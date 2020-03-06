Получал угрозы: чемпион Украины и его девушка погибли в Москве

6 марта трагическая новость пришла с запада Москвы. Здесь были обнаружены тела молодого человека и девушки, оказавшихся украинскими профессиональными шахматистами Станиславом Богдановичем и Александрой Вернигорой.

Состоявшая в отношениях и проживавшая в последнее время в столице России пара скончалась, по предварительной версии, от отравления.

27-летний Станислав Богданович был достаточно известным в шахматном мире гроссмейстером. Свой талант он проявил в раннем возрасте, «выстрелив» в 12 лет на рапид-мемориале Ефима Геллера в родной Одессе в 2005 году, где сыграл вничью с самим Виктором Корчным и обыграл гроссмейстеров Михаила Голубева и Николая Легкого.

Реклама

После этого Голубев даже назвал его «возможно, самым талантливым шахматистом за всю историю Одессы».

Это заявление не лишено оснований, поскольку Богданович в том же возрасте стал серебряным призером чемпионата Европы среди юношей, а позже становился чемпионом Украины в возрастной категории до 18 лет, чемпионом Одессы-2010, трехкратным чемпионом Одесской области, включая два турнира с гроссмейстерской нормой (в 2018 и 2019 годах) и многократным чемпионом Украины среди взрослых по ускоренным шахматам.

Наивысшую позицию в мировом шахматном рейтинге по блицу он занимал в 2015 году, когда располагался на восьмой строчке!

В данный момент следствие проверяет разные версии, поскольку совсем недавно Богданович, являвшийся также достаточно популярным шахматным блогером, рассказывал о своем участии в составе команды России в интернет-матче с Украиной, после чего получил большое количество негативных комментариев и даже угроз в социальных сетях.

Также он попадал в неприятную историю летом прошлого года, когда во время турнира в Одессе из его квартиры в родном городе во время ограбления вынесли $25 тыс.

«Познакомилась с ними, когда встретила в подъезде парня и саму девочку. Сказали, что снимают здесь квартиру, девочка учится в МГУ. Приличные люди такие, любезные. Я даже не ожидала, что что-то такое может быть. Тишина всегда, мы их даже не видели, хотя пожилые и всегда почти дома. Но вот мой сын проходил за несколько минут до их смерти, сказал, что слышал голоса в квартире», — рассказала Telegram-каналу Life Shot одна из соседок пары.

Ранее Вернигора, которая обладает шахматным рейтингом 1861, много писала на своей странице в Facebook об их жизни с Богдановичем.

«Пока большинство знакомых готовятся к Рождеству, мы празднуем более личное событие. Ровно год мы вместе с Ледяным Вирмом (прозвище шахматиста — «Газета.Ru»). И я об этом не пожалела, хоть мне предварительно писали под одним постом: «Вот и попала очередная жертва в капкан». Также я уже год живу в Москве и, к счастью, одно другому не помешало, — писала девушка на своей странице в начале года.

— За этот год благодаря тебе я познакомилась с множеством людей из шахматных кругов, большим, чем за все года моей самостоятельной игры в шахматы. Отдельной страничкой прекрасного оказалось мое знакомство с китайским языком и творчеством «Агаты Кристи» (группы, а не писательницы), книгами Маркиза де Сада (жду реакций — «Ух ты»). И уж точно я еще долго буду связана с культурой ЮП, Губки Боба, Happy Three Friends.

Сколько ни называй себя дворником, стримером или любителем, а я все равно буду считать, что шахматы — твое более главное призвание, чем блогерство. И потому было очень приятно наблюдать, как в течение более полугода ты выиграл все турниры, которые тебе попались под руку. Может еще раз начнешь с «Аэрофлота» в феврале? Впрочем, уже радуют блицы в Индии со 100% результатом. О них я напишу позже.

Я надеюсь, что и в следующем году буду обладать возможностью написать такой пост. Ну что ж, поздравляю, дорогой Ледяной Вирм!»

На случившееся в своем Facebook уже отреагировал знаменитый китайский гроссмейстер Ван Хао.

«Не могу поверить, что больше не увижу эту прекрасную молодую пару. Богданович был очень талантливым как в шахматах, так и в языках. Мы сыграли длинную и тяжелую партию, и он замечательно говорил на китайском — так, будто это его родной язык», — написал китайский шахматист.