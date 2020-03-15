Бойня без зрителей: UFC ищет место для поединка Хабиба и Тони

В UFC состоялся первый крупный турнир без зрителей — Fight Night 170 в Бразилии.

Власти этой южноамериканской страны запретили массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса: инфекция добралась уже до администрации президента Жаира Болсонару, и лидеру государства пришлось сдавать тесты, чтобы убедиться, что он не подхватил инфекцию от подчиненных. Число официально зарегистрированных случаев коронавируса в Бразилии достигло 76 человек.

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На этом фоне руководство UFC заранее объявило, что зрители на турнир допущены не будут. Абсолютно пустая арена, на которой были слышны только крики тренеров, рефери и звуки ударов, напоминала тренировочный зал.

В комментариях под постом UFC в Instagram, где были показаны свободные трибуны, ветеран ММА Фрэнки Эдгар назвал ситуацию «дикой», а девушка-боец Меган Андерсон охарактеризовала происходящее как что-то «очень безумное».

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Странно выглядели на фоне отсутствия зрителей и модели, работающие возле клетки (так называемые «октагон герлс»), которым некого было развлекать.

«Мы скучали по фанатам!!!» — написала бразильянка Лусиана Андраде.

«Шоу должно продолжаться», — подытожила другая «октагон герл» Ред Дела Круз — модель испано-филиппинского происхождения.

Сами бойцы в основном поддержали решение местных властей и руководства UFC. Участник главного боя — легковес Кевин Ли — даже высказывался о поединке без зрителей в поэтическом ключе:

«Важно показать, что мы не собираемся останавливать свою жизнь. Если бой пройдет перед пустыми трибунами, то для меня это здорово: противостояние будет выглядеть более масштабно. Станет похоже на старые добрые времена в ММА — будет слышен лишь звук ударов, и когда я одолею Чарльза Оливейру, весь мир прочувствует это».

Однако Ли не удалось воплотить в жизнь свое обещание и одержать победу: Оливейра поймал его на удушающий прием «гильотина» в третьем раунде и заставил сдаться. Любопытно, что после того, как Кевин постучал по канвасу, признавая поражение, и Чарльз его отпустил, он внезапно схватил соперника сзади, продолжая борьбу.

Однако рефери подошел к нему и объяснил, что отменить свое решение уже нельзя.

JUST THAT QUICKLY!



Oliveira ends the night from #UFCBrasilia. pic.twitter.com/m8uJShU4kc — UFC (@ufc) March 15, 2020

Тем временем Оливейра уже праздновал победу, прыгая в обнимку с тренерами и громогласно крича в камеру, — отсутствие зрителей совсем не помешало ему выдать настоящие победные эмоции.

Этот триумф стал для бразильца уже седьмым подряд. Только Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон добивались более продолжительной серии побед в легком дивизионе — по 12.

Также Оливейра теперь догнал рекорд Дональда Серроне по числу досрочных финишей соперника — 16. Теперь боец поднимется в топ-10 рейтинга легковесов UFC и, скорее всего, получит шанс сразится с кем-то из больших топов.

Сам Чарльз после поединка заявил, что желает встретиться с победителем апрельского боя Нурмагомедов — Фергюсон и бороться за чемпионский пояс.

Однако такого статусного соперника Оливейре пока, конечно, не дадут. И вообще не факт, что противостояние Орла с американцем пройдет 18 апреля, как было запланировано, — коррективы в ситуацию опять вносит COVID-19.

Поединок должен был пройти в Нью-Йорке на арене Barclays Center, однако в городе уже объявлено чрезвычайное положение, а во всем штате запрещены мероприятия с участием более 500 человек.

То, что бой состоится без зрителей, уже не подвергается сомнению, однако теперь под угрозой оказалась сама возможность его проведения в Нью-Йорке, где возрастает число зараженных. Ранее UFC уже объявил о переносе двух своих турниров из более опасных в плане распространения коронавируса Портленда и Коламбуса в Лас-Вегас, где у промоушена есть собственная арена.

Однако затем журналист Майк Копинджер сообщил в Twitter, что Атлетическая комиссия штата Невада тоже приостановила проведение всех спортивных событий на неопределенный срок из-за пандемии, так что и в Лас-Вегасе теперь невозможно будет что-то организовать. Судя по всему, для соревнований придется снова искать новое место.

Тем временем другой представитель СМИ Ариэль Хельвани, широко известный в мире ММА, передал слова президента UFC Даны Уайта, которые могут не на шутку встревожить любителей единоборств.

«Уайт сказал, что надеется скоро получить два новых варианта для проведения боя Хабиб vs Тони. Похоже, что Лас-Вегас и Нью-Йорк уже не рассматриваются»,

— написал журналист в своем Twitter, добавив, что Дана все равно настаивает на том, что этот поединок состоится.

White says he hopes to have two new options by tomorrow morning for Khabib vs. Ferguson, but it appears as though Vegas and Brooklyn are now off the table. But he is defiant in that all these fights will happen. — Ariel Helwani (@arielhelwani) March 15, 2020

Также сам Уайт дал комментарий в эфире ESPN, сообщив, что спортсмены промоушена не желают отказываться от своих поединков.

«В ММА мы всегда выходим за границы здоровья и безопасности, — напомнил президент UFC. — Все паникуют, но мы, вместо того чтобы заламывать руки, поедем на соревнования. Будем сотрудничать с врачами и правительством, чтобы понять, как сделать наш спорт безопасным и как проводить турниры дальше.

Мы уже связались с большинством бойцов, и парни сказали, что готовы драться. Они хотят биться, и мы сделаем все, чтобы обеспечить их безопасность».

Незадолго до этого пришла еще одна неутешительная новость: турнир UFC Fight Night, который должен был состояться в Лондоне 21 марта, будет невозможно провести в этом городе из-за распространения коронавируса. Теперь руководство промоушена в срочном порядке ищет другое место, где власти были бы не против принять соревнования.