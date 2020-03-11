«Нашли повод»: как норвежцы испортили победу Большунова

По этому сезону Александра Большунова можно снимать остросюжетный боевик — норвежцы кидались ему под ноги, мешая пробиться в финал спринта и заработать важные очки, обвиняли в подкупе снегохода, который якобы двигался так, чтобы заслонить россиянина от ветра и помочь ему победить, восхищались, называя «русским медведем», и совершенно ничего не могли с ним поделать.

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23-летний лыжник выиграл престижную многодневку «Тур де Ски», досрочно забрал себе Малый Хрустальный глобус в дистанционном зачете (золото в королевском марафоне на 50 км в Норвегии стало вишенкой на торте), а теперь еще и за две недели до окончания сезона стал обладателем Большого Хрустального глобуса — самой важной награды, в которой учитываются очки за все виды гонок во всех турнирах.

Досрочная победа досталась Большунову по причине того, что сборная Норвегии в полном составе снялась с последних этапов Кубка мира в США и Канаде из-за боязни подцепить коронавирус.

«В условиях риска распространения и передачи коронавируса мы несем ответственность за то, чтобы правильно расставить приоритеты в отношении здоровья. Результаты в такой ситуации отходят на второй план», — заявил глава комитета по лыжным гонкам Норвежской федерации лыжного спорта Торбьорн Скогстад.

Напомним, на этапе Кубка мира в Квебеке с 14 по 15 марта состоятся два мужских спринта, затем спринт также пройдет в Миннеаполисе с 17 по 18 марта, и, наконец, в Кэнморе с 20 по 22-е число парни пробегут масс-старт и гонку преследования на 15 км, а завершится все смешанной эстафетой.

Все эти гонки норвежцы пропустят, а значит, ближайший преследователь Большунова в общем зачете КМ Йоханнес Клебо, который имел математические шансы догнать россиянина, уже точно этого не сделает.

В активе Александра на данный момент 2221 очко, у норвежца — 1726. Также в числе преследователей Сан Саныча, как ласково называют Большунова болельщики, можно назвать еще троих лыжников — Пола Голберга (1311), Симена Хегстада Крюгера (1311) и Шура Рёте (1257), однако все они — норвежцы, а значит, конкуренции больше не составят.

Так Большунов стал первым лыжником в истории России, которому покорился Большой Хрустальный глобус. До него таких успехов отечественные спортсмены добивались только во времена СССР — 30 лет назад, когда в сезоне-1990/91 эту награду взял Владимир Смирнов.

Всего советские спортсмены брали Кубок мира трижды: помимо Смирнова, два раза лучшим становился Александр Завьялов — сначала в тестовом розыгрыше сезона-1980/81, а затем в официальном зачете 1982/83.

Кроме того, Большунов стал лишь вторым лыжником не из Норвегии за последние 11 лет, которому удалось завоевать эту награду. Другим был легендарный швейцарец Дарио Колонья, который побеждал в сезонах 2010/11, 2011/12 и 2014/15. Во всех остальных случаях Большой Хрустальный глобус доставался норвежцам — Петтеру Нортугу (дважды), Мартину Сундбю (трижды) и Йоханнесу Клебо (дважды).

Александр подбирался к этому успеху постепенно: в своем первом взрослом сезоне-2017/18 он стал пятым в общем зачете Кубка мира, в следующем году был вторым, а теперь сделал последний шаг к победе.

Однако этот триумф слегка омрачил тот факт, что норвежцы снялись с этапов и «подарили» Большунову Кубок без борьбы.

Хотя с большой долей вероятности россиянин все равно одержал бы победу — отрыв от Клебо в 496 очков он вряд ли бы растерял, — но стать первым в борьбе и узнать об этом из новостей после пресс-релиза сборной Норвегии — совершенно разные ощущения.

Практически нет сомнений, что, если бы у Клебо были реальные шансы одолеть россиянина, скандинавы отправились бы в США и Канаду и боролись бы до последнего. Однако в сложившихся обстоятельствах даже сам Йоханнес отнесся к пропуску соревнований подозрительно спокойно:

«На все сто поддерживаю эту инициативу Федерации лыжных видов спорта Норвегии. Мы все вместе должны препятствовать распространению коронавируса. Это важнее, чем участвовать в последних гонках сезона в США и Канаде.

