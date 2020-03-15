Историческая жертва COVID-19: сорвалось важное дерби Мерсисайда

«Эвертон», один из старейших клубов Англии, вступил в Футбольную лигу в 1888 году, став одним из 12 ее учредителей, в то время как «Ливерпуль» был основан несколькими годами позже, в 1892-м. Первый матч между командами состоялся уже в 1894 году — на «Гудисон Парке» победу со счетом 3:0 одержали «ириски». Так началось противостояние, которое станет легендарным не только в Англии, но и далеко за ее пределами.

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За все историю клубы сыграли между собой 234 матча. 94 раза победу праздновали «красные», 66 матчей сильнее был «Эвертон», а 74 противостояния закончились ничьей

Изначально «Эвертон» играл на знаменитом «Энфилде» — стадионе, который сейчас ассоциируется исключительно с «Ливерпулем». На заре футбольной истории эта арена принадлежала президенту «ирисок» Джону Хоулдингу, яркому деятелю консервативного крыла.

В 90-х годах XIX века руководство «Эвертона», часть представителей которого являлись членами Либеральной партии, часто спорили с президентом, обвиняя его в попытках наживы на клубе. Накопившиеся политические противоречия и денежные споры вынудили либеральное крыло руководства искать новое поле, а главой команды стал Джордж Махон. Оставшийся без коллектива, но со стадионом Хоулдинг в 1894 году основал новый клуб, который назвал «Ливерпуль».

Несмотря на разногласия, стоявшие у истоков появления этих клубов, в Англии принято называть их противостояние дружеским из-за того, что во многих семьях Ливерпуля есть болельщики как «красных,» так и «ирисок», а на стадионе во время матча болельщики сидят вместе, что редко встретишь на других футбольных дерби. Например, в финале Кубка Лиги 1984 года фанаты двух команд располагались вперемешку на «Уэмбли», распевая название своего графства — «Мерсисайд, Мерсисайд!».

Если до 70-х XX века команды имели примерно равную статистику личных встреч, то потом главной командой города постепенно становится «Ливерпуль», который начал доминировать и на всем Туманном Альбионе. «Красные» четыре раза выиграли чемпионат Англии и 11 матчей дерби, а «Эвертон» довольствовался лишь тремя победами в городском противостоянии.

Как раз в 1970 году распалась легендарная группа The Beatles, и город из музыкальной столицы Англии превратился в футбольную. У участников «Ливерпульской четверки» часто спрашивали, за кого они болеют, и Пол Маккартни заявлял, что поддерживает оба клуба, считая их неотъемлемой частью города.

После довольно успешных 70-х для города Ливерпуля и вовсе наступают «золотые» времена. Мерсисайдские команды восемь раз выигрывают национальный чемпионат (шесть раз — «Ливерпуль» и два раза — «Эвертон»), а в 1989 году клубы играют в финале Кубка страны, где победу одерживают «красные». Также команда с «Энфилда» два раза становится обладателем Кубка европейских чемпионов.

90-е прошли без особых успехов для команд, в дерби шесть раз выигрывал «Ливерпуль» и четыре раза «Эвертон». Ливерпуль тем временем перестает быть футбольной столицей Англии, и ведущим клубом страны становится «Манчестер Юнайтед».

С началом XXI века в городе безраздельно властвуют «красные». За 20 лет нового столетия «ириски» вобще не выигрывают трофеев, а в дерби побеждают всего четыре раза, проиграв 21 встречу. В то же время «Ливерпулю» не покоряется Английская премьер-лига (АПЛ), хотя команда дважды выигрывает Кубок Англии и два раза побеждает в Лиге чемпионов — в 2015 и 2019 году.

Кстати, в этом дерби есть и еще одна уже историческая личность, помимо Джона Хоулдинга, которая связывает оба клуба, — Стивен Джеррард. Легенда «Ливерпуля» почти всю карьеру провел на «Энфилде» и… являлся болельщиком «Эвертона».

В 1989 году во время матча «красных» против «Ноттингем Форест» в давке погиб двоюродный брат Джеррарда, который был болельщиком «красных». Стивен признавался, что играет за «Ливерпуль» ради своего брата, и был верен красной футболке 17 лет.

В текущем сезоне команда Юргена Клоппа близка к завоеванию чемпионского титула, а «Эвертон» идет на 13-м месте. При определенных раскладах «красные» могли бы стать чемпионами уже в матче с «Эвертоном» 16 марта, однако вмешалась пандемия коронавируса. Хочется верить, что скоро ситуация окажется под контролем, а болельщики смогут вновь погрузиться в атмосферу «дружеского» дерби.