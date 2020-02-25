Великая трилогия: Уайлдер потребовал от Фьюри реванша

Американский боксер Деонтей Уайлдер не намерен мириться с сокрушительным поражением, которое он потерпел 23 февраля. В главном поединке 2020 года американец утратил титул чемпиона WBC в тяжелом весе, проиграв британцу Тайсону Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде.

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Лучше всего грандиозность поединка в Лас-Вегасе может описать реакция президента США Дональда Трампа, который остался в восторге от увиденного.

«Это был отличный поединок, два великих бойца. Это было действительно очень захватывающее событие. Может быть, мы должны пригласить их в Белый дом! Да, думаю, что мы сделаем это», — сказал глава Соединенных Штатов в видео, опубликованном в Twitter-аккаунте Майкла Хэвера.

«Лучше умереть на ринге, чем так сдаться»

Однако не прошло и трех суток с момента завершения эпохального события, а экс-чемпион уже воспользовался правом на матч-реванш, прописанным в его контракте. Как проинформировал ESPN, у Уайлдера было 30 дней, чтобы активировать данную опцию соглашения. Таким образом, уже через несколько месяцев мы станем свидетелями третьей встречи прославленных боксеров на ринге. В первом поединке, прошедшем в декабре 2018 года, спортсмены разошлись миром.

«Мы определенно используем эту опцию. Вся команда находится в ожидании... Я воин, настоящий чемпион и всегда так сражаюсь! Бой пройдет летом, это точно», — заявил Уайлдер, горечь поражения которого не смог заглушить даже внушительный чек за прошедшую битву (спортсмены заработали по £30 млн).

Позднее американец постарался объяснить свое неубедительное выступление в ринге. Сначала Бронзовый бомбардировщик отметил, что он мог проиграть из-за тяжелого костюма, в котором он вышел перед поединком.

«С самого начала у меня отказали ноги, а третьем раунде ноги уже не слушались меня. Но я воин, все знают это. Можно сказать, что я проиграл поединок из-за проблем с ногами», — цитировал Yahoo Sport боксера.

Спортсмен признался, что примерил костюм за день до боя, полный вес которого составил более 18 кг. Американец объяснил выбор столь неоднозначного наряда тем, что он хотел таким образом отдать дань уважения месяцу афроамериканской истории.

Помимо этого, американец обрушился с критикой на Марка Бреланда, помощника его тренера Джея Деаса. Именно Бреланд выбросил полотенце в седьмом раунде, что расценивается в боксе как сдача.

«Я много раз говорил им: если кто-то выбросит полотенце, будут последствия. Лучше уж умереть на ринге, чем так сдаться… Я воин. Если я говорю, что собираюсь убить того парня, то осознаю, что и он тоже попытается меня прикончить», — приводил слова Уайлдера The Athletic.

«Фьюри рассматривает вариант завершения карьеры»

А что же Тайсон Фьюри? Цыганский барон (к слову, ставший единственным боксером в истории, которому удалось прервать доминирование чемпионов с десятью и более защитами титулов) сейчас не готов заглядывать в будущее. Он одержал самую громкую победу в своей карьере и теперь не прочь просто отдохнуть после тяжелейшего этапа в своей спортивной карьере.

И пока британцу пророчат громкие противостояния с Дилианом Уайтом и Энтони Джошуа, а также завершение эпичной трилогии с Уайлдером, слово взял отец Фьюри, который посоветовал сыну… повесить перчатки на гвоздь!

«Я хочу, чтобы мой сын завершил карьеру. Он всем все доказал, ведь это был тяжелый вызов для него. Он сделал достаточно. Я хочу, чтобы он ушел сейчас… Думаю, он и сам рассматривает такой вариант. Он не мог бы добиться большего. Уже достаточно... Он отдал всего себя», — признался Фьюри-старший в интервью YouTube-каналу Good Morning Britain.

Прислушается боксер к мнению своего отца или продолжит творить историю? Обо всем этом станет известно уже в ближайшие недели: организаторам третьего противостояние Фьюри – Уайлдер будет крайне выгодно как можно раньше анонсировать финальный аккорд дуэли, дабы раскрутка последней части трилогии выжала еще больше денег из предстоящего зрелища.

Напомним, что в активе 31-летнего Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе, тогда как у 34-летнего Уайлдера 44 поединка, в которых он одержал 42 победы (41 нокаутом) и потерпел одно поражение, завершив вничью еще один поединок.