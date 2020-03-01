«Голова, сердце и единение»: «Эль Класико» решит судьбу Зидана

На край пропасти

«Для «Реала» это жизненно важный матч – возможно, гораздо более важный, чем для нас. Это связано с ситуацией в турнирной таблице на настоящий момент и с количеством оставшегося времени.

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Мы можем создать пятиочковый отрыв, что было бы большим шагом вперед. Это заставит их наверстывать упущенное. Мне не нравится слово «решающий», это просто очень важно», — слова главного тренера «Барселоны» Кике Сетьена не только снимают чрезмерное давление с его подопечных, но и хорошо иллюстрируют сложившуюся в чемпионате Испании ситуацию.

Еще полмесяца назад у «королевского клуба» все было просто прекрасно. Команда Зинедина Зидана занимала первое место в Примере, не проигрывала на протяжении четырех месяцев и находилась в отличном положении перед финишной частью сезона.

Прошло две недели, и теперь ситуация у «королевского клуба» принципиально иная. Ничья с «Сельтой» на «Сантьяго Бернабеу», когда Федор Смолов открыл счет, а заменивший его Санти Мина украл у «сливочных» два очка в концовке, была неприятной.

Но дальше случилось фиаско в выездном матче против «Леванте», из-за которого прямо перед «Эль Класико» на первое место с перевесом в два балла вернулась «Барселона», и вдобавок мадридцы еще и проиграли на своем поле со счетом 1:2 английскому «Ман Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, лишившись еще и капитана Серхио Рамоса на ответную встречу из-за красной карточки.

Вот и получается, что поражение в главном противостоянии испанского футбола может поставить крест на всем сезоне клуба — в чемпионате отрыв станет слишком серьезным, а в ЛЧ отыграться будет сложно в любом случае.

Фактор Месси

Недаром в Marca на неделе появилась заметка о встрече президента «Реала» Флорентино Переса с Зиданом. Цель разговора заключалась в том, чтобы поднять уверенность и поддержать команду в трудный период.

Учитывая, что данное издание временами становится рупором клуба, можно предположить, что трансляция на весь мир новости о встрече президента с тренером не менее важна, чем сам разговор.

Перес четко дает понять, что полностью доверяет Зидану, пытаясь снять излишнее давление. При этом президент делает это, чтобы команда раскрепостилась и победила. «Реал» никакой другой исход в домашнем «Класико» после потерь двух последних туров уже не устроит.

До финиша чемпионата останется еще длинный путь, но нет никаких гарантий, что «королевский клуб» пройдет его чище конкурента.

Вообще, если рассуждать о показываемом двумя испанскими флагманами, уверенно оторвавшимися ото всех в таблице, футболе, то «сливочные» по сезону выглядят достаточно ощутимо лучше.

Это выражается в различных цифрах и проявилось визуально в барселонском «Класико», когда больше трети всех действий матча проходили на трети поля у штрафной «Барсы» — рекордный показатель с момента, когда появилась такая статистика!

Вот только у сине-грантовых остается настоящий джокер — Лионель Месси. Капитан каталонцев как никто другой умеет выигрывать матчи в одиночку и исправно этим занимается. И вряд ли перестанет.

Прогресс команды

Да, «Реалу» нужно побеждать здесь и сейчас, чтобы продолжить по-настоящему претендовать на титул Примеры. Но от физики очков и турнирных раскладов давайте все же обратимся немного к футбольной лирике.

Ведя разговор о мадридском «Реале» в нынешнем сезоне, особенно в сравнении с предыдущим, просто нельзя не отметить прогресс, причем добились его «сливочные» под руководством Зидана и благодаря его решениям.

Карьера Зизу на посту главного тренера уникальна. Он пришел в команду три с половиной сезона назад и с ходу выиграл Лигу чемпионов. Уже на следующий год он повторил успех в главном клубном турнире Европы (до «Реала» и француза» это вообще никому не удавалось после трансформации Кубка чемпионов в Лигу), добавив к этому еще и победу в национальном чемпионате, а на свой третий сезон стал в Примере вторым, но снова взял ЛЧ!

