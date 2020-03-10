Больше 5 тысяч не собираться: вирус ударил по спорту в Москве

Новый тип коронавируса COVID-19 продолжает распространяться по всему миру и бить по всем сферам деятельности. Проблемы из-за эпидемии возникают в том числе и в России где, по последним данным, уже зафиксировано 20 случаев заражения. Наиболее страдает из-за вируса Москва — в столице начинают переносить или отменять различные мероприятия. Это касается и спорта.

Вечером 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете на проведение любых массовых мероприятий, участие в которых принимают более пяти тысяч человек, до 10 апреля. В том числе и спортивных. Об этом градоначальник сообщил в своем блоге.

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«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно осложняется. Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей. В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей. Сегодня я подписал указ о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 000 человек. Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено – не более 5 000 участников и болельщиков», — говорится в заявлении.

Таким образом, под удар попали все крупные спортивные соревнования в Москве, а именно — Российская премьер-лига, Континентальная хоккейная лига, чемпионат Европы по тяжелой атлетике, а также ледовое шоу «Россия, вперед!» с участием фигуристов национальной сборной.

До 10 апреля в Москве, например, были запланированы пять матчей РПЛ: ЦСКА — «Уфа» (15 марта), «Локомотив» — «Оренбург» (21 марта), ЦСКА — «Зенит» (22 марта), «Динамо» — ЦСКА (5 апреля) и «Спартак» — «Уфа» (5 апреля). Будут ли проводить данные встречи без зрителей или же ограничат продажу билетов (или вовсе на игры попаду владельцы сезонных абонементов в выборочном порядке) — неизвестно. В руководстве лиги этот вопрос взяли на рассмотрение, а ответ на него должен быть дан завтра, 11 марта.

«Мы в курсе решения. Конечно, мы будем его выполнять. Механизм исполнения решения определим завтра совместно с Российским футбольным союзом»,

— цитирует президента РПЛ Сергея Прядкина «Чемпионат».

В РФС также подчеркнули, что намерены исполнить указания мэра Москвы и в ближайшее время определить порядок проведения матчей в столице.

«Нужно просто понять, каким образом будет разрешен допуск на все эти мероприятия, учитывая, что в футболе на команду выделяется определенное количество билетов. Нужно ли было это распоряжение? Когда люди заболеют, тогда будет уже поздно. Так что любые меры я приветствую», — приводит слова почетного президента РФС Вячеслава Колоскова Sport24.

К слову, указ распространяется именно на Москву — таким образом, руководители уже задумались над тем, чтобы минимизировать финансовые убытки клубов и перенести матчи в Московскую область. Из городов, где имеются подходящие под регламент РПЛ стадионы, остаются только Химки с одноименной ареной. Генеральный директор стадиона Александр Зайцев уже даже отметил возможность принятия игр Премьер-лиги, но только нескольких.

«Технически мы готовы принять часть игр РПЛ, если нас попросят. Все матчи, которые стоят в расписании в Москве до 10 апреля, мы, конечно, принять не сможем, но часть — да, с этим не будет проблем. С другой стороны, я в это не особо верю, потому что думаю, что в ближайшее время аналогичный указ примут и в Московской области», — приводит слова Зайцева «Чемпионат».

Известно, что на стадионе в Химках сейчас выступает местный одноименный клуб. До 10 апреля «Химки» должны принять ярославский «Шинник» и московское «Торпедо» в рамках 28-го и 30-го туров Футбольной национальной лиги (ФНЛ) соответственно. Кроме того, в рамках четвертьфинала Кубка России на «Арене Химки» 4 апреля также сыграют все тот же «Шинник» и екатеринбургский «Урал», чья встреча была перенесена из-за неудовлетворительного состояния поля стадиона в Ярославле.

Неизвестно, что произойдет и с хоккеем. На данный момент в КХЛ вовсю проходят матчи плей-офф, в Москве же, например, сейчас играют «Динамо» и «Спартак». У команд запланирован как минимум еще один матч — на 12 марта на арене в Парке легенд, которая вмещает более 8,5 тысяч зрителей. В случае, если победу в этой встрече одержат красно-белые, то будет проведет еще один, заключительный матч — уже на «ВТБ Арене» (11,5 тысяч зрителей) 14 марта. Победитель данного противостояния выйдет в полуфинал Западной конференции, где встретится с еще одним столичным клубом — ЦСКА. Армейцы выступают на одной арене со «Спартаком», а в рамках полуфинала конференции до 10 апреля теоретически могут провести 4 встречи на своей площадке.

В КХЛ пока не сказали, какие меры будут приняты, но если данные матчи предстоит перенести, то фактически их могут принять областные арены в Балашихе и Мытищах. На первой арене сейчас выступает омский «Авангард», который проигрывает в серии «Салавату Юлаеву» 2-3 и рискует выбыть из плей-офф, а в Мытищах «Спартак», например, уже выступал по ходу регулярного чемпионата.

«КХЛ исполнит решения государственных органов, касающиеся проведения массовых мероприятий в связи с введением режима повышенной готовности в Москве. Формат проведения матчей плей-офф КХЛ завтра будет обсужден на расширенном совещании с участием всех заинтересованных сторон. О принятых решениях Лига сообщит дополнительно», — приводит сообщение пресс-службы КХЛ РИА «Новости».

Что касается чемпионата Европы по тяжелой атлетике, то он изначально должен был пройти в Москве с 13 по 21 апреля. Однако организаторы уже приняли решение о переносе соревнований на более поздний срок. Какой именно — пока не определено.

Коснулся указ Сергея Собянина и ледового шоу «Россия, вперед!», участие в котором должны были принять известные отечественные фигуристки, в том числе Алина Загитова, Евгения Медведева, Алена Косторная и Анна Щербакова. Однако прокаты с большой долей вероятности будут отменены.

Шоу должно было состояться 29 марта во дворце «Мегаспорт», который вмещает 10 тысяч зрителей. Однако креативный продюсер Татьяна Навка заявила, что сейчас Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) рассматривает вариант с отменой мероприятия.

«Угрожает ли данная ситуация проведению шоу? Скорее всего, да. Сейчас будем обсуждать. Решает ФФККР, потому что она проводит шоу, но запрет есть запрет. Получается, что да, шоу будет отменено», — приводит слова Навки РИА «Новости».