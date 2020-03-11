Спорт во время эпидемии: как в Москве исполнят указ мэра

Ситуация с распространением нового типа коронавируса COVID-19 в Москве все более вмешивается в привычный распорядок жизни. По официальным данным, в столице России зафиксировано 15 случаев заражения инфекцией, во всей же стране — 28. В целях снижения риска распространения болезни правительство Москвы вечером 10 марта приняло решение о введении запрета на проведение до 10 апреля массовых мероприятий, количество участников которых превышает 5 тысяч человек. Данный указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

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Таким образом, под удар попали сразу несколько спортивных соревнований: от матчей Российской футбольной премьер-лиги до плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В элите отечественного футбола в Москве, например, в течение месяца должны были состояться пять игр: ЦСКА — «Уфа» (15 марта), «Локомотив» — «Оренбург» (21 марта), ЦСКА — «Зенит» (22 марта), «Динамо» — ЦСКА (5 апреля) и «Спартак» — «Уфа» (5 апреля).

В итоге лига приняла решение принять указ правительства столицы, допустив на матчи до 5 тысяч человек, включая зрителей, команд и работников стадионов.

«На матч будут допущены до 5 000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры. О решении клубов Российской премьер-лиги, связанных с последствиями ограничения зрительской аудитории на конкретных матчах, будет сообщено дополнительно», — говорится пресс-релизе РПЛ.

Ситуация вызывает сразу несколько вопросов. Во-первых, если клубы все-таки примут решение о реализации билетов (строго до 5 тысяч зрителей), то каким образом будет проходить этапы продаж и кому будет отдан приоритет? К тому же возникает конфликт по отношению к владельцам сезонных абонементов. У «Спартака», например, таковых насчитывается около 20 тысяч болельщиков, у ЦСКА — более 10 тысяч.

Во-вторых, интересна и формулировка указа мэра. В документе говорится о лимите в 5 тысяч участников, а не зрителей: в федеральном законе от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» четко указано, что зрители спортивных соревнований не являются их участниками.

В связи с этими разногласиями РФС уже обратился к властям города с просьбой дать дополнительные разъяснения. Когда они будут получены — на данный момент неизвестно.

Клубы сейчас находятся в подвешенном состоянии, итоговые решения перед грядущими домашними матчами пока не приняты, однако некоторые действия уже выполнены. Например, ЦСКА приостановил продажу билетов на игры с «Уфой» и «Зенитом». То же самое сделали и в «Локомотиве» — приобрести квиток на встречу с «Оренбургом» на данный момент невозможно. О дальнейших действиях клубы обещают сообщить позднее — после того, как будет получена новая информация от РПЛ и РФС.

В «Спартаке» же и вовсе не открывали продажу билетов на встречу с «Уфой». Как утверждает владелец красно-белых Леонид Федун, 12 марта у него запланирована встреча с президентом лиги Сергеем Прядкиным, на которой он и обсудит нынешнее положение дел. Не спешит начать реализацию билетов и «Динамо», которому 5 апреля предстоит принять дерби с ЦСКА. Однако у бело-голубых ситуация выглядит более проблематичной.

Дело в том, что «ВТБ Арена» вмещает в себя и футбольный стадион, и хоккейную арену. Хоккейная команда «Динамо» сейчас выступает в плей-офф КХЛ и выигрывает в серии у «Спартака» 3-2. Следующая встреча запланирована на 12 марта (на нее спартаковцы уже закрыли продажу билетов) и должна пройти на площадке красно-белых, но в случае, если победу одержит команда Олега Знарка, то 14 марта соперники проведут седьмой матч — на стадионе в Петровском парке. В случае же победы «Динамо» все равно предстоит принимать матчи на своей арене — в полуфинале Западной конференции против ЦСКА. Все теоретически возможные 7 матчей будут проходить в Москве до 7 апреля. Каким будет формат допуска (или недопуска) зрителей — неизвестно. Армейцы, к слову, уже приостановили продажу билетов на домашние матчи второго раунда плей-офф.

