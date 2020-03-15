Вирус в «Валенсии»: Черышев не заразился, а Гараю не повезло

В Испании зафиксирован очередной случай заражения новым типом коронавируса COVID-19. Выявлен он был у аргентинского защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, одноклубника хавбека сборной России Дениса Черышева. О печальном диагнозе футболист сообщил в своем Instagram, отметив, что его тест на наличие вируса в организме дал положительный результат. При этом сам Эсекьель обратил внимание на хорошее самочувствие.

«Понятно, что 2020 год начался для меня плохо. Мой тест показал положительный результат на коронавирус. Чувствую себя очень хорошо»,

— заявил Гарай.

На данный момент аргентинский защитник находится у себя дома в изоляции. При этом тренировки с командой он прекратил еще в феврале этого года: в конце первого тайма матча 22-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» Гарай получил серьезную травму колена. Медицинское обследование выявило у футболиста разрыв крестообразной связки.

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Сам Гарай является весьма известным игроком среди российских болельщиков. До перехода в «Валенсию» в сентябре 2016 года аргентинец на протяжении двух лет выступал за петербургский «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми он дважды выигрывал Суперкубок России, еще один раз брал Кубок страны, а в сезоне-2014/15 стал чемпионом национального первенства. В Петербурге, кстати, на новость о том, что Гарай заразился коронавирусом, тоже отреагировали.

«Желаем скорейшего выздоровления нашему большому другу! Ты мужественный боец, и мы посылаем тебе крепкие объятия с сине-бело-голубым сердцем»,

— говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

¡Le deseamos a nuestro gran amigo @Garay_24 quй se recupere muy pronto!



Eres un luchador con mucho coraje y te mandamos un fuerte abrazo, de corazуn azul-blanco-celestehttps://t.co/Mh4p87aFRO pic.twitter.com/UGCQXizOk1 — FC Zenit Espaсol (@es_fczenit) March 15, 2020

Примечательно, что в «Валенсии» помимо Гарая было зафиксировано еще несколько случаев заражения коронавирусом. На своем официальном сайте испанский клуб сообщил о пяти положительных результатах тестов на COVID-19.

В состав заболевших, как отмечается, попали и игроки основного состава, и представители медицинского штаба. Их имена при этом не называются, но, вероятно, Гарай в их число входит. А вот, по словам Дмитрия Черышева, его сына Дениса в этом списке нет.

В заявлении «летучих мышей» также указывается, что все заболевшие отправлены по своим домам на карантин. Клуб же находится в полном контакте со службами здравоохранения Испании.

«Футбольный клуб «Валенсия» полностью доверяет работе и рекомендациям Министерства здравоохранения Испании. На данный момент представители нашей команды, которые сдали положительные тесты на коронавирус, переживают легкую форму инфекции и находятся в домашней изоляции. Остальным же членам клуба выданы рекомендации и продиктованы все меры гигиены и профилактики. Мы уверены, что благодаря солидарности, ответственности и большой поддержке нам всем удастся преодолеть эту пандемию», — говорится в сообщении.

Кроме того, «летучие мыши» у себя в Twitter опубликовали краткую инфографику того, каких мер предосторожности и гигиены необходимо следовать, а также с какими симптомами заболевания нужно обратиться к врачам.

Mбs que nunca, demos un ejemplo de responsabilidad y hagamos que nuestro corazуn valencianista lata fuerte desde casa.#AmuntValencia #QuйdateEnCasa pic.twitter.com/B1CrQaGHyJ — Valencia CF (@valenciacf) March 13, 2020

Согласно статистике SCMP, по состоянию на 15 марта общее число зараженных коронавирусом COVID-19 во всем мире составляет более 155,5 тысяч людей. Еще свыше 75,5 тысяч зараженных вылечились, 5925 — умерли. Испания является второй по количеству заболевших коронавирусом людей европейской страной после Италии. На данный момент в стране зарегистрировано 6233 случая заражения и 193 летальных исходов.

9 марта правительство Испании объявило о всеобщей изоляции. В результате этого все спортивные мероприятия были приостановлены и отменены. В их числе оказалась и испанская Примера: ближайшие два тура первенства перенесены на неопределенный срок.

Ситуация с распространением вируса в Испании в последние дни ухудшается. В связи с этим правительство страны по итогам экстренного совещания кабинета министров 14 марта ввело 15-дневный общенациональный карантин. В случае необходимости власти также готовы подключить вооруженные силы. Комплекс мер по всеобщей изоляции включает в себя запрет на передвижение.

Школы, университеты, рестораны, бары, гостиницы и магазины, которые не торгуют продуктами первой необходимости, будут закрыты по всей стране. Людям будет разрешено выходить из дома только в особом случае: за едой в магазин, на работу и крайне важным делам, а также в чрезвычайных ситуациях. Из-за карантина также будет сокращена работа общественного транспорта: число автобусных и железнодорожных рейсов, а также авиаперелетов сократится в два раза.