«Удар по «Ливерпулю»: все варианты окончания сезона в АПЛ

Футбол в Англии стоит на паузе: до 4 апреля никаких матчей в профессиональных лигах проводиться не будет — всему виной распространившийся на Туманном Альбионе коронавирус, добравшийся на этой неделе и до футболистов и тренеров. Ситуация настолько серьезная, что клубы совместно с руководством Английской премьер-лиги разрабатывают варианты, при которых нынешний сезон не будет доигран.

Но что делать с чемпионским титулом, ведь «Ливерпуль» еще официально не оформил его? Кто попадет в еврокубки на следующий сезон? И что будет с теми, кто болтается внизу таблицы и борется за выживание?

Один из членов правления команды, выступающей в высшем английском дивизионе, рассказал в интервью The Telegraph о разрабатываемых мерах, которые будут применены в случае досрочного прекращения текущего сезона.

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1) «Ливерпуль» признается чемпионом, никто не вылетает

В настоящее время подобный вариант признается экспертами как самый реалистичный: хоть мерсисайдцы и не успели по итогам прошедших 29-ти туров выиграть свой первый чемпионский трофей в эру Премьер-лиги (впрочем, еще никому в истории не удавалось обеспечить себе золотые медали за девять туров до конца сезона), однако сомнений в том, что именно подопечные Юргена Клоппа являются лучшими в Англии, ни у кого нет.

Ни у кого, кроме вице-президента лондонского «Вест Хэма» Каррена Брэйди.

Функционер заявил, что в случае досрочного завершения розыгрыша чемпионата Англии нынешний сезон необходимо признать недействительным.

«Что же произойдет, если АПЛ не будет возобновлена? Единственным справедливым и разумным решением будет объявить результаты сезона недействительными. Как понять, кто бы вылетел из Премьер-лиги, а кто бы поднялся, если матчи не будут сыграны?

Сильный удар по «Ливерпулю», которого могут лишить первого титула за 30 лет»,

— сказал Брэйди.

Как оценить подобное заявление? С формальной точки зрения он прав — сезон действительно не завершен, а в регламенте турнира нет никаких указаний о том, как быть в такой ситуации. Но рационально ли пренебрегать теми результатами, которых достигли клубы за семь месяцев?

Вполне вероятно, что Брэйди лишь хочет обезопасить себя и свой клуб от вылета в Чемпионшип. Как сообщает The Telegraph,

следующий сезон АПЛ может пройти с 22-мя клубами: к нынешней двадцатке присоединятся «Вест Бромвич Альбион» и «Лидс Юнайтед», лидирующие в турнирной таблице второго по значимости английского дивизиона.

Такое решение уплотнит до невозможности календарь АПЛ и заставит пересматривать традиционный уклад жизни в Чемпионшипе, который обычно проводит по 46 туров в каждом сезоне. Но все эти трудности не являются неподъемными — их вполне можно решить и не свести сезон-2019/20 к простой формальности.

2) Доиграть оставшиеся матчи осенью

Как известно, чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре пройдет в декабре, а это значит, что все национальные чемпионаты и еврокубки будут менять схему своего проведения. Каким образом это случится — до конца не ясно, и как раз этим хотят воспользоваться в АПЛ: доиграть нынешний сезон в конце 2020 года, а затем встроиться в схему «весна-осень», по которой до сих пор проводят свои чемпионаты в Норвегии, Швеции, Финляндии, Белоруссии и некоторых других странах.

Но тут же возникает одна проблема: как быть с контрактами 69 футболистов, которые заканчиваются этим летом? Кто будет доигрывать осеннюю часть первенства? И как будут определены представители Англии в Лиге чемпионов и Лиге Европы?

3) Доиграть оставшиеся матчи в апреле и мае 2020 года

Логичное, но безумно трудное решение для исполнения. Помимо того, что некоторые команды продолжают свое выступление в еврокубках, так еще не стоит забывать про проведение старейшего футбольного турнира на планете — Кубка Англии. В какие даты воткнуть перенесенные матчи, если команды и так будут иметь сверхплотный график, не очень понятно.

Определенность по основным вопросам наступит 19 марта. За два дня до этого Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет экстренное заседание, на котором обсудит перенос чемпионата Европы — 2020, который должен пройти с 12 июня по 12 июля, на более поздний срок.

Как только станут известны новые даты проведения континентального первенства, тогда и АПЛ сможет представить более конкретные планы по продолжению сезона, который уже точно во всех смыслах войдет в историю.