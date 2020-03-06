Догнать Украину: россиянки бегут эстафету. LIVE

Но сдает. Сдает Куклина. На отметке 2,9 км Лариса проигрывает Семеренко уже 23,5 секунды. Отпустила она вперед Пройсс, а Тандреволд с Шевалье наступают россиянке на пятки.
Третьей бежит Куклина. В десяти секундах от нее француженка Клоэ Шевалье и Тандреволд. Они-то ходом будут получше Ларисы, очевидно. Нельзя сейчас россиянке сбавлять темп.
Куклина! 5 из 5 закрывает Лариса, до Семеренко Вали 16,7 секунды!
Немка Франциска Пройс неожиданно ворвалась на второе место. Молниеносно она отстрелялась на «лежке».
Украинка отстрелялась быстро. Хоть и промахнулась однажды, но дополнительным патроном закрыла мишень!
А вот на следующем отрезке Куклина немного подсбавила. Семеренко же уже приходит на стадион, вперед первый огневой рубеж третьего этапа эстафеты.
Куклина пропустила вперед себя норвежку Ингрид Ландмарк Тандреволд, но от лидера бежит в 27 секундах. Все в порядке пока что.
После первых 900 метров Семеренко удерживает дистанцию и отрыв от шведки с полькой.
Старых еще три секунды отставания отыграла, третий этап у России бежит Лариса Куклина.
В десяти секундах от нее бегут шведка Эльвира Эберг и Анна Мака из Польши.
Передает Джима эстафету первой. Третий этап у Украины бежит Валентина Семеренко.
За 300 метров до передачи эстафеты прибавила и Старых. 30 секунд уже проигрывает Ирина.
Украинка, кстати, перед передачей эстафеты прибавила ходом. Более 10 секунд она выигрывает у Магнуссон.
На отметке 4,9 км Старых бежит пятой, проигрывая Джиме 34,5 секунды.
Польская биатлонистка Моника Хойниш-Старега, кстати, в тройку лидеров ворвалась незаметно так.
На штрафной круг ушла и Бреза, сделавшая 4 промаха.
Старых... На штрафной круг ушла Ирина. И трех доп. патронов не хватило.
Джима допустила промах, но двумя дополнительными патронами закрылась. Уходит лидером украинка, за ней шведка Анна Магнуссон.
На очередной отсечке Бреза сильно добавила. Уже наступает на пятки лидеру француженка. Подходят ко второму огневому рубежу.
С ходом у Старых, конечно, не очень хорошо все складывается. На отметке 2,9 км бежит третьей Ирина, пропустила она вперед француженку Бреза. До Джимы пять секунд.
Санфилиппо «застрелилась». Какие-то проблемы с винтовкой оказались у итальянки, три дополнительных патрона она в итоге задействовала. Теперь только девятая Федерика с 45 секундами отставания.
Джима отстрелялась быстрее всех и точно! Первой убегает на дистанцию украинка, в 4 секундах от нее Старых, которая закрыла 5 из 5.
На очереди первый огневой рубеж второго этапа эстафеты.
Уже 5 секунд отделяют Джиму от Санфилиппо, а вот Старых ходом не очень. Пропускает она вперед француженку Жюстин Бреза.
Первые 900 метров Санфилиппо прошла не очень активно. Подобралась к ней Джима, Старых бежит в секунде от украинки.
В десяти секундах от Виттоцци финишировала Юрлова-Перхт. У России второй этап бежит Ирина Старых. За ней — украинка Юлия Джима.
Виттоцци первой передала эстафету. Второй этап у Италии бежит Федерика Санфилиппо.
За 300 метров до передачи эстафеты Юрлова обогнала Меркушину. Отличный ход показывает Екатерина. Еще бы стрельба была точнее...
На отметке 4,9 км Виттоцци прибавила ходом и уже на 12 секунд оторвалась от Меркушиной. Зато Юрлова наступает на пятки украинке уже.
Лидером бежит Виттоцци, закрывшая 5 мишеней шестью патронами. За ней Меркушина с двумя промахами. Юрлова бежит в 10 секундах от итальянки.
Юрлова! Два промаха в «стойке», но двумя доп.патронами закрылась. Третьей бежит россиянка.
Меркушина и Виттоцци меняются местами. Подходят ко второму огневому рубежу спортсменки.
Юрлова прибавила ходом. Подобралась она к лидеру, отыграла 6 секунд отставания.
На отметке 2,9 км итальянка Виттоцци, допустившая на первом огневом рубеже 2 промаха, уже бежит первой. За ней украинка Анастасия Меркушина. Сола же сместилась на четвертое место, проигрывает 7 секунд.
Бежит Екатерина за норвежкой Кноттен, которая аж три промаха допустила на «лежке», но обошлась без штрафного круга.
Юрлова с двумя дополнительными патронами ушла 14-й. Проигрывает Екатерина лидеру 17,4 секунды.
Анна Сола из Белоруссии отстреливается чисто и быстро. Первой уходит с рубежа.
Тем временем на очереди первый огневой рубеж.
К группе лидеров подобралась и француженка Жулия Симон.
Поменялись местами биатлонистки. Юрлова поднялась на одну строчку вверх, а вот лидерство перехватила шведка Скоттхейм.
Юрлова пока что бежит пятой в двух секундах от Виттоцци.
Пока одной группой бегут биатлонистки. Возглавляет ее итальянка Лиза Виттоцци.
У России первый этап бежит Юрлова-Перхт.
Старт дан! В первой тройке бегут Норвегия, Швейцария и Швеция, которых представляют Каролин Оффигстад Кноттен, Элиза Гаспарин и Юханна Скоттхейм соответственно.
Некоторые болельщики, кстати, все-таки подобрались к трассе, хоть на ее территорию и не попали.
Впрочем, эстафетные гонки всегда стоят для наших биатлонистов обособленно — в личных заездах можно провалиться, а вот в эстафете выступить прекрасно. Может, сегодня нас ждет та же история?
В рамках чешского этапа КМ, который проходит без зрителей из-за риска распространения нового типа коронавируса, женская эстафета станет только третьей гонкой. До этого состоялись женский и мужской спринты. Для России результаты, мягко говоря, не очень.
Женскую сборную России сегодня представят Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова.
Старт запланирован на 16.00 мск.
Добрый день, уважаемые любители биатлона! Представляем текстовую онлайн-трансляцию женской эстафеты, которая проходит на этапе Кубка мира в Нове-Место.