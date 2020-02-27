«Биполярный психопат»: как Фьюри покорил мир бокса

Рекорд

Тайсона Фьюри справедливо списали со счетов после знаменитой победы над Владимиром Кличко, когда британец ушел в загул и впоследствии был лишен профессиональной лицензии. Вернувшись через три года, он ничьей разошелся с одним из главных тяжеловесов мира Деонтеем Уайлдером, а 22 февраля в реванше неожиданно отправил американца в нокаут, оставив того без 11-й защиты пояса чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Еще до первого боя промоутеры предполагали, что второй поединок неизбежен. На его организацию потребовалось чуть больше года, а местом проведения был выбран Лас-Вегас, буквально ставший центром бойцовского мира. Что интересно, именно там Цыганский Король дрался три раза кряду до реванша. Удивляться тому, что болельщики встретили британца куда дружелюбнее, чем своего соотечественника Уайлдера, не стоило.

Реклама

К слову, на MGM Grand Garden Arena в тот день пришли почти 19 тыс. болельщиков, а общий доход от продажи билетов составил рекордные $16,91 млн. То есть по прибыли бой Фьюри и Уайлдера обошел легендарный реванш между Ленноксом Льюисом и Эвандером Холифилдом, собравший $16,88 млн.

И, что самое интересно, организаторам удалось продать 800-850 тыс. платных трансляций. Для сравнения, в декабре 2018 года удалось реализовать лишь 325 тыс. Это вкратце о том, как Фьюри за такой короткий срок привлек столько огромную аудиторию. Впрочем, как показывает время, дедлайны ему нипочем.

Пиво и ожирение

Многих удивило, в какой эталонной для тяжеловеса форме Тайсон подошел к реваншу. Он никогда не отличался приверженностью здоровому образу жизни, скорее, совсем наоборот. Победив Кличко, боксер кричал: «Тебе должно быть стыдно, тебя побил толстяк. Смотри на мое толстое брюхо — забавно, да? Каково это, быть избитым жирдяем?»

Как известно, потом Фьюри впал в глубокую депрессию и увлекся запрещенными веществами с алкоголем, забыв про бокс на три года. «Если бы я не был христианином, то покончил с собой. А так я просто надеюсь, что кто-нибудь убьет меня раньше, чем это сделаю я. Врачи сказали, что у меня биполярное расстройство. Маниакально-депрессивный психоз», — объяснял он.

Перед тем, как объявить о возвращении, Цыган весил 180 кг, потребляя по 20 пинт лагера за один присест вперемешку с виски и водкой, а заедал это все пиццей и кебабами.

«Однажды я позвонил жене, хотел ее порадовать тем, что принял окончательное решение вернуться в бокс. А она мне говорит: «Ничего у тебя не выйдет. Ты слишком толстый». Пузо сползало почти до колен, задница — до подколенной ямки, а за спиной жировые отложения напоминали крылья. Я изуродован на всю жизнь, ведь на всем моем теле следы от растяжек», — признавался позднее Фьюри.

Меньше чем за год боксер сбросил около 70 кг. В реванше с Уайлдером он был на 19 кг тяжелее соперника — это при том, что Деонтей тоже набрал массу, но только стал громоздким, а Фьюри буквально парил на ринге.

Много Тайсон говорил и о важности диеты после того, как похудел. Тогда он ежедневно тренировался и правильно питался. Правда, не очень долго. За день до первого боя с Уайлдером он выпил около двух литров пива, то же самое было в ходе подготовки к встрече с Отто Валлином.

«Я мужчина, мне 30 лет, я 11 лет в боксе, я женат и у меня пятеро детей. Если тело чего-то жаждет, дайте ему это. Зачем себя лишать удовольствия только потому, что осталась неделя до боя?» — уверен он.

Надо ли говорить, что стратегию Энди Руиса-младшего он полностью поддерживает? Мексиканец с явными проблемами с лишним весом в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям нокаутировал атлета Энтони Джошуа и доказал, что мышцы не всегда круче жира. В реванше Руис проиграл, но это совсем другая история.

«Руис — маленькая жирная свинья, которая уничтожила все пончики в Калифорнии. Затем он отправился на бой с боксером, который прошел 12-недельный тренировочный сбор с участием лучших ученых Британии, и уделал его за семь раундов. Когда мой диетолог говорит: «Мы хотим, чтобы ты съел то или иное», я отвечаю: «Нет, у меня будет шоколадка, печенье и чашка кофе с десятью сахарами», — сказал Фьюри.

