Смазка подвела, но не остановила: Большунов оторвался от Клебо

Предыдущая гонка Кубка мира по лыжам вышла слишком громкой, взорвав информационное пространство новостных агентств, хотя ничего подобного изначально не предполагалось.

Александр Большунов стартовал в пасьюте на «Ски Туре» первым с 34-секундным перевесом над норвежцем Полом Голбергом и должен был спокойно положить в свою копилку общую победу в многодневке.

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На деле же нашего лидера подвела команда сервисменов, навязавшая ему из-за прогноза о скором окончании снегопада лыжи со структурой, в то время как норвежцы бежали без смазки.

В итоге Александр боролся больше со своим инвентарем и лыжней, чем с соперниками, уже после трети 30-километровой гонки позволил Голбергу догнать себя, пропустил его вперед и в итоге финишировал лишь седьмым, проиграв группе из еще пятерых норвежцев, среди которых был и Клебо, сокративший отставание в общем зачете.

Учитывая, что из восьми остававшихся гонок Кубка мира четыре будут спринтами, где Клебо является королем, перспективы завоевания российским лыжником первого в истории страны (не считая периода СССР) Большого Хрустального глобуса стали сомнительными.

В общем, индивидуальная гонка на 15 км в Лахти в последний день зимы была особенно важна — Большунову необходимо было снова побеждать Клебо (а желательно и всех остальных), отрываться в зачете Кубка мира и возвращать уверенность перед спринтами.

Россиянин был в хорошей форме и настроении и начал очень здорово. На первой отсечке он возглавил гонку, а дальше на протяжении примерно 9 километров шел в одни ноги с хозяином трассы Ииво Нисканеном, которому в 2018 году проиграл золото Олимпиады в престижнейшем 50-километровом скиатлоне.

Тогда, кстати, у россиянина случилась промашка со смазкой лыж после пит-стопа, и на этот раз он тоже в конечном счете Нисканену уступил, завоевав серебро, но снова пожаловался на инвентарь. Пусть реакция была совсем не такой, как на «Ски Туре», когда он швырнул лыжи в рекламный щит и порвал лидерский биб.

«Рад что получилось сегодня заехать вторым. Конечно немного проиграл Ииво Нисканену, но считаю, что проигрыш связан чуть-чуть с тем, что на последнем круге хуже поехали лыжи, — рассказал Большунов РИА «Новости».

— Но доволен, что после последней гонки, которая прошла не очень хорошо, могу сражаться за победу».

В любом случае, Клебо остался на этот раз только восьмым, и отрыв Большунова от обладателя Большого Хрустального глобуса двух последних сезонов вырос до 465 очков.

1 марта в Лахти состоится эстафета, и хотя Клебо в ней побежит, Большунова в составе ни первой, ни второй российской команд не будет. И это правильно — лидеру сборной сейчас нужны все силы на индивидуальные гонки, чтобы завоевать, наконец, такой желанный для российской мужской сборной «Глобус».

Рассказал после финиша индивидуальной гонки Большунов и о «Ски Туре» — теперь, когда те эмоции схлынули и были заменены на положительные, он смог говорить спокойно.

«Очень много мыслей было. Был ли зол и расстроен? Очень сильно. После гонки ничего не говорил, так как все высказал во время забега на каждом круге. Чего только ни говорил. Во-первых, «спасибо» за такие лыжи.

Насколько велика ошибка в решении бежать на лыжах с мазью? Большая ошибка. На первом подъеме понял, что гонка уже проиграна. Единственно верным решением было вернуться и поменять лыжи сразу же.

Каково было наблюдать проезжающую мимо толпу? Очень печально. Они были очень радостными, когда меня обгоняли. Видел их сияющие улыбки, особенно у Иверсена. Даже не успел ничего сказать. Они очень быстро меня проехали, — цитирует Большунова Sport24.

— Иверсена вывели из состава на Лахти? Даже не смотрел, кто у норвежцев бежит. Думаю, он просто наказан за то, что не дал Клебо обогнать себя в Тронхейме (смеется). Побеждать в Норвегии всегда круто. Было бы большим достижением выиграть там, но погода преподнесла сюрприз, поэтому не получилось.

Почему выбросил лыжи и порвал майку после того финиша? Сделал это специально для норвежского телеканала NRK».

При этом Большунов пока не спешит радоваться своему лидерству и не считает, что Кубок мира у него в кармане. «Сейчас не обращаю внимания на отрыв от Клебо в общем зачете, пока рано говорить об этом», — убежден Александр.

Что ж, впереди еще семь гонок, в зачете спринтов россиянин сейчас проигрывает Клебо 175 очков, и если выступит на своем уровне, никто его уже не остановит.