Полное закрытие спорта: чемпионат России остановили до апреля

Пауза в игре

17 марта на заседании бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) было решено приостановить розыгрыш Премьер-лиги и вообще всех дивизионов страны до 10 апреля.

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«В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции (2019-nCoV) приостановить с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые/проводимые лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями», — гласит объявление на сайте РФС.

Причина известна — желание снизить риск распространения нового типа коронавируса COVID-19, который может в случае осложнений привести к пневмонии.

На данный момент в России официально зарегистрированы 94 случая заражения, пять человек уже выздоровели.

Инициативу сделать паузу в чемпионате публично поддержал глава медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) и врач сборной России Эдуард Безуглов.

«Определенный риск развития событий есть. В этом случае лучше перестраховаться, чем подвергать опасности здоровье и жизни спортсменов и пожинать плоды своей неосмотрительности. Разделяю позицию клубов: турниры лучше приостановить.

Вариант играть без зрителей? Не очень понимаю смысл этого, ведь риски для спортсменов и сотрудников команд сохраняются, а спортивная отрасль потеряет часть доходов»,

— отметил специалист.

Также Безуглов поддержал указ мэра Москвы Сергея Собянина о приостановке спортивных событий, назвав его «логичной и правильной мерой профилактики» и предположив, что вскоре так поступят «все регионы».

Напомним, согласно указу Собянина в столице до 10 апреля запрещены массовые мероприятия в помещениях, если количество участников превышает 50 человек, а на открытом воздухе вообще нельзя проводить никаких событий — вне зависимости от числа задействованных лиц.

Аналогичные ограничения ввел и губернатор Московской области Андрей Воробьев — также до 10 апреля.

Наконец, Министерство спорта России 16 марта объявило об отмене всех международных турниров на территории страны на неопределенный срок — «до особого распоряжения», а внутрироссийские соревнования рекомендовало приостановить.

Таким образом, клубы РПЛ поступили согласно распоряжению Минспорта, сделав паузу в чемпионате, а вот срок приостановки, видимо, был продиктован указами мэра Москвы и губернатора Московской области.

Возможно, команды надеются, что, если в столице после 10 апреля разрешат проводить массовые мероприятия, то и в других регионах пойдут навстречу, а значит, розыгрыш РПЛ сможет возобновиться с этого числа.

Напомним, ранее матчи немецкой Бундеслиги приостановили до 2 апреля, итальянской Серии А — до 3 апреля, а Английской премьер-лиги (АПЛ) — до 4-го. В этом плане Российская премьер-лига придерживается примерно одних временных рамок с большинством коллег.

На данный момент в таблице чемпионата лидирует «Зенит» с 50 очками, а на втором месте идет «Локомотив» (41) — эти команды попадают в Лигу чемпионов напрямую. Третий — «Краснодар» (41), который должен будет пробиваться в ЛЧ через квалификацию.

На четвертой и пятой строчке «Ростов» (38) и ЦСКА (36) соответственно — они попадают в Лигу Европы.

Напрямую вылетают сейчас во второй по силе дивизион «Крылья Советов» (22 очка) и «Ахмат» (20 очков), занимающие 15-е и 16-е место соответственно. А в зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ находятся «Оренбург» и «Рубин» (у обоих — по 23).

Таким образом будут выглядеть итоги чемпионата, если он по какой-то причине не будет доигран. Вопрос о том, как определять победителя и команды, вылетающие во второй дивизион, станет отдельной головной болью руководства лиги. Все-таки за восемь оставшихся туров многое могло бы измениться.

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Не стоит забывать и об Олимп Кубке России, в котором все замерло на стадии 1/4 финала. Победитель этого турнира напрямую попадает в групповой этап Лиги Европы, и за эту путевку активно боролся «Спартак». Как быть с этим турниром? Остается еще много вопросов.

Спорт закроется полностью

По информации ТАСС, помимо российского футбола свои соревнования до 10 апреля приостановят также Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и баскетбольная Единая лига ВТБ.

В последнее время матчи плей-офф КХЛ проходили без зрителей, и 16 марта лига объявила, что берет паузу на одну неделю, однако после этого намерена возобновить розыгрыш турнира в новом формате – с участием шести оставшихся в игре клубов (еще два – «Йокерит» и «Барыс» — ранее снялись с соревнований из-за COVID-19). Теперь же выходит, что руководство лиги все-таки передумало и решило прервать матчи на время.

Таким образом, Россия останется вообще без спорта примерно на месяц, и срок еще может быть продлен.

Прядкин — снова президент

Также на заседании клубов РПЛ Сергей Прядкин был единогласно переизбран президентом лиги на новый пятилетний срок. Функционер является бессменным главой организации с 2007 года.

«Я благодарен клубам Премьер-лиги за оказанное доверие, для меня очень важна их единогласная поддержка. Мы вместе проделали большую работу по обновлению и улучшению продукта Лиги. Провели ребрендинг и обновили коммуникационную стратегию бренда. Усилили спортивную составляющую турнира. Ввели дополнительные критерии лицензирования, внедрили институт матч-менеджмента и перешли на современные принципы составления календаря. Стадионы стали более комфортными и безопасными», — приводит слова Прядкина официальный сайт РПЛ.