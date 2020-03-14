«Чего мы ждем?» Российский футбол могут приостановить

Коронавирус одолел европейский футбол, вынудив приостановить свои розыгрыши итальянскую Серию А, французскую Лигу 1, Английскую премьер-лигу (АПЛ) и немецкую Бундеслигу. На неопределенный срок оказались отложены и матчи еврокубков — Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Популярные личности из мира футбола — например, Криштиану Роналду и Лионель Месси, — сидят в своих домах на карантине и выкладывают в соцсетях обращения, призывая фанатов соблюдать все меры предосторожности.

Вся крупная футбольная жизнь остановилась — но только не в России. Матчи Премьер-лиги продолжают проходить по расписанию, хотя в некоторых городах — например, Москве, Санкт-Петербурге и Казани, — уже вышли указы о проведении спортивных событий без зрителей либо об ограничении их количества.

Все эти запреты соблюдаются, а футболисты приезжают на игры в защитных масках — например, как игроки «Спартака» перед матчем с «Оренбургом» (3:1).

В целях предосторожности отменяются пресс-конференции тренеров и общение игроков с журналистами в микст-зоне, а на входе на стадион у болельщиков выборочно проверяют температуру — так, например, было на матче «Зенит» — «Урал» (7:1).

Но несмотря на все эти меры, сам факт продолжения российского чемпионата на фоне безумной паники в Европе кажется чем-то из ряда вон. И, судя по всему, в ближайшее время это может измениться. По информации Sport24,

большинство клубов РПЛ выступают за то, чтобы сделать в чемпионате паузу, пока ситуация с коронавирусом не станет более-менее спокойной.

На официальном сайте Премьер-лиги было опубликовано следующее заявление:

«РПЛ внимательно следит за развитием ситуации. Решение о порядке проведения матчей следующих туров сезона-2019/20 будет принято во вторник, 17 марта, по результатам общего собрания клубов РПЛ и консультации с Российским футбольным союзом (РФС) с учетом эпидемиологической обстановки. Приоритетом является безопасность и здоровье людей».

Решение о порядке проведения матчей следующих туров Тинькофф РПЛ сезона 2019/20 будет принято во вторник по результатам Общего собрания клубов РПЛ и консультации с РФС с учётом эпидемиологической обстановки. Приоритетом является безопасность и здоровье людей.#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/58aKvF03eY — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 14, 2020

По последним данным, число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 59 человек. За недавнее время еще девять инфицированных были обнаружены в Москве, один — в Подмосковье, один — в Петербурге, два — в Кемеровской области и еще один — в Калининградской.

Ситуация продолжает ухудшаться, а массовые собрания людей на матчах явно могут поспособствовать распространению вируса.

Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Российского научного центра радиологии и хирургических технологий Ирина Вологдина отметила, что возможно, от массовых мероприятий и вправду стоит отказаться на время.

«Ведь в мае пандемия, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пойдет на спад. А пока, как говорится, здоровье дороже», — цитирует доктора «Спорт день за днем».

Депутат Госдумы Игорь Лебедев, который ранее являлся членом исполкома РФС, пошел еще дальше. «Закрываются футбольные чемпионаты, в США приостановили НБА и НХЛ. Мы же опять чего-то ждем. А я вот и хочу спросить: чего мы ждем-то?

Все страны мира принимают меры, заботятся о своих гражданах. Единственный оставшийся в плей-офф КХЛ иностранный клуб «Йокерит» принял решение не играть. Это правильно, потому что перелеты, самолеты, зрители на арене — все это возможность заразиться самим спортсменам.

Я уверен, что в апреле — начале мая все утихнет и все будет нормально. Тогда и вернемся и к футболу, и к хоккею», — цитирует Лебедева Sport24.

Если 17 марта на своем заседании РПЛ примет решение о переносе матчей, то несыгранными останутся еще восемь туров чемпионата. В таком случае есть три наиболее вероятных варианта развития событий: 1) доиграть все встречи позже, 2) провести концовку турнира в укороченном формате плей-офф, 3) распределить места в соответствии с тем, как таблица будет выглядеть после 22 туров (но на это вряд ли кто-то согласится).

Кстати, 17 марта также пройдет заседание УЕФА, на котором будет решена судьба чемпионата Европы — 2020. По информации журналиста Николо Скиры, организация объявит о переносе турнира на лето 2021 года. Об этом Скире рассказала представитель руководства УЕФА Эвелина Кристиллин.

«Мы работаем над переносом Евро», — передает слова Кристиллин журналист в своем Twitter.

Если уж чемпионат Европы, который должен стартовать лишь через три месяца — 12 июня, — собираются переносить, то что же будет с национальными чемпионатами — это большой вопрос.