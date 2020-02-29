Тедеско разделался с «Динамо»: как «Спартак» выиграл дерби

20-й тур Российской премьер-лиги является особенным сразу по нескольким причинам — выход чемпионата из зимней спячки, возвращение в большой футбол Александра Кокорина с Павлом Мамаевым и статусный матч «Локомотива» в Санкт-Петербурге с «Зенитом», который неожиданно остался без Артема Дзюбы с Сердаром Азмуном, но, конечно, основное внимание в этот вечер было направлено на Москву, а именно — на район Петровского парка.

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Именно здесь «Динамо» встретилось со «Спартаком». Говорить о принципиальности и особенности этого противостояния (даже учитывая тот факт, что в этом сезоне команды находятся в середине турнирной таблицы) обычно не приходится, но некоторые моменты выделить все-таки стоит.

Во-первых, это старейшее московское дерби. За всю историю — как советскую, так и российскую — команды провели между собой аж 202 встречи во всех турнирах. И если в СССР статистика противостояния была практически идеально равна, то уже в российский период «Спартак» по количеству побед вышел сильно вперед.

Во-вторых, матч проходил 29 февраля — в день, который появляется в календаре раз в четыре года. По этому случаю «Динамо» даже по-особенному обозначило свою билетную программу на встречу с красно-белыми, назвав дерби високосным.

«Уважаемые болельщики! Близится вторая часть чемпионата и начинается она с дерби, с дерби високосного. «Динамо» уверенно играет со «Спартаком» именно в високосные годы. На памяти победы в 1940, 1948, 2012 годах. Все они завершились с одинаковым счетом 5:1. Но именно 29 февраля наш клуб не играл еще никогда в истории чемпионатов СССР и России. Это поистине уникальная дата»,

— говорилось на сайте клуба.

К слову о билетах. Бело-голубые начали продажу заветных квитков уже с 4 февраля. Правда, в свободную продажу они поступили менее чем за неделю до матча — 24-го числа.

Все 20 дней были выделены исключительно для реализации билетов среди владельцев абонементов, что выглядело неоправданно, потому что у «Динамо» не такая большая армия болельщиков, а владельцев абонементов среди них — в разы меньше.

В итоге ожидаемо в полдень 24 февраля, как отмечали позднее болельщики обоих клубов, в момент открытия свободной продажи серверы сайта бело-голубых не выдерживали наплыва пользователей и «падали». Оно и неудивительно, учитывая повышенный ажиотаж (а, согласно данным сайта динамовцев, в день встречи в продаже осталось чуть более двухсот билетов, самый дешевый из которых стоил 5400 рублей). Те же, кто не успел выхватить квиток по более комфортной цене, надеялся, что кто-нибудь «выбросит» его уже у стадиона.

В-третьих, этот поединок являлся особенным и потому, что «Динамо» принимало его на своем новом-старом стадионе. «ВТБ Арену» бело-голубые хотели открыть еще в марте прошлого года — как раз матчем со «Спартаком». Но тогда работники арены не сумели подготовить поле к нормальному состоянию, и дерби вновь состоялось в Химках, что стало поводом для глумления в виде поздравления динамовцев с «новосельем».

В Петровском парке на этот раз «Динамо» и «Спартак» сыграли впервые с 2008 года. Именно 12 лет назад, в апреле, стадион «Динамо» принял свое последнее до сегодняшнего дня дерби со «Спартаком», после чего ушел на долгую реконструкцию.

Последнее дерби @fcdm_official и @fcsm_official в Петровском парке было сыграно в 2008 году. Предлагаем вспомнить как это было



Кто смотрел тот матч? #ТинькоффРПЛ #ДинамоСпартак pic.twitter.com/6m0dpVJ2yJ — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) February 28, 2020

Перед встречей ожидаемо прошел небольшой разогрев, но самым примечательным моментом стала презентация нового кубка Российской премьер-лиги.

Стартовыми составами команды особо не удивили. Разве что Александр Соболев, арендованный «Спартаком» этой зимой из «Крыльев Советов», дебютировал за красно-белых в первом официальном матче с первых же минут, тогда как главный тренер «Динамо» предпочел оставить Николая Комличенко и Максимилиана Филиппа в запасе, предпочтя в атакующей линии Клинтона Н'Жье в тройке с Сильвестром Игбуном и Себастьяном Шиманьски.

Кирилл Новиков и Доменико Тедеско решили начать игру с пятью защитниками: у красно-белых в центре обороны вышло сочетание Джикия-Жиго-Кутепов с фланговыми Айртоном и Рассказовым; а у хозяев к Шуньичу, Ордецу, Рыкову и Паршивлюку добавился Дмитрий Скопинцев, вернувшийся в родной клуб в зимнее трансферное окно из «Краснодара».

