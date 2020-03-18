Карантин в НХЛ: Овечкин скупает продукты

Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально была приостановлена 12 марта — на следующий день после того, как стало известно о заражении коронавирусом баскетболиста «Юты Джаз» Руди Гобера. Поскольку клубы НХЛ и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) часто проводят матчи на одних и тех же аренах и по очереди занимают раздевалки, руководство хоккейной лиги решило не подвергать своих игроков опасности и отправило их на карантин.

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Меры оказались своевременными: до 17 марта было известно лишь о двух случаях заражения, и они не касались хоккеистов.

Так, инфекцию подхватил один из сотрудников «Сан-Хосе Шаркс», обслуживающий арену клуба, причем в последний раз он был на рабочем месте 3 марта, а затем не контактировал ни с кем из представителей команды. Также COVID-19 поразил одного сотрудника «Ванкувер Кэнакс». По заявлениям клуба, он не общался близко с игроками, болельщиками и другими работниками персонала.

Однако после этого относительно спокойного периода прогремела новость о том, что в НХЛ все-таки появился первый зараженный хоккеист. Инфицированный выступает за клуб «Оттава Сенаторз», где играют россияне Артем Анисимов и Никита Зайцев.

Кто именно из игроков заразился, на данный момент неизвестно. Пресс-служба команды вывесила на официальном сайте следующее объявление:

«Игрок «Оттавы Сенаторз» сдал положительный тест на вирус COVID-19. У него мягкие симптомы болезни, и он находится в изоляции. В данный момент «Оттава» занимается информированием о произошедшем всех, кто имел близкий контакт с игроком. Также мы работаем с нашим медицинским штабом и представителями министерства здравоохранения. Из-за этого положительного теста всех игроков и сотрудников «Сенаторз» попросили не покидать место своего карантина, внимательно следить за самочувствием и советоваться с нашими врачами».

An Ottawa Senators player has tested positive for the COVID-19 virus. The player has had mild symptoms and is in isolation.



MORE: https://t.co/c0W87y7bHX pic.twitter.com/UAxLPmaf2o — Ottawa Senators (@Senators) March 18, 2020

Напомним, 18 марта стало известно, что коронавирус обнаружен во всех 50 штатах США. На данный момент зарегистрированы 6420 случаев заражения, 108 человек умерли, 17 выздоровели.

На этом фоне в некоторых городах Америки началась настоящая паника. Например, супруга капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина — Анастасия — сообщила в Instagram, что люди судорожно опустошают магазины, запасаясь продуктами и хозяйственными вещами, — видимо, из опасения, что в стране могут запретить вообще выходить на улицу.

«В Америке приостановили сезон НХЛ, в магазинах скупают туалетную бумагу, консервы, крупы! Антибактериальные салфетки и жидкости уже out of stock (нет в наличии. — «Газета.Ru»)!

В общем, паника с каждым днем все больше! Очень надеюсь, что этот кошмар скоро закончится!» — написала Анастасия Овечкина, добавив к посту эмодзи сложенных в молитве рук и хэштег #будьтездоровы.

Чуть позже онавыложила видео с пустыми полками в магазине, кратко прокомментировав происходящее: «Здесь должна была быть картошка. А как вам полки с хлебом?»

На фоне такого сумасшествия чета Овечкиных тоже решила закупиться впрок, и вскоре супруга хоккеиста опубликовала в Instagram Stories еще один видеоролик, на котором он складывает из тележки в машину гору продуктов.

«Третий день подряд у нас идут такие закупки. Александр Михайлович покупает все, что можно», — сообщила Анастасия.

Вскоре после приостановки НХЛ про опустевшие полки в супермаркетах сообщила и супруга нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина Анна Кастерова.

«В штате Пенсильвания уже около 100 зараженных — в Питтсбурге в частности. Такое странное ощущение без хоккея, тем более сейчас, в разгар самой борьбы за плей-офф... У меня даже нет предположений, как сезон-2019/20 может завершиться. В Майами обстановка не лучше: закрыты почти все школы, детсады, общественные спортзалы. Полки в магазинах опустели, так же как и улицы... Привычное «майамское» оживление превратилось в тревожное спокойствие... Ежедневные митинги по безопасности только повышают градус давления на психику...

При входе в детский центр у нас с сыном Никитой померили температуру и пульс. А еще неделю назад видела «вот это вот все» в новостях и думала: бедные люди... А сейчас «это» здесь, за дверью...

Очень сложно спрогнозировать, где именно в Америке будет более безопасно, наверное, где теплее, учитывая, что COVID-19 боится высоких температур... Говорят, самый пик наступит через две недели... Поехала за витаминами», — писала женщина в соцсетях.

На позитиве остается только спутница нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина Алиса Знарок. Девушка сообщила, что в местных магазинах не чувствуется напряжения и товаров все еще в достатке.

Учитывая, что в Нью-Йорке уже введено чрезвычайное положение и, например, бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, который должен состояться лишь через месяц — 18 апреля, не дают провести даже без зрителей, эти заявления кажутся приятным сюрпризом.

Девушка также сообщила, что они с Артемием не перестают общаться со своими друзьями, хотя карантин по идее предполагает самоизоляцию.

«У нас все спокойно, без паники и дефицита продуктов, — написала Знарок в Instagram Stories, отвечая на вопросы подписчиков. — Сидим дома, проводим время с нашими друзьями, смотрим фильмы, играем, просто развлекаемся, общаемся, готовим и заботимся о нашем новом доме. В магазин мы ходим без маски, но в перчатках. Не ношу маску, так как не болею.

Так странно видеть Артемия постоянно рядом, но мне это нравится. Наконец-то у него появилось время закончить все дела и насладиться нашим новым домом».

Также Знарок пообещала снять для своего Youtube-канала влог о том, как они с Панариным переживают карантин.

Сам же хоккеист выложил фото того, как в отсутствие тренировок он собирает скворечники.

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Тем временем близкий друг Панарина — голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский — продолжает активно поддерживать свои игровые навыки даже во время карантина. Супруга вратаря Ольга выложила видео, на котором он ловит мячи, вылетающие с невероятной скоростью из специальной машины.

Когда же вернется НХЛ? Боссы лиги не обозначали конкретных сроков возобновления матчей, однако, по информации TSN, уже идет разработка нескольких вариантов нового календаря.

В частности, предлагается возобновить сезон в июле, когда пандемия должна сойти на нет, а до этого команды проведут короткие тренировочные сборы, чтобы восстановить форму. Плей-офф НХЛ в таком случае планируется сыграть в августе и сентябре.