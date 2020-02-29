Исправилась за мужчин: Резцова отвоевала серебро на Евро

Итак, на этом «Газета.Ru» прощается со своими читателями. Спасибо, что были с нами. Это был хороший чемпионат.
Что касается россиянок, то гонка в целом получилась очень даже хорошей. Во-первых, серебро Резцовой — это огромный успех, который в связи с последними событиями и высказываниями придаст ей уверенность. Во-вторых, стрельба, если сравнивать с мужчинами, намного лучше получилась. Некоторые наши девушки проигрывали по три минуты, но в итоге Кайшева, например, оказалась в итоговой десятке. В общем и целом, порадовало, что все прошли без личных провалов.
К нашим спортсменкам еще вернемся, но отдельно хочется отметить выступление белорусских биатлонистов. Бочарников и Кручинкина — оба в свое время не проходили в сборную России, приняли решение выступать за другую страну, и сегодня показали что-то невероятное. Елена на старте гонки проигрывала больше минуты, но благодаря точной стрельбе и первой скорости принесла Белоруссии второе золото за день. Стоит брать пример.
Вот такое положение дел на финише:
Глазырина — 14-я, Сливко — 17-я, Васнецова — 22-я, Поршнева — 28-я.
Кайшева пришла на финиш седьмой, остальные наши девушки — вне первой десятки.
А Резцова забирает свое серебро. Шикарный результат, объективно говоря.
Белоруссия делает золотой дубль сегодня!
Растет преимущество Кручинкиной, практически точно у нее будет золото. А Резцовой надо бороться продолжать за серебро, потому что Хегберг совсем рядом.
У Глазыриной два промаха, Кайшева одну мишень не закрыла.
Резцова в шести секундах от Кручинкиной. Феноменальная борьба на финише.
Эх, у Резцовой один промах. А вот Кручинкина точно — она бежит к золоту!
Третьей бежит белоруска Кручинкина. Хорошая у нее скорость, на уровне Хегберг.
Два раза мажет шведка! Все в руках Резцовой.
Кайшева и Глазырина — снова молодцы. Без промахов на третьем рубеже.
Кристина! Превосходно! Кривко ошиблась и ушла на круг, а Резцова отстрелялась еще круче, чем Хегберг. Вторая она.
Поршнева и Васнецова идеально отработали второй рубеж, но проигрывают уж слишком много — больше трех минут.
Как же крута Хегберг. На первой стойке точна. Да и стреляет очень быстро.
Кайшева и Глазырина тоже без промахов. Борьба за десятку.
Резцова — молодец! Быстро и точно выбивает пять и пяти мишеней. Уже 27 секунд отставание.
Хегберг отправляется на штрафной круг. Один промах у Кривко, Льен дважды промазала.
Тройка лидеров после первого рубежа: Хегберг, Кривко, Льен. Резцова проигрывает 50 секунд и идет четвертой.
Кайшева и Глазырина — точны. У Поршневой один промах.
Резцова бежит на штрафной круг. Первая стрельба — и снова одно и то же.
Хегберг без промахов на первом рубеже. Быстро и точно.
В 20-ке на старте — без россиянок, кроме Резцовой. Несколько спортсменок, кстати, уже получили штрафы. Очень серьезно разбита трасса.
Учитывая то, что российские биатлонисты, которые сегодня проигрывали полторы минуты в своей гонки, очень резво бежали и показали не худший результат, от девушек ждем аналогичного.
Гонка началась! Первой бежит шведка Элизабет Хегберг, она выигрывает 14 секунд у ближайшей преследовательницы.
Часом ранее завершилась мужская гонка преследования, где наши спортсмены, к сожалению, на пьедестал не попали.
В сегодняшней гонке Россию представят Кристина Резцова (4-й стартовый номер), Екатерина Глазырина (22-я), Ульяна Кайшева (23-я), Анастасия Поршнева (27-я), Виктория Сливко (41-я) и Валерия Васнецова (59-я).
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на чемпионате Европы в Раубичах. Старт должен быть дан в 14.30 мск.