Правда, реванш с Уайлдером заставил Цыгана все же измениться. Ему пришлось отказаться от газировки, выпивки и прочих отвлекающих факторов. Результат известен — он стал только лучше. Откровенно говоря, победить американца он мог и в прошлый раз, а тогда было пиво.

«Люди всегда списывали меня со счетов. Они называли меня лысым жирдяем, который не может драться. Меня это только мотивировало», — объяснил чемпион.

Жена и проститутки

Со своей нынешней супругой Пэрис Тайсон познакомился около 14 лет назад, на тот момент девушке было 15 лет. Через три года после этого Фьюри женился на ней — по всем обычаям и традициям, поскольку возлюбленная боксера тоже происходит из цыганского рода. Она является и ярой поклонницей своего мужа, постоянно сопровождая его на боях. Сам спортсмен довольно часто упоминает Пэрис в интервью, хотя та, по его признаниям, порой «напрашивается на апперкот». Исполненные на ринге хиты Aerosmith после побед над Томом Шварцем и Кличко Фьюри посвящал своей даме сердца, а она едва сдерживала слезы.

Правда, это никак не отменяет того, что порой говорит Фьюри. Нокаутировав Уайлдера, он заявил, что намерен устроить грандиозный кутеж «с кокаином и проститутками». И даже дал инструкцию, как не облажаться.

«Что может быть лучше, чем кокаин и проститутки? Это будут дешевые проститутки, по $30. Даю совет — всегда нужно сделать укол пенициллина перед тем, как иметь с ними дело. Если у вас нет пенициллина, используйте два презерватива», – поделился он мудростью в интервью Daily Caller.

Все бы ничего, только вот мораль, о которой рассказал Тайсон, подозрительно напоминает сюжет фильма «Волк с Уолл-Стрит». Впрочем, жена боксера наверняка будет счастлива, если историю он действительно взял из кино.

Неповторимые тренировки

Александр Поветкин как-то сказал, что таких людей, как Фьюри и Конор Макгрегор, «при СССР отправили бы в дурку». Огненные интервью Цыган действительно любил раздавать всегда, но именно по ходу противостояния с Уайлдером пошел в разнос. В частности, он сообщил, что необычно серьезно отнесся к своему лагерю, выработав специальную систему тренировок, где вместо тренажеров — кунилингус и ежедневная мастурбация.

«Мой подбородок? У меня есть уверенность в нем. Я часто лижу «киски», чтобы укрепить челюсть. Да, я так укрепляю свою старую челюсть. Также я мастурбирую семь раз в день, продолжаю повышать свой тестостерон и накачивать кисть», — заявил Фьюри.

И руки, опущенные в бензин...

«Я разговаривал со старым легендарным борцом из мира кулачных боев. Его зовут Большой Джо Джойс. Он рассказал мне, что руки стоит окунать в бензин, чтобы укрепить их. Так что до конца тренировочного лагеря я буду окунать руки в бензин на пять минут», — добавил он.

Когда же Король говорит о других видах спорта, то, например, даже Макгрегор отказывается ему отвечать в своем стиле. А это о многом говорит. Достаточно вспомнить эпизод, когда на пресс-конференцию с Кличко он пришел в костюме Бэтмена, а в какой-то момент в зал вбежал человек в костюме Джокера, которого Тайсон повалил и сказал украинцу, что тот будет следующим.

«Я уверен, что Фьюри — биполярный психопат. Ему нужно лечиться», — посмеялся тогда Кличко.

Впрочем, Уайлдер, несмотря на поражение, перед боем верно отметил, что Тайсон — это шоумен, пытающийся отвлечь прессу эксцентричным поведением. «Все слова Фьюри произносятся для развлечения. Пускай он получает удовольствие. Просто пусть использует подходящую смазку. Какой-нибудь густой лосьон», — сказал Бронзовый Бомбардировщик.

Обожает музыку

Тайсон невероятно обаятелен и когда начинает петь на ринге, то вряд ли есть человек, которого это не растрогает. Помимо треков Aerosmith, его любимой композиция является «American Pie» Дона Маклина. После того, как он спел ее в Лас-Вегасе, трек взлетел в топ-5 мировых чартов.

Еще интереснее, что Фьюри даже успел записать совместную песню с Робби Уильямсом. Про Рождество, пиво и крекеры.