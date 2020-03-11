Вслед за Италией: коронавирус может остановить чемпионат Испании

Коронавирус продолжает побеждать спорт. Очередной жертвой эпидемии нового вида пневмонии может стать чемпионат Испании по футболу. Речь идет о двух элитных дивизионах, поскольку Королевская федерация футбола Испании (RFEF) уже остановила чемпионаты во всех лигах ниже статусом.

Собственно, RFEF выступает и за приостановку чемпионатов в Примере и Сегунде, просто проведение этих турниров находится не в ее юрисдикции — ими занимается Ла Лига.

При этом, как сообщает авторитетная радиостанция Cadena SER, руководство федерации проводит 11 марта встречу с руководством Ла Лиги и представителями ассоциации футболистов страны. Целью встречи является обсуждение сложившейся в связи со вспышкой коронавируса ситуации и возможной отмены чемпионата.

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Накануне Ла Лига уже объявила, что все матчи двух ближайших туров чемпионатов двух ведущих дивизионов страны пройдут при пустых трибунах. Данное решение было принято после публикации отчетов министерства здравоохранения и региональных департаментов.

Сразу же было оговорено, что мера с проведением без зрителей двух туров является временной и не окончательной — при необходимости запрет на посещение болельщиками стадионов может быть продлен.

При этом Ла Лига создала рабочую группу, которая прорабатывает все возможные варианты реорганизации главных внутренних турниров страны, чтобы завершить их, избежав остановки соревнований.

Впрочем, идея играть без болельщиков не устроила целый ряд клубов и игроков, которые выступили с публичными предложениями перенести эти два тура, чтобы не терять необходимый матчам антураж и доходы от проданных билетов, составляющие важную часть бюджетов.

Но если еще 10 марта в Испании было зафиксировано 1200 официально заболевших коронавирусом, то всего сутки спустя количество достигло уже отметки в 2000.

«В течение нескольких следующих часов Королевская федерация футбола Испании, Ла Лига и ассоциация игроков встретятся, чтобы обсудить возможность остановки Ла Лиги (сегодня в Испании ФФИ отменила все турниры ниже второго дивизиона, которые они контролируют, и хочет, чтобы первый и второй дивизион также были приостановлены)», – написал в своем Twitter знаменитый журналист Гийом Балаге.

В случае приостановки национального чемпионата в элитном дивизионе Испания не станет первопроходцем. Раньше свои турниры прервали наиболее пострадавшие от эпидемии Швейцария и Италия.

В Серии А, где до того многие матчи проводились без зрителей, сейчас существует несколько вариантов развития событий.

Во-первых, рассматривается вариант, при котором чемпионат вообще не будет доигран, а чемпионский титул никому не присудят. В этом случае наиболее пострадавшим может почувствовать себя римский «Лацио», по-настоящему претендующий в этом году на скудетто и всего на одно очко отстающий от туринского «Ювентуса».

«Лациале» останется утешаться разве что тем, что тогда места в еврокубках на следующий сезон будут распределены по текущему положению команд (в Лигу чемпионов также попадут «Интер» и «Аталанта»).

Интересно, что в таком варианте никто не покинет Серию А, а вот две лучших на данный момент команды Серии Б получат повышение в классе, и в следующем сезоне в элите будет не 20, а 22 клуба.

Но это крайний вариант. На Апеннинах надеются возобновить турнир в апреле или хотя бы мае-июне и либо доиграть все матчи по существующему календарю, либо разыграть места в каком-то специальном плей-офф.

К слову, весьма вероятным становится и перенос чемпионата Европы, который может состояться осенью вместо лета, которое уйдет на доигрывание прерванных европейских чемпионатов.

Что-то подобное может произойти и в Испании, где борьбу за титул в этом году ведут «Барселона» и мадридский «Реал», постоянно сменяющие друг друга во главе турнирной таблице. Сейчас вперед снова вырвались каталонцы, но на присуждением им титула в Мадриде, конечно, не согласятся.

Непонятна, кстати, и судьба плей-офф еврокубков. Накануне «Валенсия» уже играла при пустых трибунах ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты», а теперь Испания отказывается пускать в страну самолеты с другими итальянскими командами — «Наполи» и «Ромой». Им предстоят поединки в ЛЧ и Лиге Европы против «Барселоны» и «Севильи» соответственно.

Кажется, что мировой спорт находится в состоянии агонии, и чуть ли не вообще все соревнования могут быть прекращены в любой момент.