Мне, конечно, жаль, что я теперь не смогу обеспечить себе Малый Хрустальный глобус в зачете спринтов, однако сейчас спорт и титулы уже не так важны. По моему мнению, наша федерация приняла мудрое и весьма смелое решение.

Я хотел бы увидеть, что Международная федерация лыжных видов спорта (ФИС) поведет себя не менее ответственно».

Голберг высказался еще более прямо и заявил, что ФИС стоило бы полностью отменить этапы КМ в Северной Америке:

«Я уважаю решение нашей федерации. Досадно, что мы не сможем сделать нашу работу, но совершенно нормально, что на первый план выходят здоровье и желание ограничить заражение.

Считаю странным, что ФИС вообще не отменила эти этапы. Надеюсь, что они последуют соответствующим советам канадских и американских властей».

Однако президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе увидела в отказе норвежцев от соревнований не только заботу о здоровье планеты.

«Победа Большунова — это супер, эмоции переполняют! Чувствую гордость за Саню и наш лыжный спорт.

Что касается того, что норвежцы отказались от поездки в США, то это их проблемы. Не знаю, чего они там боятся. Мое мнение: они не привыкли проигрывать, а тут хорошая причина — коронавирус»,

— цитирует Вяльбе Sport24.

Довольно жестко об отказе норвежцев приезжать высказался и тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Это не то, каким способом мы хотели получить Кубок мира. Тот факт, что норвежцы не поедут, доказывает неуважение к другим странам. Это также большой удар по итоговому положению в зачете Кубка мира Международной федерации лыжного спорта», — цитирует Бородавко Daily Skier.

В ФИС тем временем заявили, что Канада дала добро на проведение соревнований, и каких-либо просьб об отмене этапов пока не поступало. Тем не менее отказ норвежцев ехать в Америку не на шутку встревожил организацию.

«Это кризисная ситуация, национальная катастрофа, и никто не знает, как условия изменятся через 14 дней. Все серьезно, обстановка накаляется. Ты даже не знаешь, получится ли улететь домой, так что решение сборной Норвегии можно понять.

Но на данный момент мне сказали, что гонки в Канаде будут», — приводит NRK слова главы комитета ФИС по лыжным гонкам Вегарда Ульванга.

Таким образом, на данный момент Клебо не только лишается шансов побороться за Большой Хрустальный глобус, но и может потерять первенство даже в зачете по своему коронному виду — спринту.

В оставшихся гонках будет разыграно 350 спринтерских очков, и Йоханнеса еще могут превзойти итальянец Федерико Пеллегрино, француз Люка Шанава, а также россияне Глеб Ретивых и Большунов. На данный момент верхняя часть таблицы выглядит так:

1. Клебо (Норвегия) — 550

2. Вальнес (Норвегия) — 405

3. Голберг (Норвегия) — 386

4. Пеллегрино (Италия) — 385

5. Шанава (Франция) — 373

6. Большунов (Россия) — 330

7. Ретивых (Россия) — 325

Однако за этим трофеем еще нужно угнаться, а вот победу Сан Саныча в борьбе за Большой Хрустальный глобус в России уже вовсю празднуют — и не считают ее испорченной из-за сдачи норвежцев.

«В протоколе о снятии Норвегии ничего не будет написано, — заявил РИА «Новости» олимпийский чемпион Александр Легков. — Надо радоваться досрочному «глобусу», а об остальном, что происходит, думать не надо. Лично я чувствую счастье.

Александру же нужно продолжать тренироваться и полностью отдаваться своей работе, как он делает это сейчас. Он может и дальше оставаться на вершине, потому что у него прекрасный возраст».

«Мы немного посмеялись с таким уклоном, что норвежцы решили придерживаться командной тактики не ехать в Канаду, — признался победитель Игр-2010 Никита Крюков. — Неожиданно было, но не обидно, что Александр победил вот так. Думаю, что он и так бы всем доказал свое превосходство, тем более что отрыв был довольно солидным.

У норвежцев оставались минимальные шансы. Это заслуженная победа Александра, только гордость за это берет. Считаю, что все было закономерно в этом сезоне. Саша был достоин, чтобы взять глобус, все так и получилось».