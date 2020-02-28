Компенсации не будет: Смолова лишили денег за разбитое авто

Нападающий испанской «Сельты» Федор Смолов не получит денежной компенсации от своей страховой компании за разбитый в ДТП автомобиль. Данное решение принял Московский городской суд, причем вердикт был вынесен еще в конце января этого года, однако официальное подтверждение поступило только сейчас.

«Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда по иску Федора Смолова к страховой компании о взыскании стоимости автомобильного ремонта, утраты товарной стоимости, постановил принять новое решение — отказать в удовлетворении исковых требований»,

— сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свой источник.

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Помимо этого Смолов также обязан выплатить страховой компании три тысячи рублей компенсации за расходы на судебные разбирательства.

Напомним, что история берет свое начало с 1 августа 2018 года, когда футболист попал в ДТП на своем BMW M5. Авария случилась в Краснодаре, где Смолов выступал за местный одноименный клуб, на улице Ставропольской в районе пересечения с улицей Вишняковой. 30-летний форвард не справился с управлением иномарки и врезался в несколько секций дорожного ограждения, в результате чего автомобиль получил серьезные повреждения. Смолов, оставшись целым и невредимым, с места ДТП скрылся. Как позднее признался футболист, сделал он это из-за опасения остаться без компенсаций от страховой компании, отметив, что после того, как сработали подушки безопасности, он ударился головой и из-за некоторого дискомфорта уехал домой. При этом сам Федор на тот момент имел на руках просроченные водительские права. Однако это не помешало ему обратиться в суд.

«Я тогда уехал с места ДТП, потому что были просрочены права. В остальном всё было нормально, машина была застрахована, но из-за просроченных прав страховая не выплатила бы мне ущерб за машину. С утра я позвонил юристу, посоветовался и поехал заниматься данным вопросом», — сказал Смолов в интервью Ксении Собчак, опубликованном на канале ведущей на YouTube.

1 октября Никулинский суд Москвы рассмотрел иск нападающего, пожаловавшегося на свою страховую компанию и потребовавшего отсудить у страховщиков 7,5 млн рублей за автомобиль, когда те отказали ему в выплате средств по договору КАСКО. В итоге суд принял решение удовлетворить требование Смолова.

Как сообщал «Пятый канал», речь шла о компенсации в размере 6 млн рублей, которые должна была выплатить страховая компания футболисту. В эту сумму вошли:оплата ремонта транспортного средства (4 млн рублей), утрата самого автомобиля (1 млн рублей), неустойка (124,5 рублей тысячи), штраф (300 тысяч рублей) и государственные пошлины (33,4 тысячи рублей). При этом сама иномарка оценивалась в 9 млн рублей.

Примечательно, что футболист также понес убытки в результате произошедшего ДТП. Октябрьский районный суд Краснодара помимо того, что лишил нападающего водительских прав на один год, так еще и составил в его отношении административные материалы по статье 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) и статье 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП), обязав того выплатить 58 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба. Вину Смолов признал полностью и направил в суд письмо с гарантией того, что все средства были перечислены.

Спустя неделю после происшествия Смолов перешел за €9 млн в московский «Локомотив». В составе «железнодорожников» форвард провел 48 матчей, забив 11 мячей и сделав семь результативных передач. С красно-зелеными он выиграл серебряные медали Российской премьер-лиги в сезоне-2018/19, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. В январе 2020 года Федор перешел на правах аренды в испанскую «Сельту». За новый клуб он уже принял участие в четырех матчах, отметившись одним голом в ворота мадридского «Реала».