеюсь, что этот кошмар скоро закончится!» — написала Анастасия Овечкина, добавив к посту эмодзи сложенных в молитве рук и хэштег #будьтездоровы.
Чуть позже онавыложила видео с пустыми полками в магазине, кратко прокомментировав происходящее: «Здесь должна была быть картошка. А как вам полки с хлебом?»
На фоне такого сумасшествия чета Овечкиных тоже решила закупиться впрок, и вскоре супруга хоккеиста опубликовала в Instagram Stories еще один видеоролик, на котором он складывает из тележки в машину гору продуктов.
«Третий день подряд у нас идут такие закупки. Александр Михайлович покупает все, что можно», — сообщила Анастасия.
Вскоре после приостановки НХЛ про опустевшие полки в супермаркетах сообщила и супруга нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина Анна Кастерова.
«В штате Пенсильвания уже около 100 зараженных — в Питтсбурге в частности. Такое странное ощущение без хоккея, тем более сейчас, в разгар самой борьбы за плей-офф... У меня даже нет предположений, как сезон-2019/20 может завершиться. В Майами обстановка не лучше: закрыты почти все школы, детсады, общественные спортзалы. Полки в магазинах опустели, так же как и улицы... Привычное «майамское» оживление превратилось в тревожное спокойствие... Ежедневные митинги по безопасности только повышают градус давления на психику...
При входе в детский центр у нас с сыном Никитой померили температуру и пульс. А еще неделю назад видела «вот это вот все» в новостях и думала: бедные люди... А сейчас «это» здесь, за дверью...
Очень сложно спрогнозировать, где именно в Америке будет более безопасно, наверное, где теплее, учитывая, что COVID-19 боится высоких температур... Говорят, самый пик наступит через две недели... Поехала за витаминами», — писала женщина в соцсетях.
На позитиве остается только спутница нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина Алиса Знарок. Девушка сообщила, что в местных магазинах не чувствуется напряжения и товаров все еще в достатке.
Учитывая, что в Нью-Йорке уже введено чрезвычайное положение и, например, бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, который должен состояться лишь через месяц — 18 апреля, не дают провести даже без зрителей, эти заявления кажутся приятным сюрпризом.
Девушка также сообщила, что они с Артемием не перестают общаться со своими друзьями, хотя карантин по идее предполагает самоизоляцию.
«У нас все спокойно, без паники и дефицита продуктов, — написала Знарок в Instagram Stories, отвечая на вопросы подписчиков. — Сидим дома, проводим время с нашими друзьями, смотрим фильмы, играем, просто развлекаемся, общаемся, готовим и заботимся о нашем новом доме. В магазин мы ходим без маски, но в перчатках. Не ношу маску, так как не болею.
Так странно видеть Артемия постоянно рядом, но мне это нравится. Наконец-то у него появилось время закончить все дела и насладиться нашим новым домом».
Также Знарок пообещала снять для своего Youtube-канала влог о том, как они с Панариным переживают карантин.
Сам же хоккеист выложил фото того, как в отсутствие тренировок он собирает скворечники.
Тем временем близкий друг Панарина — голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский — продолжает активно поддерживать свои игровые навыки даже во время карантина. Супруга вратаря Ольга выложила видео, на котором он ловит мячи, вылетающие с невероятной скоростью из специальной машины.
Когда же вернется НХЛ? Боссы лиги не обозначали конкретных сроков возобновления матчей, однако, по информации TSN, уже идет разработка нескольких вариантов нового календаря.
В частности, предлагается возобновить сезон в июле, когда пандемия должна сойти на нет, а до этого команды проведут короткие тренировочные сборы, чтобы восстановить форму. Плей-офф НХЛ в таком случае планируется сыграть в августе и сентябре.