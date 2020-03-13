Клубы против АПЛ: сезон в Англии может быть досрочно завершен

Британское издание Daily Mail известило общественность о том, что текущий розыгрыш Английской премьер-лиги (АПЛ) может быть досрочно завершен. Всему виной отказ руководителей некоторых команд возобновлять турнир после окончания паузы, которая связана с активным распространением коронавирусной инфекции.

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Утром 13 марта Премьер-лига приняла решение приостановить проведение чемпионата Англии, хотя еще в начале недели речь шла лишь о закрытии доступа болельщикам на трибуны стадионов, принимающих игры 30-го и 31-го туров.

Как стало известно, коронавирус успели подхватить футболисты лондонских «Арсенала», «Вест Хэма» и «Челси», а также «Манчестер Сити», «Борнмута», «Лестера» и «Эвертона».

Но главной новостью прошедшего дня стало заражение главного тренера «канониров» Микела Артеты, который уже успел провести несколько тренировочных занятий вместе со своими подопечными.

Теперь вся тренировочная база «Арсенала» находится на карантине, а те работники клуба, которые имели какие-либо контакты вместе с испанским специалистом, будут вынуждены провести в изоляции следующие две недели.

Клубы не верят в то, что АПЛ возобновится через 21 день

Когда чиновники из высшего английского дивизиона объявляли о своем решении приостановить текущий розыгрыш турнира, то они объявили, что спустя три недели чемпионат Англии возобновится и сезон будет доигран до конца. Однако у клубных функционеров возникли вопросы — в какие даты можно будет воткнуть перенесенные матчи? И что делать командам, участвующим в европейских кубках? И как успеть закончить этот сезон, если предстоящий чемпионат Европы должен состояться в запланированное время?

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своих официальных ресурсах лишь объявил о переносе оставшихся матчей раунда 1/8 финала на более поздний срок.

Это игры:

«Манчестер Сити» (Англия) — «Реал» (Мадрид, Испания);

«Барселона» (Испания) — «Наполи» (Италия);

«Ювентус» (Турин, Италия) — «Олимпик» (Лион, Франция);

«Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Челси» (Лондон, Англия).

Планы УЕФА в свете происходящих в мире событий выглядят чересчур оптимистично — пока нет информации о том, как видоизменится схема проведения дальнейших раундов; хотя очевидно, что в данный момент с итальянскими командами играть крайне опасно, так как количество потенциально зараженных и контактировавших с зараженными людьми игроков гораздо выше, нежели чем в остальной Европе.

На Туманном Альбионе сомневаются в способности провести оставшиеся десять туров АПЛ в ранее установленные сроки с учетом переноса трех туров. Как поступит лига в таком случае? Оставит турнирную таблицу в таком положении, в котором она находится в настоящее время? Или сократит количество туров, чтобы избежать разрыва с другими английскими лигами? Этот вопрос остается открытым, и пока на него никто не спешит давать ответ.

Как быть с контрактами футболистов?

У 69 футболистов, выступающих в Английской премьер-лиге истекают сроки контрактов 30 июня 2020, и это также может стать проблемой для спортивной целостности, если они уже договорились с другими клубами.

Согласно трудовым договорам, заключенных через профсоюз, у футболистов есть право на 28 дней продлить истекающие контракты.

Для этого необходимо согласие с клубом-работодателем, а также наступление экстренного случая. Насколько экстренной является пандемия коронавирусной инфекции скажет суд, который сможет рассматривать спорные дела при отсутствии точек соприкосновения между сторонами.

Итак, на ближайшие три недели Англия целиком остается без профессионального футбола. Также приостановили свою работу все остальные национальные чемпионаты из первой пятерки таблицы коэффициентов УЕФА. Этот сезон уже навсегда вошел в мировую историю, правда совсем не с той стороны, с которой хотелось бы.

Что будет дальше — узнаем, но пока хочется пожелать скорейшего выздоровления всем заболевшим и верить, что футбол как можно скорее вернется в нашу жизнь.