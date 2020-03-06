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Догнать Украину: россиянки бегут эстафету. LIVE

Биатлон. Нове-Место. Женская эстафета 4x6 км. ОНЛАЙН

В Нове-Место проходит 7-й этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женской эстафеты 4x6 км.
Трансляция
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16:44

Но сдает. Сдает Куклина. На отметке 2,9 км Лариса проигрывает Семеренко уже 23,5 секунды. Отпустила она вперед Пройсс, а Тандреволд с Шевалье наступают россиянке на пятки.

16:42

Третьей бежит Куклина. В десяти секундах от нее француженка Клоэ Шевалье и Тандреволд. Они-то ходом будут получше Ларисы, очевидно. Нельзя сейчас россиянке сбавлять темп.

16:42

Куклина! 5 из 5 закрывает Лариса, до Семеренко Вали 16,7 секунды!

16:41

Немка Франциска Пройс неожиданно ворвалась на второе место. Молниеносно она отстрелялась на «лежке».

16:41

Украинка отстрелялась быстро. Хоть и промахнулась однажды, но дополнительным патроном закрыла мишень!

16:40

А вот на следующем отрезке Куклина немного подсбавила. Семеренко же уже приходит на стадион, вперед первый огневой рубеж третьего этапа эстафеты.

16:38

Куклина пропустила вперед себя норвежку Ингрид Ландмарк Тандреволд, но от лидера бежит в 27 секундах. Все в порядке пока что.

16:37

После первых 900 метров Семеренко удерживает дистанцию и отрыв от шведки с полькой.

16:36

Старых еще три секунды отставания отыграла, третий этап у России бежит Лариса Куклина.

16:35

В десяти секундах от нее бегут шведка Эльвира Эберг и Анна Мака из Польши.

16:35

Передает Джима эстафету первой. Третий этап у Украины бежит Валентина Семеренко.

16:34

За 300 метров до передачи эстафеты прибавила и Старых. 30 секунд уже проигрывает Ирина.

16:34

Украинка, кстати, перед передачей эстафеты прибавила ходом. Более 10 секунд она выигрывает у Магнуссон.

16:33

На отметке 4,9 км Старых бежит пятой, проигрывая Джиме 34,5 секунды.

16:32

Польская биатлонистка Моника Хойниш-Старега, кстати, в тройку лидеров ворвалась незаметно так.

16:31

На штрафной круг ушла и Бреза, сделавшая 4 промаха.

16:31

Старых... На штрафной круг ушла Ирина. И трех доп. патронов не хватило.

16:29

Джима допустила промах, но двумя дополнительными патронами закрылась. Уходит лидером украинка, за ней шведка Анна Магнуссон.

16:27

На очередной отсечке Бреза сильно добавила. Уже наступает на пятки лидеру француженка. Подходят ко второму огневому рубежу.

16:26

С ходом у Старых, конечно, не очень хорошо все складывается. На отметке 2,9 км бежит третьей Ирина, пропустила она вперед француженку Бреза. До Джимы пять секунд.

16:24

Санфилиппо «застрелилась». Какие-то проблемы с винтовкой оказались у итальянки, три дополнительных патрона она в итоге задействовала. Теперь только девятая Федерика с 45 секундами отставания.

16:23

Джима отстрелялась быстрее всех и точно! Первой убегает на дистанцию украинка, в 4 секундах от нее Старых, которая закрыла 5 из 5.

16:22

На очереди первый огневой рубеж второго этапа эстафеты.

16:21

Уже 5 секунд отделяют Джиму от Санфилиппо, а вот Старых ходом не очень. Пропускает она вперед француженку Жюстин Бреза.

16:20

Первые 900 метров Санфилиппо прошла не очень активно. Подобралась к ней Джима, Старых бежит в секунде от украинки.

16:17

В десяти секундах от Виттоцци финишировала Юрлова-Перхт. У России второй этап бежит Ирина Старых. За ней — украинка Юлия Джима.

16:17

Виттоцци первой передала эстафету. Второй этап у Италии бежит Федерика Санфилиппо.

16:16

За 300 метров до передачи эстафеты Юрлова обогнала Меркушину. Отличный ход показывает Екатерина. Еще бы стрельба была точнее...

16:15

На отметке 4,9 км Виттоцци прибавила ходом и уже на 12 секунд оторвалась от Меркушиной. Зато Юрлова наступает на пятки украинке уже.

16:13

Лидером бежит Виттоцци, закрывшая 5 мишеней шестью патронами. За ней Меркушина с двумя промахами. Юрлова бежит в 10 секундах от итальянки.

16:12

Юрлова! Два промаха в «стойке», но двумя доп.патронами закрылась. Третьей бежит россиянка.

16:10

Меркушина и Виттоцци меняются местами. Подходят ко второму огневому рубежу спортсменки.

16:09

Юрлова прибавила ходом. Подобралась она к лидеру, отыграла 6 секунд отставания.

16:08

На отметке 2,9 км итальянка Виттоцци, допустившая на первом огневом рубеже 2 промаха, уже бежит первой. За ней украинка Анастасия Меркушина. Сола же сместилась на четвертое место, проигрывает 7 секунд.

16:07

Бежит Екатерина за норвежкой Кноттен, которая аж три промаха допустила на «лежке», но обошлась без штрафного круга.

16:06

Юрлова с двумя дополнительными патронами ушла 14-й. Проигрывает Екатерина лидеру 17,4 секунды.

16:06

Анна Сола из Белоруссии отстреливается чисто и быстро. Первой уходит с рубежа.

16:05

Тем временем на очереди первый огневой рубеж.

16:05

К группе лидеров подобралась и француженка Жулия Симон.

16:04

Поменялись местами биатлонистки. Юрлова поднялась на одну строчку вверх, а вот лидерство перехватила шведка Скоттхейм.

16:02

Юрлова пока что бежит пятой в двух секундах от Виттоцци.

16:02

Пока одной группой бегут биатлонистки. Возглавляет ее итальянка Лиза Виттоцци.

16:00

У России первый этап бежит Юрлова-Перхт.

16:00

Старт дан! В первой тройке бегут Норвегия, Швейцария и Швеция, которых представляют Каролин Оффигстад Кноттен, Элиза Гаспарин и Юханна Скоттхейм соответственно.

15:58

Некоторые болельщики, кстати, все-таки подобрались к трассе, хоть на ее территорию и не попали.

15:57

Впрочем, эстафетные гонки всегда стоят для наших биатлонистов обособленно — в личных заездах можно провалиться, а вот в эстафете выступить прекрасно. Может, сегодня нас ждет та же история?

15:56

В рамках чешского этапа КМ, который проходит без зрителей из-за риска распространения нового типа коронавируса, женская эстафета станет только третьей гонкой. До этого состоялись женский и мужской спринты. Для России результаты, мягко говоря, не очень.

15:55

Женскую сборную России сегодня представят Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова.

15:50

Старт запланирован на 16.00 мск.

15:45

Добрый день, уважаемые любители биатлона! Представляем текстовую онлайн-трансляцию женской эстафеты, которая проходит на этапе Кубка мира в Нове-Место.