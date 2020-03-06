Гонка без Логинова: Россия надеется на чудо в эстафете. LIVE

Очень быстро отстрелялся Тарьей, даже один доп. патрон не повлиял на норвежца. Побежал далее Бё передавать эстафету своему младшему брату.
Приходит в полном одиночестве на второй огневой рубеж Бё-старший.
Прибавил и Латыпов. Уже минута с небольшим отставания. Была бы стрельба еще чистой... Так-то в одни ноги с норвежцем бежит.
Очень мощно прошел Бё две последующие отсечки. После 4,1 км оторвался он на 42 секунды от преследователей.
Девятым бежит Эдуард. До Бё-старшего — минута и 7 секунд. До тройки лидеров — 30 секунд.
Латыпов... Три промаха в «лежке». Спасибо, что без штрафного круга.
Семенов ушел вторым на дистанцию с одним промахоом, также и Лобастов с Штвртецким.
Тарьей Бё прошелся пулеметом по стойке и закрыл в «лежке» 5 из 5.
Бё-старший не намерен сбавлять темп. Уже почти 20 секунд составляет его отрыв от Штвртецкого. Впереди первый огневой рубеж для участников третьего этапа эстафеты.
Латыпов восьмой, 48 секунд проигрывает лидеру.
Тарьей Бё мощно стартовал. После 900 метров выигрывает он у ближайшего преследователя — а это чех Якуб Штвртецкы — 15 секунд. Ткаленко и Лобастов откатились назад немного.
Гараничев пришел восьмым, проиграв Дале 46,8 секунды. Эдуарду Латыпову все это разгребать на третьем этапе.
В восьми секундах от Дале эстафету передал Бочарников. У Белоруссии бежит Никита Лобастов, у Украины в том же интервале — Руслан Ткаленко.
С просветом финишировал Дале. У Норвегии третий этап побежал Тарьей Бё.
Семенов на последнем кругу уже устал, почти 5 секунд он проигрывает Дале.
К отставанию Гараничева прибавилось еще две секунды. На пятки ему наступает швейцарец Жереми Финелло.
На отметке 5,9 км Дале уже обогнал Бочарникова с Семеновым. К тройке лидеров подобрался и чех Ондржей Моравец.
Гараничев дважды промазал в «стойке». Восьмым бежит Евгений, до лидеров 34 секунды.
Без промахов отработал и Дале. Третьим бежит норвежец.
Бочарников! Семенов! Прекрасная работа на рубеже от белоруса и украинца! 5 из 5, лидерами идут Сергей и Сергей!
Полный провал от Нелина на «стойке». На один штрафной круг ушел швед.
Нелин тем временем уже на второй огневой рубеж пришел.
А Гараничев проигрывает лидеру уже 34 секунды. Сложно дается гонка Евгению.
Дале обошел Семенова и Бочарникова, но до Нелина все так же более 20 секунд. Не сбавляет темпа швед.
Гараничев молодец! Все 5 мишеней закрыл без промахов. Но надо Евгению прибавлять ходом. 27 секунд до Нелина.
Украинец Семенов один промах допустил, бежит он в 18 секундах от Нелина, за ним — Бочарников.
Бочарников и Дале завозились на «лежке», по два доп. патрона им понадобилось.
Отличная работа Нелина на рубеже. Первым без промахов убежал он на дистанцию.
Держится белорус Бочарников Нелина и Дале. Подходят лидеры к огневому рубежу.
У Украины, кстати, второй этап эстафеты бежит Сергей Семёнов. У Германии — Филипп Хорн.
После первых 900 метров Гараничев бежит шестым, проигрывая лидеру 21,8 секунды.
Елисеев пропустил в итоге Приму и Шемппа вперед. Евгению Гараничеву предстоит ликвидировать отставание в 18 секунд.
В секунде от него швед Йеспер Нелин и белорус Сергей Бочарников.
Передал Кристиансен эстафету. Второй этап у Норвегии бежит Йоханнес Дале.
Еще одну секунду отставания добавил себе Елисеев. Прима и Шемпп приблизились к Матвею почти впритык.
А Кристиансен уже вернул себе лидирующую позицию. Очень свежо выглядит норвежец, а вот Самуэльссон будто бы задыхаться начинает.
Елисеев же немного сдает. 12 секунд проигрывает Матвей.
Прекрасный ход показывает Кристиансен. Опередил он Смольского, а до Самуэльссона уже какие-то три секунды.
Матвей Елисеев «стойку» прошел чисто! Бежит четвертым россиянин, до лидера 9,4 секунды.
Смольский также отстрелялся чисто, бежит он в шести секундах от Самуэльссона. Кристиансен отстает на 8 секунд, но при этом он использовал один доп. патрон.
Блестящая работа Себастиана Самуэльссона в «стойке». Первым без промахов в «стойке» убежал швед.
Подходят на второй огневой рубеж спортсмены, Елисеев бежит в 11 секундах от лидера.
Образовалась пятерка лидеров, которую возглавляет Кристиансен. А за ним белорус Антон Смольский, кстати.
Не долго Штальдер лидировал. Сразу же Кристиансен ликвидировал отставание и вышел на первую строчку.
Кристиансен один раз промахнулся, Гигонна — трижды. Еле избежал штрафного круга француз.
Матвей Елисеев — два промаха, два дополнительных патрона, 16 секунд отставания от лидера.
Швейцарец Себастьян Штальдер отстрелялся быстрее всех и точно. Убежал лидером, за ним в бегут Шемпп и украинец Артем Прима.
На очереди первый огневой рубеж.
Преодолели биатлонисты уже 1,6 км, Елисеев пока пятый, но менее секунды уступает лидеру.
Елисеев мощно прошел первые 900 метров, бежит в одни ноги с Кристиансеном.
Матвей Елисеев, который бежит у России первый этап, стартовал с четвертой позиции.
Старт дан! В первой тройке бегут биатлонисты из Норвегии, Франции и Германии, представляемые Ветле Шоста Кристиансеном, Антоненом Гигонной и Симоном Шемппом соответственно.
Примечательно, что в сегодняшней гонке участие не примет Александр Логинов.
«Вчера разговаривал с ним после гонки, он сказал, что с ним все нормально, так что глубже копать не стал. Поговорили насчет эстафеты. Сказал ему, что хотим попробовать молодых, он возражать не стал, отметив, что может не бежать», — так объяснил это старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров.
Чуть ранее в Нове-Место состоялась женская эстафета. Победу в гонке одержали биатлонистки из Норвегии, серебро и бронзу взяли француженки с немками соответственно. Россия заняла пятое место.
Сборную России сегодня представят Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили.
Начало — в 19.00 по мск.
Добрый день, уважаемые любители биатлона! Представляем текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты, которая проходит на этапе Кубка мира в Нове-Место.