Добрался до России: у сотрудника РФС нашли коронавирус

Новый тип коронавируса COVID-19 продолжает распространяться и держать в ужасе весь мир. Первая вспышка заболевания была зафиксирована еще в конце декабря 2019 года в китайском Ухане, после чего вирус преобразовался в эпидемию. По последним данным, случаи заражения зафиксированы уже в 53 странах мира, а число заболевших насчитывает почти 90 тысяч людей, количество выздоровевших превышает 44 тысячи пациентов, а вот 3060 человек — скончались.

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Тройку стран с наибольшим количеством зараженных составляют Китай, Южная Корея и Италия. Именно итальянский «сапожок» — самый опасный на данный момент участок Европы. В стране коронавирус подтвержден уже у 1696 человек, 83 от болезни вылечились, а 34 — умерли. Из-за эпидемии многие города севера Италии закрываются на карантин, но вирус уже успел распространиться на туристов. Одним из них стал гражданин Российской Федерации.

Пострадавшим оказался сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Давид Беров, который отвечает за размещение национальных сборных в гостиницах и решает другие бытовые вопросы, а в свободное время играет за московский клуб «Мегамужики» в Любительской футбольной лиге.

Первая информация о его возможном заражении коронавирусом появилась вечером 1 марта. В Россию из Италии работник РФС вернулся 23 февраля, а уже через четыре дня пожаловался на плохое самочувствие и обратился в поликлинику, после чего его госпитализировали. Однако подозрения на наличие вируса изначально не подтверждались, хотя из соображений безопасности Беров был изолирован от футбольной команды и не ходил на работу. Об этом сообщал главный тренер «Мегамужиков» Андрей Соломатин.

«Я и команда с ним не контактировали, на тренировках он не был, сразу был изолирован. Посмотрим, как все будет развиваться», — цитирует тренера «Чемпионат.com».

По информации Telegram-канала Mash, врачи также проверили на наличие коронавируса родственников Берова, которые проживают в Московской области. Обследовали в том числе и брата Давида Берова Отара — с ним заболевший общался лично уже после возвращения из Италии. После этого Отар Беров был также госпитализирован в целях предосторожности.

В «Мегамужиках» на данную ситуацию отреагировали оперативно, обратившись в Любительскую футбольную лигу с просьбой отменить матч с командой СССР, который должен был состояться 1 марта.

«Был запрос от клуба, согласие от команды-соперника. Лига посчитала причину невозможности играть обоснованной. Мы не перепроверяли информацию, потому что достаточно было согласия соперника по переносу матча. У нас есть инсайдерская информация по подозрению в коронавирусе, но она ничем не подтверждена и не проверена. Мы ориентировались на слова третьих лиц. Попросили их держать нас в курсе ситуации», — приводит РИА «Новости» слова вице-президента ЛФЛ Артема Смирнова.

Сам же Давид Беров утверждал, что чувствует себя удовлетворительно, а первые анализы на коронавирус были отрицательными.

«Сегодня окончательно выяснили, что диагноз не подтвержден. Главврач не просил никого обманывать, наоборот сказал говорить все как есть», — говорил Беров 1 марта.

В РФС также подчеркивали, что информация о заражении вирусом является недостоверной. Как сообщала пресс-служба организации, госпитализация сотрудника является профилактической, а «речи о какой-либо вирусной инфекции не идет».

Это подчеркивал и журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров, который также является футболистом «Мегамужиков».

«Знаю Давида больше десяти лет и прямо сейчас везу в инфекционную больницу булки, гранатовый сок и яблоки для его брата Отара. Мы получали информацию о состоянии Давида каждый день. Он рассказывал, что у него взяли тест на корону и сказали, что обнаружена ранняя стадия бронхита, а в остальном все чисто. Чувствовал он себя прекрасно, собирался выписываться и с пониманием относился к тому, что в профилактических целях нужно провести еще несколько дней в больнице. Через два дня Давид рассказывал, что пришли анализы — и все вновь было отрицательно. Но при этом появился указ сверху, что повторное обследование должно быть еще через три дня», — рассказывал журналист.

2 марта же оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 официально сообщил о том, что повторное обследование показало положительный результат на коронавирус. При этом состояние больного оценивается как удовлетворительное.

«Незамедлительно был определен круг лиц, с которыми он посещал Италию и общался после возвращения на родину. Они находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Проводится их лабораторное обследование», — уточняется в сообщении.

Сам же Беров, узнав о последних результатах обследования, передал привет гражданам Китая, откуда вирус и распространился.

«Твари китайские, сдохните», — сказал он в шутливой форме в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Мутко против».

Тем временем коронавирус в Италии уже коснулся всех сфер деятельности, в том числе и спортивной, а особенно — футбола. 27 февраля инфицированным оказался игрок клуба «Пьянезе», выступающего в Серии С (третий по силе дивизион). Из-за эпидемии были также перенесены или отменены многие матчи.

Руководство Серии А — высшего дивизиона итальянского футбола — перенесло матчи 26-го тура «Милан» — «Дженоа», «Парма» — СПАЛ, «Сассуоло» — «Брешия», «Сампдория» — «Верона» и даже «Ювентус» — «Интер». Все игры теперь запланированы на 13 мая. Согласно постановлению правительства Италии, до 8 марта и вовсе были приостановлены все спортивные мероприятия. В том числе и матчи 27-го тура Серии А «Аталанта» — «Лацио», «Болонья» — «Ювентус», «Интер» — «Сассуоло» и «Верона» — «Наполи». Когда они и состоятся и состоятся ли вообще — неизвестно.

При этом многие клубы чемпионата выступают против переноса игры, учитывая, что уже в июне стартует Евро-2020, а Риму и вовсе предстоит принять матч открытия континентального первенства.

Из-за многочисленных переносов пострадает и Кубок Италии по футболу. Финал турнира был запланирован на 13 мая, однако теперь его проведение должно состояться 20-го.

За трофей поборются «Ювентус», «Милан», «Интер» и «Наполи». Команды уже провели первые матчи на стадии полуфинала, а в ближайшие дни должны сыграть ответные встречи. Например, 5 марта неаполитанцы примут «нерадзурри» (первая игра завершилась победой «Наполи» со счетом 1:0), а за день до этого «Юве» сыграет на своем поле с «россонери» (первый матч — 1:1). Встреча бьянконери с «Миланом», к слову, пройдет без болельщиков гостей.

На «Ювентус Стэдиум» не будут допущены фанаты из Милана и Ломбардии, а также других регионов: Венето, Эмилия-Романья и двух провинций Савоны.