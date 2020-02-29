Герои нашего времени: кто войдет в Зал славы АПЛ

27 февраля стало известно о том, что Английская премьер-лига (АПЛ) откроет свой Зал славы.

А уже 19 марта будут объявлены имена двух футболистов, которые первыми войдут в новый почетный клуб. И пока болельщики определяют, кто достоин находиться в престижном списке, «Газета.ru» вспоминает игроков и тренеров, которые по праву могут занять место в Зале славы английского футбола.

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Дэвид Бекхэм

Игрок, который не нуждается в представлении даже тем, кто никогда не интересовался футболом — звезда «Манчестер Юнайтед», капитан сборной Англии, мастер штрафных ударов. Выигрывал с «красными дьяволами» шесть чемпионатов, а также Лигу чемпионов 1999 года. Один из немногих англичан, кто заиграл за пределами своей страны — в мадридском «Реале». Имя Бекхэма фактически ассоциируется с «Манчестер Юнайтед» нашего столетия, что делает его явным кандидатом на включение в Зал славы. После завершения карьеры он не отошел от футбола, основав американский клуба «Интер Майами».

Еще одна легенда «Манчестер Юнайтед». В общей сложности он провел в составе клуба 14 лет, с 1990 по 2014 год, на протяжении многих лет нося капитанскую повязку. Для валлийца «красные дьяволы» так и остались единственным клубом в карьере. За свою карьеру он успел стать 13-кратный победителем АПЛ, двукратным обладателем Лиги чемпионов. Его карьера на «Олд Траффорд» – пример верности клубным цветам, который все реже встречается в современном футболе. Также игрок был капитаном сборной Великобритании на Олимпийских играх-2012. Единственный турнир, на котором Великобритания представлена одной сборной. Сейчас валлиец является тренером своей родной сборной — Уэльса.

Майкл Оуэн

«Золотой мальчик» английского футбола. Подписал свой первый профессиональный контракт в 17 лет с «Ливерпулем», после чего стремительно ворвался во взрослый футбол. Ему предрекали большое будущее. В 18 лет он отправился на чемпионат мира, который проходил во Франции, став таким образом самым молодым игроком своей сборной в столетии. Его сборная дошла до 1/8 финала, а Майкл забил два мяча, один из которых в плей-офф против Аргентины. В апреле 1999 года с ним происходит то, что в будущем перечеркнет его карьеру: он получает тяжелую травму в матче с «Лидс Юнайтед». Правда, это никак не помешало ему в ближайшее после этого время выступать на высоком уровне, а в 2001 стать обладателем Золотого мяча.

Легендарный капитан «Ливерпуля», выступавший за «красных» с 1998 по 2015 год. История того, почему он решил связать карьеру с «Энфилдом», имеет трагическую окраску. В детстве юный Джеррард болел за другую мерсисайдскую команду – «Эвертон». 15 апреля 1989 года предопределило его дальнейший выбор: во время матча Кубка Англии «Ноттингем Форест» – «Ливерпуль» произошла давка, в которой погибли 96 фанатов гостей. Среди них был двоюродный брат нашего героя. Позже он отмечал, что играл ради него. За свою карьеру Джеррард однажды выигрывал Лигу чемпионов, но АПЛ ему так и не покорилась. Сейчас он является наставником шотландского «Рейнджерс».

Джон Терри

Лидер лондонского «Челси» с 1998 по 2017 год. Пришел в команду еще до того, как клуб приобрел россиянин Роман Абрамович, но и в новых реалиях остался лидером команды, став ее капитаном. Пять раз он становился чемпионом Англии, однажды выигрывал Лигу чемпионов. Трагедией для него стал московский финал «ушастого» кубка в 2008 году, когда Терри, исполняя послематчевый пенальти в игре против «Манчестер Юнайтед», неудачно поскользнулся и упал. Множество скандалов, в которые попадал защитник, не перечеркнули его карьеру, хотя зачастую он становился объектом ненависти.