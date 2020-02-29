За третье золото: россияне бьются на Евро. LIVE

Напомним, что на текущем Евро у российской команды в активе два золото (Елисеев в спринте и Евгения Павлова в суперспринте), а также серебряная медаль, завоеванная в эстафете. У Норвегии и Украины — по четыре медали, но мы впереди в общем зачете за счет двух золотых. Сегодня есть прекрасная возможность оторваться.