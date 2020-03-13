Коронавирус поразил Нью-Йорк: что грозит бою Хабиба и Фергюсона

Многолетнее противостояние Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, бой между которыми срывался уже четырежды (!), грозит завершиться ничем и в юбилейный пятый раз.

Дело в том, что поединок должен пройти всего через месяц — 18 апреля — на нью-йоркской арене «Barclays Center», вмещающей 19 тысяч зрителей. Но, учитывая темпы распространения коронавируса в США, к тому моменту ситуация вряд ли будет полностью урегулирована.

Из соображений безопасности уже было приостановлено проведение туров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В таких обстоятельствах существует угроза, что и турнир UFC 249 может быть отменен.

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В данный момент число официально зарегистрированных зараженных в США достигло 1663 человек, а конкретно в штате Нью-Йорк — 328. Реальных случаев должно быть намного больше, поскольку общее количество протестированных к настоящему моменту составляет всего 10 тысяч.

Недаром мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил в городе чрезвычайное положение, а губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на неопределенный срок запретил проводить мероприятия с количеством участников более 500.

Кроме того, президент США Дональд Трамп 13 марта ввел 30-дневный запрет на въезд в страну для людей из Европы. Это ограничение должно перестать действовать за пять дней до запланированного поединка Хабиба и Тони, однако нет никаких гарантий, что оно не будет продлено.

Таким образом, многие болельщики, которые хотели прилететь специально на этот бой, могут остаться ни с чем. Хотя, учитывая бессрочный запрет на собрания более 500 человек, билеты уже можно сдавать. Вероятность проведения поединка при зрителях сейчас минимальна.

Например, UFC уже объявила о том, что фанаты не будут допущены на турнир Fight Night 170, который состоится 14 марта в Бразилии. В данный момент в этой стране число подтвержденных случаев коронавируса составляет 76.

Участник главного боя Fight Night 170 Кевин Ли поддержал решение о недопуске зрителей:

«Я думаю, что поединок должен состояться. Важно показать, что мы не собираемся останавливать свою жизнь. Если бой пройдет перед пустыми трибунами, то это будет круто, поскольку противостояние станет выглядеть более масштабно.

На фоне приостановки матчей в НБА этот поединок должен стать одним из самых просматриваемых событий в истории. Это будет похоже на старые добрые времена в ММА — будет слышен лишь звук ударов, и когда я одолею Чарльза Оливейру, весь мир прочувствует это».

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Руководство промоушена также объявило о переносе турниров UFC on ESPN 8 и UFC Fight Night 172 из Коламбуса и Портленда соответственно в Лас-Вегас. Возможно, там будет безопаснее для спортсменов и персонала, однако болельщиков на трибуны все равно не пустят.

По поводу боя Нурмагомедова и Фергюсона пока не появлялось официальных новостей — ни о переносе, ни об отсутствии зрителей. Президент UFC Дана Уайт на недавней пресс-конференции по поводу UFC 249 высказался обнадеживающе:

«Когда дело касается безопасности атлетов, фанатов и кого бы то ни было еще, мы всегда беспокоимся об этом — вне зависимости от того, что мы делаем и куда мы движемся.

Мы несколько недель размышляли по поводу ситуации с UFC 249, обсуждали ее с врачом нашего промоушена. Мы не будем отменять турнир».

При этом вскоре в своем Instagram Уайт выложил шутку по поводу своего беспокойства о возможном срыве поединка Нурмагомедова и Фергюсона.

На известный шаблон, где расстроенная девушка предполагает, что ее молодой человек вспоминает других женщин, а парень на самом деле думает совсем не о том, наложены мысли: «Что, если коронавирус отменит бой Хабиба и Тони?»

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Получилась довольно грустная шутка, из-за которой многие фанаты всерьез забеспокоились, однако менеджер Орла Али Абдель-Азиз поспешил заверить, что бой в любом случае состоится.

«Ребята, бой Хабиба и очкарика пройдет 18 апреля. UFC всегда находит варианты. Со зрителями или без, этот бой состоится. Людям, сидящим дома, нужно развлечение», — написал менеджер в Twitter.

Guys @TeamKhabib vs sunglasses is happening April 18th. UFC always find a way with or without fans this fight is going down people at home need entertainment — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) March 12, 2020

Однако что на самом деле будет через месяц, предсказать невозможно. В данный момент ситуация находится в подвешенном состоянии, и утверждение знаменитого экс-бойца UFC Бена Аскрена «Боги не хотят, чтобы бой Хабиб — Фергюсон состоялся» бьет в самую точку.

The gods really don't want @TeamKhabib vs @TonyFergusonXT to happen — Ben Askren (@Benaskren) March 12, 2020

Впервые поединок между этими соперниками пытались организовать аж в 2014 году! Однако тогда Хабиб порвал крестообразные связки. В 2016-м травмировался уже Тони — бой снова отменили.

В 2017-м Нурмагомедов переборщил с весогонкой и был экстренно доставлен в больницу накануне поединка. Естественно, бой сорвался.

А в 2018-м уже Фергюсон неожиданно травмировал колено, и Хабибу дали вместо него Эла Яквинту.

В 2020-м казалось, что уже ничто не может помешать завершиться этой эпопее, но мир поразила пандемия неизвестного ранее вируса. Тут впору задуматься о сверхъестественных силах.

Однако сами бойцы пока пребывают в хорошем настроении. Фергюсон недавно выложил в Twitter забавную картинку, на котором Хабиб с друзьями пытается догнать его на лошадях:

-Team Khabib- # HomeworkForMyCrew # T&B # ufc249 # BetYouCantTagEmAll Hashtag # Fuckin'Fathead pic.twitter.com/N7ZkXKL4y2 — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) March 12, 2020

А Нурмагомедова тем временем разыграли собственные друзья, заставив его открывать коробку, в которой спряталась женщина и напугала его криком.