«Устал от лжи»: Фьюри грозят 8 лет без бокса за обман в суде

Скандальный британский боксер Тайсон Фьюри, который пропадал из спорта на три года из-за проблем с наркотиками и алкоголем, делал громкие заявления о своем биполярном расстройстве личности, мыслях о суициде каждое воскресенье и мастурбации семь раз в день как способе подготовке к бою, влип в новые неприятности.

Британское антидопинговое агентство (UKAD) обратило серьезное внимание на интервью обыкновенного фермера из графства Ланкашир Мартина Кэрфута (Martin Carefoot), который заявил, что в 2016 году представитель команды Фьюри якобы предложил ему £25 тысяч на обмен на фальшивые свидетельские показания по допинговому делу Тайсона.

Если нарушения будут доказаны, то боксеру грозит дисквалификация на восемь лет и, скорее всего, завершение карьеры: сейчас ему уже 31, а вернуться в 39 после такого длительного перерыва практически невозможно.

Реклама

С чего же началась вся эта темная история? В 2015 году Цыганский король (прозвище Тайсона) сдал положительный тест на анаболический стероид нандролон. Вообще нандролон присутствует в организме любого человека, однако искусственный прием и увеличение количества этого стероида считается нарушением антидопинговых правил.

Нандролон помогает быстрее увеличить мышечную массу (актуально для Фьюри, который даже за неделю до боя не отказывается от пива и очень склонен к набору жира) и восстановить связки и суставы от повреждений.

Однако проблема в том, что избыточный нандролон сохраняется в организме даже спустя полтора-два года после приема, так что употребивший его спортсмен практически не имеет шансов избежать наказания.

Фьюри сдал положительный допинг-тест на стероид в феврале 2015 года после боя с румыном Кристианом Хаммером, однако Британское антидопинговое агентство долгое время не предъявляло ему никаких обвинений.

В итоге в ноябре 2015-го Тайсон спокойно провел бой с Владимиром Кличко, которого одолел единогласным решением судей и объединил у себя пояса чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и ассоциации (WBA), а также Международной федерации (IBF) и организации (IBO) в тяжелом весе.

После этого Цыганский король договорился на реванш с Кличко и уже вовсю готовился к этому бою, когда в июне 2016 года UKAD наконец созрело для предъявления ему обвинений в приеме нандролона.

Что мешало сделать это раньше при наличии положительного допинг-теста — непонятно. Возможно, давил авторитет британской звезды бокса и близость боя с Кличко, а затем и победа в нем.

В ответ Фьюри подал в суд на Британское агентство, обвинив его в клевете, и UKAD быстро пошло на попятную, сняв с боксера временное отстранение.

Так Цыганский король получил возможность продолжить подготовку к бою с Кличко, но у него внезапно произошел психологический надлом.

Спортсмен снялся с боя, объяснив это проблемами с психологией и «медицинскими показаниями», а позже выяснилось, что он вновь пристрастился к наркотикам и алкоголю.

Более того, 7 сентября 2016 года он наотрез отказался сдавать тесты, в грубой форме послав допинг-офицеров куда подальше.

Однако постоянно убегать от анализов было бессмысленно, и 22 сентября Фьюри сдал пробу, которая дала положительный результат на кокаин, запрещенный WADA в соревновательный период (может являться стимулятором).

Только после все этих событий Тайсон был лишен боксерской лицензии, а UKAD тем временем продолжило заниматься его допинговым делом.

Окончательный вердикт Британского агентства был вынесен только в декабре 2017 года (снова гроссмейстерская пауза) — и оказался невероятно мягким.

Фьюри дисквалифицировали всего на два года за два проваленных допинг-теста и отказ сдавать анализы. Причем наказание считалось уже отбытым, поскольку спортсмен к тому времени не боксировал с ноября 2015-го, когда состоялся бой с Кличко.

Избежать более серьезных последствий Тайсону помогли как раз показания фермера Кэрфута, который утверждал, что якобы продал команде боксера мясо диких кабанов, в котором содержалось некоторое количество нандролона.

В официальном заключении UKAD по делу говорилось, что защита Фьюри настаивала на том, что анаболический стероид попал в организм спортсмена через прием в пищу дикого кабана либо через загрязненные пищевые добавки.

Таким образом, отрицался сознательный прием допинга — все превращалось в несчастный случай. В конце концов, в мясе диких животных ведь действительно есть нандролон естественного происхождения.

Не прошло и года после мягкого решения UKAD, как Фьюри, ранее драматично объявлявший о завершении карьеры, вернулся на ринг и уничтожил Сефера Сефери, который сдался в четвертом раунде.

Дальнейшая история известна: Цыганский король добрался до боя с известным американцем Деонтеем Уайлдером, и первый поединок завершился ничьей, а вот в реванше, который состоялся в феврале 2020 года, Фьюри одержал досрочную победу — угол соперника выбросил белое полотенце.

Таким образом Тайсон отобрал у Уайлдера титул, который тот удерживал пять лет и защищал десять раз.

Причем великолепная форма Фьюри удивила многих любителей бокса — он сбросил около 70 кг менее чем за год. Однако здесь подозревать боксера не в чем — его допинг-проба после боя за титул была отрицательной.

Казалось, что все идет просто идеально, однако в марте 2020 года фермер Кэрфут неожиданно дал интервью известному британскому таблоиду The Daily Mail, признавшись в даче ложных показаний в далеком 2016-м. По словам мужчины, к сотрудничеству с Фьюри его склонил друг, знакомый с людьми из команды боксера.

«На самом деле я никогда не забивал дикого кабана. У меня такого мяса не было. Они дразнили меня обещаниями заплатить £25 тысяч.

Когда дело Фьюри приняло серьезный оборот, они сказали, что дадут мне одну часть денег до того, как пройдут заседания в Лондоне, а другую — после.

Я согласился дать показания, потому что предполагал, что таким образом помогу им выбраться из серьезных проблем и заодно получу 25 штук. Однако за все эти годы денег мне так и не заплатили. Я уже устал от вранья и считаю, что общество должно узнать правду», — заявил Кэрфут.

Фьюри отказался комментировать эту ситуацию. В UKAD также пока не желают делать официальных заявлений по поводу того, действительно ли они получали свидетельские показания именно от фермера Кэрфута. Однако молчание агентства, скорее, доказывает тот факт, что какая-то работа уже идет. По информации источника Daily Mail, сотрудникам UKAD знакома личность Кэрфута, так что вся его история не может быть выдуманной.

Однако официальный комментарий по ситуации дал пока только промоутер Фьюри — Фрэнк Уоррен:

«Я не работал с Тайсоном в то время, к которому относятся эти события. Тем не менее могу сказать, что этот фермер писал мне еще в октябре 2019 года, выдвигая возмутительные обвинения. Письмо пестрило ошибками, а его основной смысл заключался в том, что ранее этот мужчина совершил лжесвидетельство, подписав фальшивые заявления под присягой.

Когда я позвонил ему, он попросил денег. Я посоветовал оставить нас в покое и обратиться в UKAD. Однако вместо общения с антидопинговым агентством он выбрал поговорить с прессой.

Как кто-то может воспринимать всерьез этого мужчину, понять невозможно. Что за чушь? Мы оставляем это дело на рассмотрение UKAD и полагаем, что дальше оно не продвинется».