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Смазка подвела, но не остановила: Большунов оторвался от Клебо

Большунов стал вторым в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Лахти

Александр Большунов, лидирующий в общем и дистанционном зачетах Кубка мира, занял второе место в индивидуальной гонке на 15 км в финском Лахти и оторвался от Йоханнеса Клебо уже на 465 очков. При этом победы российского лыжника во многом опять лишила не самая удачная смазка.

Предыдущая гонка Кубка мира по лыжам вышла слишком громкой, взорвав информационное пространство новостных агентств, хотя ничего подобного изначально не предполагалось.

Александр Большунов стартовал в пасьюте на «Ски Туре» первым с 34-секундным перевесом над норвежцем Полом Голбергом и должен был спокойно положить в свою копилку общую победу в многодневке.

На деле же нашего лидера подвела команда сервисменов, навязавшая ему из-за прогноза о скором окончании снегопада лыжи со структурой, в то время как норвежцы бежали без смазки.

В итоге Александр боролся больше со своим инвентарем и лыжней, чем с соперниками, уже после трети 30-километровой гонки позволил Голбергу догнать себя, пропустил его вперед и в итоге финишировал лишь седьмым, проиграв группе из еще пятерых норвежцев, среди которых был и Клебо, сокративший отставание в общем зачете.

Учитывая, что из восьми остававшихся гонок Кубка мира четыре будут спринтами, где Клебо является королем, перспективы завоевания российским лыжником первого в истории страны (не считая периода СССР) Большого Хрустального глобуса стали сомнительными.

В общем, индивидуальная гонка на 15 км в Лахти в последний день зимы была особенно важна — Большунову необходимо было снова побеждать Клебо (а желательно и всех остальных), отрываться в зачете Кубка мира и возвращать уверенность перед спринтами.

Россиянин был в хорошей форме и настроении и начал очень здорово. На первой отсечке он возглавил гонку, а дальше на протяжении примерно 9 километров шел в одни ноги с хозяином трассы Ииво Нисканеном, которому в 2018 году проиграл золото Олимпиады в престижнейшем 50-километровом скиатлоне.

Тогда, кстати, у россиянина случилась промашка со смазкой лыж после пит-стопа, и на этот раз он тоже в конечном счете Нисканену уступил, завоевав серебро, но снова пожаловался на инвентарь. Пусть реакция была совсем не такой, как на «Ски Туре», когда он швырнул лыжи в рекламный щит и порвал лидерский биб.

«Рад что получилось сегодня заехать вторым. Конечно немного проиграл Ииво Нисканену, но считаю, что проигрыш связан чуть-чуть с тем, что на последнем круге хуже поехали лыжи, — рассказал Большунов РИА «Новости».

— Но доволен, что после последней гонки, которая прошла не очень хорошо, могу сражаться за победу».

В любом случае, Клебо остался на этот раз только восьмым, и отрыв Большунова от обладателя Большого Хрустального глобуса двух последних сезонов вырос до 465 очков.

1 марта в Лахти состоится эстафета, и хотя Клебо в ней побежит, Большунова в составе ни первой, ни второй российской команд не будет. И это правильно — лидеру сборной сейчас нужны все силы на индивидуальные гонки, чтобы завоевать, наконец, такой желанный для российской мужской сборной «Глобус».

Рассказал после финиша индивидуальной гонки Большунов и о «Ски Туре» — теперь, когда те эмоции схлынули и были заменены на положительные, он смог говорить спокойно.

«Очень много мыслей было. Был ли зол и расстроен? Очень сильно. После гонки ничего не говорил, так как все высказал во время забега на каждом круге. Чего только ни говорил. Во-первых, «спасибо» за такие лыжи.

Насколько велика ошибка в решении бежать на лыжах с мазью? Большая ошибка. На первом подъеме понял, что гонка уже проиграна. Единственно верным решением было вернуться и поменять лыжи сразу же.

Каково было наблюдать проезжающую мимо толпу? Очень печально. Они были очень радостными, когда меня обгоняли. Видел их сияющие улыбки, особенно у Иверсена. Даже не успел ничего сказать. Они очень быстро меня проехали, — цитирует Большунова Sport24.

— Иверсена вывели из состава на Лахти? Даже не смотрел, кто у норвежцев бежит. Думаю, он просто наказан за то, что не дал Клебо обогнать себя в Тронхейме (смеется). Побеждать в Норвегии всегда круто. Было бы большим достижением выиграть там, но погода преподнесла сюрприз, поэтому не получилось.

Почему выбросил лыжи и порвал майку после того финиша? Сделал это специально для норвежского телеканала NRK».

При этом Большунов пока не спешит радоваться своему лидерству и не считает, что Кубок мира у него в кармане. «Сейчас не обращаю внимания на отрыв от Клебо в общем зачете, пока рано говорить об этом», — убежден Александр.

Что ж, впереди еще семь гонок, в зачете спринтов россиянин сейчас проигрывает Клебо 175 очков, и если выступит на своем уровне, никто его уже не остановит.