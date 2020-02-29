Исправилась за мужчин: Резцова отвоевала серебро на Евро

Что касается россиянок, то гонка в целом получилась очень даже хорошей. Во-первых, серебро Резцовой — это огромный успех, который в связи с последними событиями и высказываниями придаст ей уверенность. Во-вторых, стрельба, если сравнивать с мужчинами, намного лучше получилась. Некоторые наши девушки проигрывали по три минуты, но в итоге Кайшева, например, оказалась в итоговой десятке. В общем и целом, порадовало, что все прошли без личных провалов.