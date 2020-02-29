За третье золото: россияне бьются на Евро. LIVE

Норвежец Легрейд выбился на второе место. Халили, к сожалению, теряет в скорости. Уже не держит темп.
Елисеев с четырьмя промахами идет шестым.
У Халили и Поршнева по одному промаху. Бочарников выигрывает почти минуту — это уже почти золото.
Бочарников невероятно круто стреляет сегодня. Пять из пяти снова.
Латыпова снова подвела стрельба — он 32-й с тремя промахами. Сегодня без шансов.
Халили второй, но проигрывает порядка 30 секунд. Надо прибавлять ходом.
И Поршнев, кстати, теперь четвертый. Елисеев шестой с еще одним кругом. Стрельцов на девятое место выходит.
Бочарников — шикарная стрельба! Быстро все закрывает и убегает на дистанцию. У Расторгуева один промах, что дает шансы Халили, который точно отстрелялся и теперь второй.
Халили проигрывает 30 секунд, слегка пропустил вперед Смольского. Бочарников и Расторгуев рядом.
Бочарников очень серьезно разгоняет группу лидеров, уверенно лидирую. Некоторые наши биатлонисты (Поршнев, например) скорость совсем не держат.
И Елисеев, конечно, просто пулей прошел два дополнительных круга. Пятый пока.
Латыпов точен на первом рубеже, у Томшина — один промах.
Халили уже третий — закрыл все мишени! Поршнев точен, у Стрельцова один промах.
У Елисеева два промаха, Расторгуев мажет один раз, а Бочарников, точно отстрелявшийся, выходит в лидеры. Сильный ветер мешает.
Халили и Стрельцов держатся в первой десятке, но хочется отметить Латыпова, который ходом уже более 20 секунд отыграл.
Елисеев работает в свое удовольствие и уверенно лидирует. Расторгуев совсем рядом, а также Бочарников нагоняет.
Если у Халили и Стрельцова есть все шансы побороться за пьедестал, то Томшину и Латыпову будет совсем тяжело — более полутора минуты проигрывают. Так или иначе, будем верить.
Гонка началась!
Напомним, что на текущем Евро у российской команды в активе два золото (Елисеев в спринте и Евгения Павлова в суперспринте), а также серебряная медаль, завоеванная в эстафете. У Норвегии и Украины — по четыре медали, но мы впереди в общем зачете за счет двух золотых. Сегодня есть прекрасная возможность оторваться.
В сегодняшней гонке Россию представят Матвей Елисеев (1-й стартовый номер), Саид Каримулла Халили (8-й), Кирилл Стрельцов (9-й), Никита Поршнев (11-й), Василий Томшин (27-й) и Эдуард Латыпов (28-й).
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на чемпионате Европы в Раубичах. Старт должен быть дан в 12.30 мск.