«Исключительные меры»: соперник СКА снялся с плей-офф КХЛ

Континентальная хоккейная лига находится на грани отмены или переноса. Причина все та же — новый тип коронавируса COVID-19. На фоне пандемии финский клуб «Йокерит» принял решение отказаться от участия в плей-офф КХЛ. Об этом официально сообщил президент «шутов» Яри Курри.

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«Исключительные времена требуют исключительных мер. Здоровье и благополучие людей и нашего общества первостепенны, и «Йокерит» готов взять ответственность на себя.

Мы все вместе пришли к этому решению в ходе обсуждений с нашими врачами и игроками. Это очень тяжелое, но необходимое решение. Желаем удачи всем клубам, которые продолжают играть в Кубке Гагарина», — приводится заявление функционера на сайте «Йокерита».

О решении финнов сняться с нынешнего розыгрыша турнира СМИ сообщили еще ранее, однако данную информацию, что интересно, клуб изначально опроверг. Как утверждал менеджер по работе с клиентами «Йокерита» Роман Рябков, «шуты» даже не планировали отказываться от участия в турнире на фоне распространения коронавируса, да и итоговое решение должно было быть принято только после переговоров с властями Финляндии и руководством КХЛ.

«Такое решение не принято. Если оно было бы принято, то оно бы было оформлено на официальном письме и направлено в КХЛ. «Йокерит» находится на постоянной связи со всеми заинтересованными сторонами. Клуб не планирует сниматься с чемпионата. Это может быть либо совместное решение с лигой, либо распоряжение со стороны руководства государства. То есть либо КХЛ примет решение, либо Финляндия. Мы, повторюсь, находимся на связи со всеми и работаем совместно», — говорил Рябков в интервью РИА «Новости».

Теперь же «Йокерит» поставил лигу перед фактом, отказавшись продолжать борьбу в плей-офф. Впрочем, данное решение в любом случае было ожидаемым — ранее правительство Финляндии после того, как в стране число заболевших достигло 155 граждан, ввело запрет на проведение массовых мероприятий (в том числе и спортивных), количество участников которых превысило бы 500 человек. «Йокерит» же изначально планировал проводить оставшиеся домашние матчи в Хельсинки без зрителей.

«Очень грустно, потому что мы видим ситуацию в мире. Все, что нам остается, — готовиться к будущему. Три дня назад на командном собрании все были в предвкушении следующего раунда. А затем пошли новости со всего мира. Сложные времена»,

— приводит слова главного тренера финского клуба Лаури Марьямяки портал Mtvuutiset.fi.

По итогам регулярного чемпионата «Йокерит» занял третье место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф «шуты» уверенно разобрались с ярославским «Локомотивом», выиграв серию из шести матчей. В полуфинале конференции финны должны были встретиться с петербургским СКА: первые две встречи (17 и 19 марта) армейцы провели бы дома, а следующие две (21 и 23 марта соответственно) — в Хельсинки. Однако все матчи до итогового решения руководства КХЛ должны были состояться без зрителей — 13 марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете по 30 апреля в городе массовых мероприятий с числом участников более 1000 человек.

В СКА же подготовку ко второму раунду плей-офф еще не завершили. Тем более что финнам формально засчитано техническое поражение.

«Околохоккейные вещи убираем, готовимся так же, как всегда. Тренируемся в зале, на льду, сейчас поиграли двусторонку, чтобы не потерять игровой ритм. Не хотел бы, чтобы КХЛ взяла паузу и потом мы доигрывали в полноценном формате. Это выбьет из колеи. Тяжело будет тренироваться без игровой практики. Откуда брать эмоции на матч без зрителей? Не знаю даже, будем что-то придумывать», — цитирует «Чемпионат.com» капитана петербуржцев Евгения Кетова.

Будет ли продолжен сезон Континентальной хоккейной лиги в нынешней ситуации — неизвестно. На данный момент представители КХЛ не приняли итогового решения и лишь рассматривают варианты проведения матчей второго раунда плей-офф. На сегодняшний день помимо того, что СКА и «Йокерит» планировали сыграть свои матчи при пустых трибунах, аналогичное решение приняли казанский «Ак Барс» с уфимским «Салаватом Юлаевым» и казахстанский «Барыс» с новосибирской «Сибирью» (при этом сибиряков данная проблема пока не коснулась).

В стороне от этого пока что стоит лишь Москва: в полуфинале Запада в дерби сойдутся ЦСКА и «Динамо». В столице России на данный момент введен запрет на проведение массовых мероприятий с более чем 5 тысячами участников. Согласятся ли команды на матчи без зрителей или с положенным ограничением — еще не решено, хотя последний и победный, шестой матч четвертьфинальной серии с московским «Спартаком» «Динамо» на выезде сыграло при пустых трибунах.

С наибольшей долей вероятности КХЛ пойдет по пути американских коллег — ранее руководство Национальной хоккейной лиги 12 марта объявило о приостановке текущего сезона (в лиге еще идет регулярный чемпионат) на неопределенный срок.

Финал розыгрыша Кубка Гагарина был запланирован на конец апреля. 8 мая же в Швейцарии должен стартовать чемпионат мира по хоккею. Однако в свете последних событий мировое первенство будет либо перенесено, либо отменено вовсе.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. По последним данным The South China Morning Post (SCMP), количество зараженных во всем мире превышает 145 тысяч людей, 72 тысячи зараженных вылечились, 5542 — скончались. В России по состоянию на 14 марта подтверждено 59 случаев заражения.