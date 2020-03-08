Урок для норвежцев: Большунов выиграл королевский марафон

Кубок мира по лыжным гонкам постепенно подходит к концу. Его 13-й этап стал для мужской сборной России счастливым. В Хольменколлене, что располагается на окраине Осло, столицы Норвегии, состоялись две гонки — женский и мужской масс-старты на 30 и 50 км соответственно. Если среди женщин Россия довольствовалась лишь 12-м местом Натальи Непряевой и наблюдала за очередной победой Терезе Йохауг, то 8 марта для российских мужчин сложилось триумфально. Но организаторы делали все, чтобы этого не случилось.

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Еще за день до старта 13-го этапа КМ организаторы соревнований всерьез задумались о том, чтобы отказаться от проведения гонок — а мужского масс-старта в особенности. Формальной причиной тому мог стать коронавирус, эпидемия которого распространяется по миру уже третий месяц. Однако старты в итоге отменять не стали, ограничившись недопуском болельщиков на стадион.

На самом же деле организаторы хотели отказаться от так называемого королевского марафона из-за того, что лыжники теряют интерес к этой дисциплине. Просто потому, что дистанция слишком большая и далеко не все спортсмены готовы пойти на такие испытания.

А ведь гонка является крайне статусной, а в Норвегии и вовсе остается самой популярной и любимой среди болельщиков. Первый марафон в Хольменколлене состоялся еще в 1888 году, а с тех пор гонки отменялись лишь в экстренных случаях. Их особенностью же всегда было награждение победителя самим королем Норвегии.

Однако многие, в том числе и норвежцы, перестали видеть в соревновании что-то значимое и высказались за смену формата, а именно — с масс-старта в 50 км на 15 км. Среди тех, кто голосует за отмену королевского марафона, оказался и Йоханнес Клебо, любимец норвежских болельщиков и главный конкурент Александра Большунова. И это неудивительно — Клебо в марафоне слаб и на победу не претендует. В отличие от Большунова, который в прошлом сезоне королевский марафон выиграл.

«Жалеть об исчезновении гонки на 50 км будут лишь те, кто вырос на ней. Я бы предпочел масс-старт на 15 км», — говорил Клебо.

От сборной России на гонку кроме Большунова тренерский штаб заявил Ивана Якимушкина, Алексея Червоткина, Илью Семикова, Ермила Вокуева, Александра Бессмертных и Андрея Собакарёва. Такой состав потребовал от сервис-бригады усердно потрудиться при подготовке лыж спортсменам, особенно если учитывать тот факт, что погода в Хольменколлене была ужасной: дожди, низкая видимость, туман, да и трасса была не в лучшем состоянии.

На старте готовность экипировки Большунова вызывала сомнения. Казалось, что лыжи находились в состоянии, далеком от идеального, однако впоследствии 23-летний россиянин показал, что слабый старт был задуман изначально — уже к первой бонусной отсечке он совершил отличный рывок, уступив только финскому лыжнику Ийво Нисканену. На протяжении долгого времени Большунов бежал одним из лидеров, а, преодолев 35 км, ушел на смену лыж, отпустив при этом вперед норвежца Симена Хегстада Крюгера, швейцарца Дарио Колонью и все того же Нисканена. Однако уйти в отрыв этой тройке не удалось — уже после смены инвентаря россиянин выдал отличный отрезок и вырвался в лидеры. Самая же борьба началась за несколько километров до финиша.

Большунов вместе с Крюгером неожиданно прибавили в скорости и оторвались от ближайших преследователей. В итоге россиянин разделался со своим оппонентом из Норвегии и финишировал первым, выиграв у того 0,9 секунды!

На свою победу Большунов отреагировал весьма эмоционально и сил для празднования не жалел. Впрочем, никакого конфликта с теми же норвежцами, к счастью, не последовало, и Крюгер спокойно подошел поздравить победителя с триумфом. Это же сделал, кстати, и Клебо, проигравший Большунову почти две минуты.

«Непередаваемые эмоции, потому что побеждать в Норвегии всегда круто, а когда речь идет о «полтиннике» на такой сложной трассе, это вдвойне, а может быть, и втройне приятнее. Мысли были одни — главное, чтобы не пошел сильный снег. Сегодня лыжи работали отлично, я этому очень рад, как и тому, что сам правильно разложился по дистанции. Еще вчера я планировал, когда лыжи нужно будет менять. Сделал это именно в тот момент, когда и планировал.

Каково было обойти Крюгера на финише? Он снова хотел меня обыграть, но его шанс был в Тронхейме. Сегодня я не позволил это сделать»,

— цитирует Большунова сайт «Матч ТВ».

К слову, о Крюгере. Норвежец в рамках «Ски Тура» в Оре сильно разозлил россиянина, когда упал на его лыжи во время полуфинала спринтерской гонки, не дав Большунову продолжить борьбу за медали. Тогда Александр предполагал, что Крюгер помешал ему намеренно, хотя норвежская команда утверждала, что это была лишь случайность. Сейчас же Большунов отметил, что конфликт с Крюгером исчерпан.

«Инцидент прошел. Было минут пять-десять злости, но затем все вернулось в норму. Обычные отношения», — заявил он.

Что касается победы Большунова в Хольменколлене, то, выиграв королевский марафон, Александр также досрочно стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачете дистанционных гонок. До конца сезона из таковых остались только две — масс-старт и пасьют в Кэнморе. С учетом бонусных очков победитель может набрать только 230 баллов, тогда как Большунов опережает идущего вторым в зачете норвежца Сьюра Рёте на 429 очков. Укрепил россиянин и свое лидерство в общем зачете всего Кубка мира. Теперь в активе Большунова 2221 баллов. Таким образом, отрыв от Клебо увеличился до 495 очков.