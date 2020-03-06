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Гонка без Логинова: Россия надеется на чудо в эстафете. LIVE

Биатлон. Нове-Место. Мужская эстафета 4x7,5 км. ОНЛАЙН

В Нове-Место проходит 7-й этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты 4x7,5 км.
Трансляция
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19:47

Очень быстро отстрелялся Тарьей, даже один доп. патрон не повлиял на норвежца. Побежал далее Бё передавать эстафету своему младшему брату.

19:47

Приходит в полном одиночестве на второй огневой рубеж Бё-старший.

19:46

Прибавил и Латыпов. Уже минута с небольшим отставания. Была бы стрельба еще чистой... Так-то в одни ноги с норвежцем бежит.

19:45

Очень мощно прошел Бё две последующие отсечки. После 4,1 км оторвался он на 42 секунды от преследователей.

19:43

Девятым бежит Эдуард. До Бё-старшего — минута и 7 секунд. До тройки лидеров — 30 секунд.

19:43

Латыпов... Три промаха в «лежке». Спасибо, что без штрафного круга.

19:42

Семенов ушел вторым на дистанцию с одним промахоом, также и Лобастов с Штвртецким.

19:41

Тарьей Бё прошелся пулеметом по стойке и закрыл в «лежке» 5 из 5.

19:39

Бё-старший не намерен сбавлять темп. Уже почти 20 секунд составляет его отрыв от Штвртецкого. Впереди первый огневой рубеж для участников третьего этапа эстафеты.

19:38

Латыпов восьмой, 48 секунд проигрывает лидеру.

19:37

Тарьей Бё мощно стартовал. После 900 метров выигрывает он у ближайшего преследователя — а это чех Якуб Штвртецкы — 15 секунд. Ткаленко и Лобастов откатились назад немного.

19:36

Гараничев пришел восьмым, проиграв Дале 46,8 секунды. Эдуарду Латыпову все это разгребать на третьем этапе.

19:36

В восьми секундах от Дале эстафету передал Бочарников. У Белоруссии бежит Никита Лобастов, у Украины в том же интервале — Руслан Ткаленко.

19:35

С просветом финишировал Дале. У Норвегии третий этап побежал Тарьей Бё.

19:34

Семенов на последнем кругу уже устал, почти 5 секунд он проигрывает Дале.

19:33

К отставанию Гараничева прибавилось еще две секунды. На пятки ему наступает швейцарец Жереми Финелло.

19:32

На отметке 5,9 км Дале уже обогнал Бочарникова с Семеновым. К тройке лидеров подобрался и чех Ондржей Моравец.

19:31

Гараничев дважды промазал в «стойке». Восьмым бежит Евгений, до лидеров 34 секунды.

19:30

Без промахов отработал и Дале. Третьим бежит норвежец.

19:30

Бочарников! Семенов! Прекрасная работа на рубеже от белоруса и украинца! 5 из 5, лидерами идут Сергей и Сергей!

19:30

Полный провал от Нелина на «стойке». На один штрафной круг ушел швед.

19:29

Нелин тем временем уже на второй огневой рубеж пришел.

19:28

А Гараничев проигрывает лидеру уже 34 секунды. Сложно дается гонка Евгению.

19:27

Дале обошел Семенова и Бочарникова, но до Нелина все так же более 20 секунд. Не сбавляет темпа швед.

19:25

Гараничев молодец! Все 5 мишеней закрыл без промахов. Но надо Евгению прибавлять ходом. 27 секунд до Нелина.

19:24

Украинец Семенов один промах допустил, бежит он в 18 секундах от Нелина, за ним — Бочарников.

19:24

Бочарников и Дале завозились на «лежке», по два доп. патрона им понадобилось.

19:23

Отличная работа Нелина на рубеже. Первым без промахов убежал он на дистанцию.

19:22

Держится белорус Бочарников Нелина и Дале. Подходят лидеры к огневому рубежу.

19:20

У Украины, кстати, второй этап эстафеты бежит Сергей Семёнов. У Германии — Филипп Хорн.

19:20

После первых 900 метров Гараничев бежит шестым, проигрывая лидеру 21,8 секунды.

19:18

Елисеев пропустил в итоге Приму и Шемппа вперед. Евгению Гараничеву предстоит ликвидировать отставание в 18 секунд.

19:18

В секунде от него швед Йеспер Нелин и белорус Сергей Бочарников.

19:17

Передал Кристиансен эстафету. Второй этап у Норвегии бежит Йоханнес Дале.

19:16

Еще одну секунду отставания добавил себе Елисеев. Прима и Шемпп приблизились к Матвею почти впритык.

19:15

А Кристиансен уже вернул себе лидирующую позицию. Очень свежо выглядит норвежец, а вот Самуэльссон будто бы задыхаться начинает.

19:15

Елисеев же немного сдает. 12 секунд проигрывает Матвей.

19:14

Прекрасный ход показывает Кристиансен. Опередил он Смольского, а до Самуэльссона уже какие-то три секунды.

19:13

Матвей Елисеев «стойку» прошел чисто! Бежит четвертым россиянин, до лидера 9,4 секунды.

19:13

Смольский также отстрелялся чисто, бежит он в шести секундах от Самуэльссона. Кристиансен отстает на 8 секунд, но при этом он использовал один доп. патрон.

19:12

Блестящая работа Себастиана Самуэльссона в «стойке». Первым без промахов в «стойке» убежал швед.

19:11

Подходят на второй огневой рубеж спортсмены, Елисеев бежит в 11 секундах от лидера.

19:11

Образовалась пятерка лидеров, которую возглавляет Кристиансен. А за ним белорус Антон Смольский, кстати.

19:09

Не долго Штальдер лидировал. Сразу же Кристиансен ликвидировал отставание и вышел на первую строчку.

19:07

Кристиансен один раз промахнулся, Гигонна — трижды. Еле избежал штрафного круга француз.

19:06

Матвей Елисеев — два промаха, два дополнительных патрона, 16 секунд отставания от лидера.

19:06

Швейцарец Себастьян Штальдер отстрелялся быстрее всех и точно. Убежал лидером, за ним в бегут Шемпп и украинец Артем Прима.

19:04

На очереди первый огневой рубеж.

19:03

Преодолели биатлонисты уже 1,6 км, Елисеев пока пятый, но менее секунды уступает лидеру.

19:02

Елисеев мощно прошел первые 900 метров, бежит в одни ноги с Кристиансеном.

19:00

Матвей Елисеев, который бежит у России первый этап, стартовал с четвертой позиции.

19:00

Старт дан! В первой тройке бегут биатлонисты из Норвегии, Франции и Германии, представляемые Ветле Шоста Кристиансеном, Антоненом Гигонной и Симоном Шемппом соответственно.

18:50

Примечательно, что в сегодняшней гонке участие не примет Александр Логинов.

«Вчера разговаривал с ним после гонки, он сказал, что с ним все нормально, так что глубже копать не стал. Поговорили насчет эстафеты. Сказал ему, что хотим попробовать молодых, он возражать не стал, отметив, что может не бежать», — так объяснил это старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров.

18:45

Чуть ранее в Нове-Место состоялась женская эстафета. Победу в гонке одержали биатлонистки из Норвегии, серебро и бронзу взяли француженки с немками соответственно. Россия заняла пятое место.

18:40

Сборную России сегодня представят Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили.

18:35

Начало — в 19.00 по мск.

18:30

Добрый день, уважаемые любители биатлона! Представляем текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты, которая проходит на этапе Кубка мира в Нове-Место.