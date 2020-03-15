«Да пошел ты, Черышев!» За что россиянина осудили в Испании

15 марта в неприятную историю попал полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев, выступающий за «Валенсию» и, само собой, проживающий в этом городе. Валенсия, как и Испания в целом, сейчас находится на тотальном карантине из-за пандемии коронавируса COVID-19

Черышев же вышел из дома и совершил пробежку по пустынным улицам города. Очевидно, сделал он это, чтобы не терять форму, вот только ни болельщики, ни обычные жители не оценили.

Кто-то из окна сверху сфотографировал игрока (всем жителям Валенсии настоятельно рекомендовано не покидать домов), и, естественно, фото тут же улетело в Twitter с подписью, которую литературно можно перевести примерно так: «Да пошел ты, Черышев!»

A tu puta casa Cheryshev!!!!!!!! pic.twitter.com/nfdmfRzM7F — Jose Borrбs (@joseborras4) March 15, 2020

Чуть ниже тот же пользователь, что опубликовал фотографию, оставил еще один комментарий:

«Именно те, кто должен подавать пример, делают это хуже всего. И это на фоне болезни у его товарищей по команде!»

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Как известно, розыгрыш испанской Примеры несколько дней назад был приостановлен пока что до начала апреля, а уже после этого сразу пять игроков «Валенсии» сдали положительные тесты на коронавирус.

Среди них оказался, например, аргентинский защитник Эсекьель Гарай, выступавший на протяжении нескольких лет за петербургский «Зенит», оборону которого цементировал.

Впрочем, у самого Черышева со здоровьем на данный момент все в порядке.

«С Денисом все нормально, все хорошо. Он не болеет. Сейчас клуб на карантине. Каждый футболист тренируется индивидуально. Будем ждать новостей дальше», — рассказал «Спорт-Экспрессу» отец хавбека «Валенсии», знаменитый в прошлом нападающий, а ныне тренер Дмитрий Черышев.

«Я не уверен, что сбор и контрольные матчи с Молдавией и Швецией состоятся. Вы же видите, что происходит», — прокомментировал специалист возможность приезда игрока на сбор национальной команды.

Уже сам перелет из Валенсии в Москву сейчас кажется делом маловероятным, учитывая, что российские авиакомпании оставили на данный момент сообщение только с крупными европейскими столицами.

Но дело даже не в возможности логистики, а в том, что 17 марта УЕФА, скорее всего, вынесет решение о приостановке всего футбольного сезона, что коснется и товарищеских матчей сборных.

Черышев-младший в текущем чемпионате Примеры выходил на поле 15 раз, отметившись голом и передачей, а недавно он отличился в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты» (1:4), сохранив валенсийцам шансы на камбэк в ответном поединке, которыми они не воспользовались (дома команда российского полузащитника тоже уступила — 3:4).

Что касается реакции на твит с пробежкой Дениса, то многие пользователи в комментариях осудили игрока, кто-то шутил по поводу его национальности, «крови Ивана Драго в жилах» и о том, что футболист просто не знает испанского и не понял, что нельзя выходить из дома. Хотя на самом деле Денис с детства живет на Пиренеях, став выпускником академии мадридского «Реала», да и со знанием языка у него никаких проблем нет.

Впрочем, были и те, кто не особо придал значения факту нарушения карантина, а также пользователи, отметившие, что никакого подтверждения, что человек на пробежке действительно является Денисом, нет.

Официальные лица, в том числе в клубе, ситуацию пока никак не прокомментировали.

Кстати, не так давно о российском игроке высказался знаменитый аргентинский нападающий Хавьер Савиола, много лет игравший в Испании за «Барселону», мадридский «Реал» и «Севилью».

«Конечно, мне очень нравится этот футболист. Думаю, Денису еще играть и играть на высоком уровне. Полагаю, России очень важно, чтобы ваши футболисты выступали в лучших лигах мира. Чемпионат мира в 2018 году дал очень серьезный импульс развитию футбола в вашей стране. Думаю, большое количество россиян в ведущих лигах мира могут достичь прогресса. Это очень важный момент, и вашим футболистам точно нужно ехать за рубеж, — подчеркнул Савиола.

— Мне кажется, у Черышева отличная техника и у него есть все качества, чтобы играть в топ-клубах. Но, к сожалению, в футболе многое зависит от травм».