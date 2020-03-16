«Выезд из Кахахстана запрещен»: «Барыс» снялся с плей-офф КХЛ

Второй иностранный клуб официально отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и от борьбы за главный трофей чемпионата — Кубок Гагарина.

На этот раз решение сняться принял казахстанский «Барыс», который в первом раунде Кубка Гагарина уверенно разобрался с магнитогорским «Металлургом», победив в серии со счетом 4-1,

и вполне мог претендовать на выход в финал Восточной конференции в жесткой борьбе с новосибирской «Сибирью», которая до этого легко одолела екатеринбургский «Автомобилист» (4-1).

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Однако этому противостоянию уже не суждено случиться. Причина все та же — распространение нового типа коронавируса COVID-19, который может привести к пневмонии.

В целях предосторожности президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев издал указ, согласно которому в стране с 16 марта на 30 суток вводится чрезвычайное положение.

В этот период действуют ограничения на въезд на территорию государства. Покинуть страну также нельзя.

Исключение составляют только сотрудники дипломатических служб и международных организаций, которые получили специальное разрешение от министерства иностранных дел Казахстана. Естественно, введен запрет на любые массовые мероприятия.

В своем видеообращении президент страны также подчеркнул, что сроки карантина не являются окончательными:

«На сегодняшний день у девяти казахстанцев диагностированы признаки коронавируса. Есть опасность распространения. Вирус завезен извне. В случае необходимости действие режима может быть продлено».

Все эти ограничения поставили крест на возможности «Барыса» принять у себя матчи плей-офф КХЛ либо выехать на игры в Россию.

На официальном сайте команды уже появилось сообщение о том, что клуб «вынужден отказаться от участия в розыгрыше Кубка Гагарина сезона-2019/20».

В связи с указом Президента Республики Казахстан о введении на территории РК чрезвычайного положения, "Барыс" не сможет провести серию матчей плей-офф КХЛ. Таким образом, "Барыс" вынужден отказаться от участия в розыгрыше Кубка Гагарина сезона 2019/2020. https://t.co/8BuvQrVaV6 pic.twitter.com/tV0e8JEe3C — ХК Барыс (@AstanaBarys) March 16, 2020

В комментариях под соответствующим постом «Барыса» в Twitter болельщики разделились на два лагеря: кто-то просит отложить матчи Кубка Гагарина на более поздний срок («Надеюсь, плей-офф перенесут и мы все же сыграем, как этого заслужили!»), а кто-то призывает засчитать казахстанской команде техническое поражение («Это проблема «Барыса», что они ни приехать, ни у себя принять матчи не могут. В России же нет официального запрета, значит и плей-офф останавливать нет оснований»).

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«Барыс» еще ни разу не поднимался выше второго раунда плей-офф КХЛ, так что казахстанцам должно быть особенно обидно из-за такого стечения обстоятельств.

Президент «барсов» Борис Иванищев признался, что клуб пытался договориться о том, чтобы провести все матчи серии в России, однако никаких послаблений хоккеистам не дали.

«Проведение домашних матчей плей-офф в России обсуждалось, в том числе и в Новосибирске.

Но если мы выедем из Казахстана, то обратно не заедем. У нас в составе иностранцы — въезд и выезд запрещен, хотя мы до последнего хотели играть у себя»,

— цитирует функционера ТАСС.

В связи с такими обстоятельствами «Сибирь» может досрочно выйти в третий раунд Кубка Гагарина — финал Восточной конференции, где ее будет ждать встреча с победителем серии «Ак Барс» — «Салават Юлаев».

Помимо этой пары, в плей-офф КХЛ осталось лишь одно противостояние, оба участника которого продолжают борьбу, — это ЦСКА — «Динамо».

Победитель столичного дерби должен будет встретиться в финале Западной конференции с петербургским СКА, чей соперник — финский «Йокерит» — объявил об отказе участвовать в турнире из-за опасения коронавируса еще 14 марта.

Очевидно, что конкуренция в Кубке Гагарина упала в разы, и есть большие сомнения в том, что имеет смысл доигрывать его в таком составе.

Например, главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин заявил, что, по его мнению, плей-офф следует приостановить.

«Барыс» и «Йокерит» снялись с розыгрыша? Сейчас очень сложно думать о хоккее. Все сконцентрированы абсолютно на другом. Настраиваем игроков как можем. Как бы ни пытались они переключаться на хоккей, это все равно сложно.

Я считаю, что надо приостанавливать плей-офф. Это мое личное мнение. Если плей-офф перенесут, то все будет зависеть от того, на какое время. От этого уже будем отталкиваться и искать момент, чтобы тренироваться, отдыхать и подходить к оптимальной форме», — цитирует Цулыгина «Горобзор».

По информации «СЭ», 16 марта руководство КХЛ проведет собрание, на котором решит, стоит ли переносить или вообще окончательно отменять Кубок Гагарина сезона-2019/20.