«КХЛ проведены консультации со всеми заинтересованными сторонами, задействованными в организации матча. На данный момент финальное решение вырабатывается. Лига совместно с Федерацией хоккея России отправила официальное письмо на имя мэра Москвы С.С. Собянина с просьбой дать разъяснения о порядке проведения матча с повышенным зрительским интересом 12 марта 2020 года», — приводит сообщение пресс-службы лиги ТАСС.

Помимо футбольных и хоккейных матчей «ВТБ Арене» 3 апреля предстоит принять и турнир по смешанным единоборствам ACA 107, в главном поединке которого встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов. Организаторы уже ограничили продажу билетов до разрешенного лимита зрителей, подняв при этом цены в два раза.

«Согласно установленным требованиям, на «ВТБ Арене» применяются меры общей гигиены и дезинфекции. Также на площадке предприняты дополнительные меры для обеспечения безопасности посетителей и сотрудников от распространения вирусов: все контактные поверхности комплекса, включая ручки входных дверей, с надлежащей регулярностью обрабатываются специальными антибактериальными средствами, которые соответствуют требованиям Роспотребнадзора», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы стадиона в Петровском парке.

Интересно, что пока в Москве решают организационные вопросы по проведению футбольных и хоккейных матчей, запрет на массовые мероприятия с более 5 тысячами зрителей ввели и в Свердловской области до конца апреля. Из больших клубов на данный момент выступает футбольный «Урал» из Екатеринбурга (хоккейный «Автомобилист» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина).

«Шмели» за этот период должны принять три домашних матча: с «Рубином», «Тамбовом» и «Динамо». Екатеринбуржцы уже приняли решение, что все эти встречи пройдут при пустых трибунах.

Помимо футбола с хоккеем проблемы возникли и в других видах спорта. Например, в баскетболе. До 10 апреля московскому ЦСКА предстоит принять немецкую «Альбу», французский АСВЕЛ и израильский «Маккаби» из Тель-Авива в рамках Евролиги. Известно, что встреча с командой из Берлина пройдет при зрителях, однако армейцы закрыли доступ для представителей СМИ в раздевалку красно-синих и микст-зону на всех оставшихся играх.

В пресс-конференции после игры вместе с главным тренером будет принимать участие один игрок ЦСКА.#CSKAbasket — CSKA Moscow (@cskabasket) March 11, 2020

Изобретательно к обходу запрета правительства Москвы подошли в мире фигурного катания. 29 марта дворец «Мегаспорт» должен принять ледовое шоу «Россия, вперед!» с участием известных отечественных фигуристов. Трибуны арены вмещают 10 тысяч зрителей. Изначально креативный продюсер Татьяна Навка предполагала, что мероприятие будет отменено, однако организаторы поступили иначе, разбив одно выступление на два.

«Учитывая большой интерес зрителей к шоу «Россия, вперед!» с участием сильнейших российских фигуристов, приняла решение: провести 29 марта на арене «Мегаспорт» не одно, а два выступления с допустимым количеством зрителей. Первое выступление состоится в 13 часов, второе, как и было запланировано ранее, в 17 часов. На каждом шоу будет закрыт верхний ярус трибун с тем, чтобы количество зрителей не превышало допустимой нормы. Зрители, которые приобрели билеты на верхний ярус на выступления 29 марта 2020 года в 17 часов, смогут прийти на дневное шоу в 13 часов»,

— говорится в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

То есть формально мероприятие посетят по 5 тысяч зрителей каждое. Данные меры, кстати, уже раскритиковали. Например, российская фигуристка Бетина Попова.

«В чем логика, не понятно... Какие меры профилактики... Все люди, которые должны были прийти, придут с разницей в пару часов», – написала Попова у себя в Instagram Stories.