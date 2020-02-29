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Исправилась за мужчин: Резцова отвоевала серебро на Евро

Кручинкина выиграла гонку преследования Евро, Резцова — вторая

В Белоруссии завершился чемпионат Европы по биатлону. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования, по итогам которой золото отошло белоруске Елене Кручинкиной, а россиянка Кристина Резцова завоевала серебро.
Трансляция
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15:20

Итак, на этом «Газета.Ru» прощается со своими читателями. Спасибо, что были с нами. Это был хороший чемпионат.

15:15

Что касается россиянок, то гонка в целом получилась очень даже хорошей. Во-первых, серебро Резцовой — это огромный успех, который в связи с последними событиями и высказываниями придаст ей уверенность. Во-вторых, стрельба, если сравнивать с мужчинами, намного лучше получилась. Некоторые наши девушки проигрывали по три минуты, но в итоге Кайшева, например, оказалась в итоговой десятке. В общем и целом, порадовало, что все прошли без личных провалов.

15:10

К нашим спортсменкам еще вернемся, но отдельно хочется отметить выступление белорусских биатлонистов. Бочарников и Кручинкина — оба в свое время не проходили в сборную России, приняли решение выступать за другую страну, и сегодня показали что-то невероятное. Елена на старте гонки проигрывала больше минуты, но благодаря точной стрельбе и первой скорости принесла Белоруссии второе золото за день. Стоит брать пример.

15:06

Вот такое положение дел на финише:

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15:04

Глазырина — 14-я, Сливко — 17-я, Васнецова — 22-я, Поршнева — 28-я.

15:02

Кайшева пришла на финиш седьмой, остальные наши девушки — вне первой десятки.

15:01

А Резцова забирает свое серебро. Шикарный результат, объективно говоря.

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15:00

Белоруссия делает золотой дубль сегодня!

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14:58

Растет преимущество Кручинкиной, практически точно у нее будет золото. А Резцовой надо бороться продолжать за серебро, потому что Хегберг совсем рядом.

14:56

У Глазыриной два промаха, Кайшева одну мишень не закрыла.

14:56

Резцова в шести секундах от Кручинкиной. Феноменальная борьба на финише.

14:55

Эх, у Резцовой один промах. А вот Кручинкина точно — она бежит к золоту!

14:52

Третьей бежит белоруска Кручинкина. Хорошая у нее скорость, на уровне Хегберг.

14:54

Два раза мажет шведка! Все в руках Резцовой.

14:50

Кайшева и Глазырина — снова молодцы. Без промахов на третьем рубеже.

14:49

Кристина! Превосходно! Кривко ошиблась и ушла на круг, а Резцова отстрелялась еще круче, чем Хегберг. Вторая она.

14:46

Поршнева и Васнецова идеально отработали второй рубеж, но проигрывают уж слишком много — больше трех минут.

14:48

Как же крута Хегберг. На первой стойке точна. Да и стреляет очень быстро.

14:44

Кайшева и Глазырина тоже без промахов. Борьба за десятку.

14:43

Резцова — молодец! Быстро и точно выбивает пять и пяти мишеней. Уже 27 секунд отставание.

14:42

Хегберг отправляется на штрафной круг. Один промах у Кривко, Льен дважды промазала.

14:40

Тройка лидеров после первого рубежа: Хегберг, Кривко, Льен. Резцова проигрывает 50 секунд и идет четвертой.

14:38

Кайшева и Глазырина — точны. У Поршневой один промах.

14:37

Резцова бежит на штрафной круг. Первая стрельба — и снова одно и то же.

14:36

Хегберг без промахов на первом рубеже. Быстро и точно.

14:34

В 20-ке на старте — без россиянок, кроме Резцовой. Несколько спортсменок, кстати, уже получили штрафы. Очень серьезно разбита трасса.

14:32

Учитывая то, что российские биатлонисты, которые сегодня проигрывали полторы минуты в своей гонки, очень резво бежали и показали не худший результат, от девушек ждем аналогичного.

14:30

Гонка началась! Первой бежит шведка Элизабет Хегберг, она выигрывает 14 секунд у ближайшей преследовательницы.

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14:25

Часом ранее завершилась мужская гонка преследования, где наши спортсмены, к сожалению, на пьедестал не попали.

14:20

В сегодняшней гонке Россию представят Кристина Резцова (4-й стартовый номер), Екатерина Глазырина (22-я), Ульяна Кайшева (23-я), Анастасия Поршнева (27-я), Виктория Сливко (41-я) и Валерия Васнецова (59-я).

14:15

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на чемпионате Европы в Раубичах. Старт должен быть дан в 14.30 мск.