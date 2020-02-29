онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
За третье золото: россияне бьются на Евро. LIVE

Чемпионат Европы по биатлону. Мужчины. Гонка преследования. ОНЛАЙН

В Белоруссии проходит чемпионат Европы по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
12:55

Норвежец Легрейд выбился на второе место. Халили, к сожалению, теряет в скорости. Уже не держит темп.

12:53

Елисеев с четырьмя промахами идет шестым.

12:52

У Халили и Поршнева по одному промаху. Бочарников выигрывает почти минуту — это уже почти золото.

12:51

Бочарников невероятно круто стреляет сегодня. Пять из пяти снова.

12:49

Латыпова снова подвела стрельба — он 32-й с тремя промахами. Сегодня без шансов.

12:47

Халили второй, но проигрывает порядка 30 секунд. Надо прибавлять ходом.

12:45

И Поршнев, кстати, теперь четвертый. Елисеев шестой с еще одним кругом. Стрельцов на девятое место выходит.

12:44

Бочарников — шикарная стрельба! Быстро все закрывает и убегает на дистанцию. У Расторгуева один промах, что дает шансы Халили, который точно отстрелялся и теперь второй.

12:43

Халили проигрывает 30 секунд, слегка пропустил вперед Смольского. Бочарников и Расторгуев рядом.

12:41

Бочарников очень серьезно разгоняет группу лидеров, уверенно лидирую. Некоторые наши биатлонисты (Поршнев, например) скорость совсем не держат.

12:39

И Елисеев, конечно, просто пулей прошел два дополнительных круга. Пятый пока.

12:39

Латыпов точен на первом рубеже, у Томшина — один промах.

12:38

Халили уже третий — закрыл все мишени! Поршнев точен, у Стрельцова один промах.

12:38

У Елисеева два промаха, Расторгуев мажет один раз, а Бочарников, точно отстрелявшийся, выходит в лидеры. Сильный ветер мешает.

12:36

Халили и Стрельцов держатся в первой десятке, но хочется отметить Латыпова, который ходом уже более 20 секунд отыграл.

12:34

Елисеев работает в свое удовольствие и уверенно лидирует. Расторгуев совсем рядом, а также Бочарников нагоняет.

12:32

Если у Халили и Стрельцова есть все шансы побороться за пьедестал, то Томшину и Латыпову будет совсем тяжело — более полутора минуты проигрывают. Так или иначе, будем верить.

12:30

Гонка началась!

close
12:25

Напомним, что на текущем Евро у российской команды в активе два золото (Елисеев в спринте и Евгения Павлова в суперспринте), а также серебряная медаль, завоеванная в эстафете. У Норвегии и Украины — по четыре медали, но мы впереди в общем зачете за счет двух золотых. Сегодня есть прекрасная возможность оторваться.

12:20

В сегодняшней гонке Россию представят Матвей Елисеев (1-й стартовый номер), Саид Каримулла Халили (8-й), Кирилл Стрельцов (9-й), Никита Поршнев (11-й), Василий Томшин (27-й) и Эдуард Латыпов (28-й).

12:15

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на чемпионате Европы в Раубичах. Старт должен быть дан в 12.30 мск.