На второй минуте матча из-за столкновения небольшое повреждение получил голкипер «Динамо» Антон Шунин, но после вмешательства врачей вернулся в строй. Спартаковцы в целом начали игру активно — Роман Зобнин классной передачей выводил Соболева на ударную позицию, но новичок красно-белых оказался в офсайде. Гости использовали тотальный прессинг и не позволяли передохнуть футболистам хозяев, заставляя тех оперативно двигаться с мячом. Невооруженным взглядом можно было заметить преображение Зобнина в центре поля — россиянин перешел от традиционно разрушительных функций к созидательным и не раз своими тонкими передачами находил впереди Понсе и Соболева.

На 14-й минуте красно-белые упустили стопроцентный момент: давление в центре поля и последовавшая передача от Крала на Бакаева позволили оказаться Соболеву одному в штрафной — заброс спартаковской «десятки» на новичка и последовавший затем удар, переведенный Шуниным в штангу, заставили понервничать болельщиков хозяев.

После интенсивного старта в исполнении гостей инициатива постепенно перешла к команде Кирилла Новикова — динамовцы в качестве противоядия прессингу использовали забросы за спины защитникам, чередуя центральную зону и левый фланг, где Шиманьски раз за разом оказывался быстрее Рассказова, иногда терявшего свою позицию. В итоге на протяжении примерно десяти минут красно-белые никак не могли зацепиться за мяч, тогда как игроки «Динамо» искали ключ для взлома обороны соперника. Но вышло все ровно наоборот — на 29-й минуте счет открыл «Спартак» .

Вездесущий Бакаев после передачи уже замучившего оборону бело-голубых Соболева разобрался в штрафной быстрее Рыкова и Ордеца и пробил в правый угол ворот. Шунин не дотянулся — 0:1!

После гола гости немного осели на своей половине поля и ждали ответных действий от динамовцев. Хозяева усилиями Клинтона Н'Жье создали неплохую возможность сравнять счет, но крученый удар в исполнении камерунца пришелся выше ворот Александра Максименко. Счет так и остался прежним, после чего Сергей Карасев отправил команды в раздевалку.

Вторая половина игры напомнила всем собравшимся на «ВТБ Арене» и у экранов телевизоров, что на улице еще зима — внезапно обрушившийся на поле снегопад добавил романтики к напряженной атмосфере.

Напомнили болельщики и о своей акции «Фанат не преступник», которая прогремела не только на весь чемпионат России, но и во многих странах Европы. К слову, это дерби пришлось пропустить заводящему активной трибуны болельщиков «Спартака» Валерию Бевзу (более известному по прозвищу Валера «Амиго»): после нашумевшей истории с его арестом суд Санкт-Петербурга запретил мужчине появляться на спортивных мероприятиях в течение ближайших полутора лет.

Игра возобновилась логичными попытками «Динамо» сравнять счет, но защитная линия красно-белых оперативно ликвидировала собственные ошибки, не позволяя хозяевам выровнять положение. Первая замена в игре произошла на 56-й минуте: Себастьяна Шиманьски сменил Николай Комличенко, дебютировавший в составе бело-голубых в официальных матчах.

Спустя две минуты после своего появления на поле новичок «Динамо» мог сравнять счет: мяч после его удара угодил в штангу. Направь Комличенко снаряд чуть левее, на табло бы зажглись 1:1. Но в итоге там вскоре загорелись совсем другие цифры — 0:2.

Классическое футбольное правило «не забиваешь ты — забивают тебе» сработало и на сей раз. Роман Зобнин обыгрался в штрафной с Бакаевым и технично пробил в дальний нижний угол. Шунин свою команду выручить не сумел.

После этого Комличенко вновь имел возможность отличиться и… во второй раз пробил по каркасу ворот. Форвард «Динамо» и сборной России ворвался в штрафную, убрал на замахе Жиго и мощно выстрелил, но попал в перекладину.

За 20 минут до конца первую замену сделал Доменико Тедеско, выпустивший вместо Бакаева Гуса Тиля. Нидерландец мгновенно мог довести дело до разгрома, но его выстрел парировал вратарь, а добивание Понсе заблокировал защитник Ордец.

В последние минуты игры спартаковцы были скорее ближе к третьему голу, нежели чем динамовцы к первому.

Но финальный свисток зафиксировал итоговый счет 2:0 в пользу гостей.

«Спартак» набрал 25 очков и опередил «Динамо» в турнирной таблице чемпионата России, поднявшись на девятую строчку. У красно-белых впереди кубковая игра с ЦСКА, который в матче этого тура РПЛ разошелся с миром с «Уралом» (1:1), а подопечные Кирилла Новикова 7 марта примут «Тамбов».