Несмотря на все достижения и непобедимость «королевского клуба» в Лиге чемпионов под его руководством, тренерский уровень Зидана оставался для многих неизвестным. И вроде бы без грамотного руководства все этого было не добиться, но все же именно его руки в игре команды при беглом взгляде не было заметно.

На самом деле это ошибочное представление, но доказал это Зидан, сначала уйдя из клуба после третьего подряд триумфа в ЛЧ, а затем вернувшись его спасать уже меньше чем через год.

Без француза в клубе все рассыпалось, хотя поспособствовал этому и уход Криштиану Роналду. Стали говорить, что без португальца команда просто перестала быть конкурентоспособной на высшем уровне.

Что ж, в новом сезоне практически без серьезного усиления Зидан показал, что это не так. Вернее, серьезным усилением должен был стать Эден Азар, но он в основном только лечится, сыграв только треть игрового времени в чемпионате.

Не самая приятная ситуация для любого главного тренера, но Зизу и с ней справляется. А главное в его работе — в этом сезоне он показывает абсолютно новый «Реал», не такой как раньше при нем же.

Без Роналду у специалиста развязались руки в плане выстраивания прессинга, и он настроил команду в этом отношении просто здорово.

Ключевыми фигурами в центре поля стали Каземиро и Федерико Вальверде, дающие колоссальный объем, а потому старение некогда лидера полузащиты Луки Модрича проходит фактически безболезненно.

«Реал» играет теперь очень смело и высоко, но стал куда надежнее, чем в прошлом сезоне, в обороне и пропустил в чемпионате только 17 мячей!

Даже игра с «Манчестер Сити», результат которой выглядит ужасающим (теперь на выезде обязательно нужно забивать дважды), большую часть времени складывалась для «сливочных» хорошо, просто в конечном счете в борьбе эпизодов сыграла ставка другого мастера влияния на команду по ходу игры Хосепа Гвардиолы.

Кстати, работа Зидана во время самих игр действительно является одной из его отличительных особенностей. Например, он переиграл в этом на «Камп Ноу» Эрнесто Вальверде. Теперь «Барсу» тренирует уже Сетьен, и посмотрим на их дуэль.

День икс

Но все дифирамбы Зидану и его команде все равно упираются в турнирную ситуацию. «Реал» — не тот клуб, который может позволить себе долго оставаться без главных трофеев, а сейчас он рискует сделать это уже второй сезон подряд.

Если так и случится, как бы ни любил и ни поддерживал Перес Зидана, он летом встанет перед выбором — доверить французу команду еще на сезон или же пойти другим путем.

А ведь, когда осенью «сливочные» тяжело входили в сезон, пресса (в том числе та же Marca) активно муссировала тему возможного возвращения в Мадрид Жозе Моуринью. Очевидно, неспроста.

И даже если президент не дрогнет и сохранит пост за Зизу, положение того будет зыбким уже со старта нового сезона, а это может повлиять и на команду.

Так что единственный для Зидана вариант избежать всего этого — взять что-то большое. В Лиге чемпионов шансы теперь крайне невелики, так что all-in требуется в чемпионате. И конкретно 1 марта команде необходимо выигрывать домашнее «Эль Класико». Это будет славная охота!

«Формула на класико – голова, сердце и единение. Все здесь чрезвычайно мотивированы. Предстоит красивый матч, и у нас есть прекрасная возможность показать хороший футбол. Мы сделаем все возможное, чтобы победить.

В игре против такого хорошего соперника может произойти все, но важно, как мы отреагируем. Нам придется играть в том же духе, что и первые 78 минут против «Манчестер Сити».

Каждая игра важна для «Реала». Мы играем за три очка. Понимаем, что этот матч отличается от остальных. Мы дома и отдадим все, что у нас есть. После этого будет еще 12 матчей, и мы будем бороться. У нас есть шанс быть частью таких матчей, нужно наслаждаться этим. Это футбол, нам придется держаться вместе и сосредоточиться на игре», — Зизу все прекрасно понимает и сам.