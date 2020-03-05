«Переживаю за экс-сокамерников»: Кокорин о жизни после колонии

6 сентября прошлого года Александр Кокорин вышел по условно-досрочному освобождению из исправительной колонии Алексеевки, где отбывал наказание за участие в драках в Москве. Само происшествие произошло еще 8 октября 2018-го, когда Кокорин, его младший брат Кирилл, нынешний хавбек «Ростова» Павел Мамаев и их общий друг Александр Протасовицкий сначала избили Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а затем устроили потасовку в кофейне, в результате которой пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения в Минпромторге Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

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За это все четверо обвиняемых сначала отбывали арест в Бутырском следственном изоляторе, а летом 2019-го были приговорены к реальным срокам и этапированы в исправительные колонии. Так, братья Кокорины получили по году и шести месяцам лишения свободы, Мамаев и Протасовицкий же — по году и пяти месяцам. Причем если Александр, Кирилл и Павел отбывали наказание в Белгородской области, то последний — Протасовицкий — в Брянской области.

С момента выхода на свободу Александр Кокорин успел пережить достаточно много событий, которые напрямую касались его футбольного будущего. Сначала он подписал новый контракт с «Зенитом», а затем, ожидая возвращения в большой футбол уже в 2020 году, со скандалом перешел на правах аренды в «Сочи».

Однако за весь этот период, который насчитал ни много ни мало аж шесть месяцев, не дал ни одного толкового и разъяснительного интервью.

В марте свое молчание по поводу всех пережитых моментов последних двух лет 28-летний нападающий прервал. В интервью Sport24 Кокорин наконец-то рассказал о том, как его изменила исправительная колония и какую роль в этом сыграла общественность.

«Изменился ли я? Я такой же Александр Кокорин. Просто к тем вещам, которые я и так понимал, я начал относиться более серьезно.

Понятно, что я знал, что нельзя людей бить, знал, что самое главное — это чтобы семья и родственники были здоровы. Когда я с ними разлучился, я понял это в три раза сильнее. Я все вещи эти знал, но когда такое в жизни происходит, ты начинаешь больше это ценить»,

— сказал футболист.

В частности Кокорин подчеркнул, что за время своего заключения под стражу принял множество сообщений с поддержкой со стороны родных и близких, среди которых он выделил, например, хавбека «Балтики» Алана Чочиева. С ним Александр знаком еще со школы «Локомотива», где он сам и начинал свою футбольную карьеру.

«В нем и не сомневался. Он не побоялся. У него тоже были проблемы в клубе. Он был в «Крыльях Советов» (в январе 2019-го Чочиев расторг контракт с самарцами), и доходило до такого, что руководство говорило ему: «Куда ты лезешь?» А он отвечал: «У меня есть свое мнение, и я вправе его высказать». Это очень ценно, и я считаю, что это правильно», — подчеркнул Кокорин.

Говоря же о внимании со стороны общественности, Александр заявил, что болельщикам и представителям СМИ не стоило делать скоротечных выводов о произошедшем в октябре 2018-го. Так, он отметил, что люди обвиняли его и остальных участников драки в «групповом беспределе по сговору и договоренности побить чиновника», однако это, по словам Кокорина, не является правдой. Впрочем, роль той же общественности и СМИ в изменении отношения и взглядов на эту ситуацию он также отметил.

«Не так все просто, как выглядит со стороны. Конечно, хочется, чтобы у нас было такое законодательство, чтобы, когда что-то произошло, суд разбирался, на тебя не давили сразу и в чем-то обвиняли. Суд для этого и придуман, чтобы взвесить все «за» и «против», оценить доказательства и вынести вердикт.

А тут получается, ты еще не судимый, а тебя уже со всех сторон колпашат. Поэтому хочется, чтобы была какая-то гуманность и справедливость. С одной стороны пресса мешала в то время, но с другой и помогала освещением ситуации. Мы могли высказаться. Но у тех ребят, которые там, не все так хорошо. И отношение к нам было другим, не как к остальным»,

— отметил Кокорин.

