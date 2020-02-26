«Мы подставили Сашу»: как свои могут лишить Большунова Кубка

Россиянин Александр Большунов лидирует в общем зачете Кубка мира по лыжным гонками и может стать первым россиянином в истории, кому удастся завоевать Большой хрустальный глобус.

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После многодневки «Ски Тур» ни у кого не должно было остаться сомнений в победе россиянина, даже несмотря на наличие четырех спринтерских гонок в числе восьми последних в этом сезоне, — напомним, в спринте королем является главный конкурент Александра норвежец Йоханнес Клебо, выигравший два последних Кубка мира.

Вот только стартовавший с 34-секундным преимуществом в решающей гонке преследования «Ски Тура» в Тронхейме Большунов проиграл и норвежцу Полу Голбергу, и еще пятерым его соотечественникам, включая Клебо.

Совершенно катастрофический двухминутный проигрыш оппонентам на дистанции не свойственен Большунову, который и в прошлом сезоне выиграл дистанционный зачет Кубка мира, и в этом не знает себе равных в таких гонках.

Причина стала очевидна еще по ходу гонки: в то время как норвежцы летели по сложной трассе во время разыгравшейся в Тронхейме пурги, почти все российские лыжники боролись не только с соперниками, но и с собственным инвентарем.

«Он выпустил весь пар во время гонки, высказал все, что он думает про всех, про подготовку лыж и так далее. За время гонки у него в голове много мыслей прокрутилось, думаю, стопроцентно недобрых. Когда он ехал, несколько раз сказал о том, что лыжи, так скажем, не те, которые хотелось бы, — рассказал по завершении соревнований российский тренер Юрий Бородавко.

— Большунов очень расстроен. Да все расстроены. Может быть, чуть попозже, когда успокоится, и можно будет адекватно оценивать то, что произошло. Огромнейшая обида: на кону стояло многое — и победа в туре, и очки в Кубке мира. Гонка могла стать ключевой в борьбе за общий кубок. Но... это не наш день. Нам катастрофически не повезло. Весь мир сегодня перевернулся с ног на голову».

«Очень расстроен» — слишком слабое описание состояния Большунова. Александр сразу по окончании гонки запустил лыжами в рекламный щит и разорвал на себе желтый биб лидера Кубка мира с первым номером лидера «Ски Тура» перед пасьютом.

«Промахнулись мы все вместе, не подумали, что прогноз погоды может быть некорректным. До начала гонки, за четверть часа, прогноз показывал, что снег закончится через 15 минут, а он закончился только через час. Поэтому так случилось, — рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

— Я с большим уважением отношусь к Сане Большунову. Понятно, что с первого подъема он матерился, как и вся команда, это понятно. Мы так серьезно «залетали» на чемпионате мира в Валь-ди-Фьемме в 2013 году на «полтиннике».

Сейчас сервисменам все сказали, надеемся, выводы сделаем. Обычно норвежцы дают очень точный прогноз, даже в других странах мы его смотрим. Без ошибок вообще ни у кого не бывает».

После гонки даже норвежцы говорили о том, что видели, как Большунов не уверен в своих лыжах, и жалели российского спортсмена, понимая, что в равных условиях он ни за что не проиграл бы.

Впрочем, у болельщиков оставались сомнения, кто именно виноват в провале — не сам ли лыжник выбрал такой инвентарь? 26 февраля Бородавко высказался на эту тему уже более подробно, рассказав, что именно произошло и почему.

«То, что произошло в заключительной гонке «Ски Тура», не является ошибкой Большунова. Это наш косяк, и мы не оставили Саше выбора. Спортсмен был настроен бежать на лыжах без смазки — я присутствовал при разговоре, когда обсуждался выбор инвентаря. Увы, произошла трагическая оплошность, — приводит слова Бородавко «Спорт-Экспресс».

— Почти в каждом старте на «Ски Туре» у Большунова что-то случалось. В масс-старте Саша сломал палку, в горном спринте столкнулся с норвежцем Сименом Крюгером, а вот в полуфинале классического спринта упал, что называется, по собственной инициативе. Как видим, любая гонка может обернуться непредсказуемыми последствиями. Сезон еще не закончен, и теперь надо максимально сконцентрироваться на предстоящих гонках».

Что ж, Большунов все равно остался лидером Кубка мира, и его отрыв выглядит даже достаточно солидным — Клебо отстает на 417 очков. Но радоваться победе еще рано.

Как уже было сказано, из восьми оставшихся личных гонок, четыре будут спринтами, причем с 14 по 17 марта в канадском Квебеке и американском Миннеаполисе даже пройдет целый «Спринт Тур».

Можно не сомневаться, что норвежская команда всячески будет работать там на Клебо. Йоханнес и без того безоговорочный фаворит спринтов, но его партнеры по сборной вполне в состоянии помешать показать максимально хорошие результаты Большунову.

Где-то оттеснить с удобной траектории, где-то затереть и сбить темп в контактной борьбе, а где-то и технично подтолкнуть. В конце концов, было же падение Симена Хегстада Крюгера под ноги россиянину в спринте на «Ски Туре». И хотя мнения о том, случилось все случайно или нет, разделились, наказания норвежцу никакого не последовало, а россиянину никто никак, само собой, не компенсировал недополученные очки.

В общем, чтобы не зависеть от сопутствующих факторов, Большунову нужно максимально здорово выступить в индивидуальных дистанционных оставшихся гонках и желательно выиграть их все, что нашему лидеру, кстати, вполне по силам.

Клебо тоже может выстрелить на дистанции, но в целом он значительно слабее россиянина, который имеет шансы уж хотя бы на второе место в спринтах.

29 февраля Кубок мира продолжится в финском Лахти гонкой на 15 км с интервального старта, потом там же будет эстафета, а до вояжа в Северную Америку пройдут еще спринт в Норвегии и знаменитый норвежский 30-километровый масс-старт в Осло.

Для комфортной ситуации перед «Спринт Туром» и финалом сезона в канадском Кэнморе (масс-старт и пасьют на 10 км) Большунову нужно увеличить свой отрыв от Клебо в общем зачете, и это вполне реально. Если, конечно, наш сервис не окажет еще одну медвежью услугу...