К слову, о «тех остальных». В исправительной колонии №4 в Алексеевке Александр и Кирилл Кокорины с Мамаевым пробыли около двух месяцев. За время отбывания наказания под Белгородом они несколько раз общались с прессой и отмечали, что в колонии условия куда лучше, нежели в СИЗО. Помимо условий заключенные также подчеркивали и тот факт, что с остальными сокамерниками и узниками они ладят и никаких проблем в общении не имеют. По словам Кокорина, с некоторыми он по-прежнему поддерживает связь.

«В колонии есть и по сей день люди, за которых мы переживаем. Там есть хорошие ребята, которым помогаем. Когда по судам катались, то встречали разных людей, спортсменов — боксеры, борцы, которым не повезло сильно ударить оппонента», — рассказал Александр.

Помимо жизни в колонии Кокорин высказался и о своем футбольном настоящем. После долгих и скандальных переговоров 17 февраля он все-таки подписал контракт с «Сочи». За худший на данный момент клуб Российской премьер-лиги форвард будет выступать до конца сезона на правах аренды. Летом же, к слову, у него истекает и договор с «Зенитом», потому будущее Александра все еще туманно. 1 марта по возобновлении национального первенства Кокорин дебютировал за сочинцев в официальных матчах и даже отметился голом, хотя он команду от поражения в игре с тульским «Арсеналом» не спас. При этом сам нападающий надеется на то, что и «Сочи», и он лично сумеют набрать необходимую форму для достижения поставленных целей (а клуб намерен сохранить прописку в Премьер-лиге). У Кокорина же помимо этой задачи стоит и цель вернуться в сборную России и выступить с ней на грядущем чемпионате Европы. Благо наставник национальной команды Станислав Черчесов уже заинтриговал общественность, что «в сборной появится кто-то, кого никто не ожидает увидеть».

«Я здесь спокойно играю в футбол, набираю форму, а дальше у меня заканчивается контракт. Поэтому амбиции у меня такие: играть в футбол, отсюда попасть на чемпионат Европы, я об этом говорил. Я думаю, если вернусь на свой уровень, то все должно быть нормально. А так — будем смотреть», — подчеркнул форвард.

К слову, о контракте. Когда «Сочи» и «Зенит» официально объявили об аренде Кокорина, то представители клубов заявили, что нападающий сможет сыграть против сине-бело-голубых. Однако сам Александр подчеркнул, что данная информация не совсем верна. Пункта о запрете выйти против «Зенита» у него в арендном соглашении нет, но при этом есть примечание о том, что «Сочи» должен будет доплатить петербуржцам «большую сумму».

«Все не так просто. Все высказались, что я могу играть, но там есть пункт такой, что мне или руководству тогда надо платить. А так все сказали, что я могу играть. Поставили пункт с большой суммой»,

— заявил Кокорин.

Говоря же о будущем, то 28-летний форвард рассказал о желании попробовать свои силы в Европе. Интересно, что еще в 2015 году предметный интерес к Кокорины проявлял лондонский «Арсенал» и даже обращался в московское «Динамо», за которое тогда выступал Александр, с предложением, но бело-голубые ответили на него отказом. Причиной послужил тот факт, что «канониры» желали лишь арендовать российского форварда без обязательств по его выкупу, тогда как «Динамо» рисковало остаться без денежных компенсаций за своего игрока. Правда, в итоге так и вышло — денег за Кокорина москвичи не получили, а сам форвард бесплатно ушел позднее в «Зенит». Что касается Европы, то Кокорин подчеркнул недавний переход Федора Смолова из «Локомотива» в аренду в «Сельту», за которую 30-летний россиянин уже успел отличиться (еще и в ворота «Реала»).

«Я никогда не общался на эту тему — у меня не было агента, не было людей, которые могли бы помочь в свое время. Мне найти команду и пойти удивить не так легко.

Сейчас так сложилось, что мне стало писать много людей, которые хотят помочь и заработать на этом. Есть люди, которые хотят, чтобы я уехал в Европу. Посмотрим, что из этого получится. Нужен хороший вариант. Просто уехать в Европу непонятно куда — это не дело.

«Сельта» — это «понятно куда». Сыграть против «Реала» и «Барсы» — это очень круто, Федя молодец. Но, условно говоря, тот же «Зенит» в последнее время, который играет в Лиге чемпионов, как по мне, чуть-чуть круче. К какому чемпионату лежит душа? Испания. Испанский чемпионат больше всего нравится», — заключил Кокорин.