«Никакого доверия и поддержки»: кто спасет легкую атлетику России

28 февраля в конференц-зале Олимпийского комитета России состоялась внеочередная конференция, которую ждали все неравнодушные к отечественной легкой атлетике: Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) наконец выбрала нового президента. Им стал Евгений Юрченко, член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и бывший исполняющий обязанности первого вице-губернатора Воронежской области. Накануне стало официально известно, что к выборам он подошел в качестве единственного кандидата, хотя изначально на должность претендовали глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов и спортивный менеджер Михаил Гусев.

В итоге за него проголосовали 53 члена комиссии, против — семь. Еще трое — воздержались.

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Помимо нового главы ведомства был избран и состав его президиума. В него кроме Юрченко вошли: призер чемпионата Европы в семиборье, мать чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова Наталья, Камран Бабаев, Станислав Бирюков, Александр Бухашеев, Вячеслав Иваненко, Валерий Мамонов, Сергей Прохоренко, Константин Синяков, Алексей Плотников и Эдуард Безуглов, врач сборной России по футболу.

«Радоваться пока рано, потому что ситуация в легкой атлетике сложная. Гарантирую, что приложу все усилия, все знания и умения для того, чтобы переломить ситуацию. По крайней мере, в работе, связанной с медико-биологическим обеспечением, сделаю все возможное. Рад, что рабочая комиссия ОКР рекомендовала внести в президиум меня. Поэтому настроен на хорошую, но тяжелую работу. В ближайшее время мы увидим результаты. На моем фронте, который мне поручен, на медико-биологическом обеспечении, будет вестись работа в антидопинговом направлении. Это самое главное, что требуется», — цитирует РИА «Новости» Безуглова, который также отметил, что избрание в президиум ВФЛА никак не повлияет на его работу в медицинском штабе футбольной национальной сборной.

Возвращаясь к Юрченко, его победу на выборах уже прокомментировали ряд лиц. Например, Гусев, который должен был стать его конкурентом, заявил, что новый глава ВФЛА проделал большую работу перед голосованием и добился хорошего результата. По его мнению, Юрченко предстоит решить серьезные проблемы. При этом Гусев подчеркнул, что готов оказать помощь новому президенту федерации.

Высказался и бывший глава федерации Дмитрий Шляхтин, который еще в ноябре прошлого года был отстранен от своей работы дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit (AIU) по подозрению в нарушении антидопинговых правил и махинациях с медицинскими документами прыгуна в высоту Данила Лысенко. Сам Шляхтин утверждал, что никакого отношения к этому делу не имеет, однако позднее самостоятельно оставил пост главы ВФЛА.

«Пожелаю ему удачи и побед. Надеюсь, у него есть силы, чтобы решить проблемы нашей легкой атлетики. А получится это сделать или нет – жизнь покажет»,

— цитирует Шляхтина РИА «Новости».

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) также положительно оценили выбор Юрченко в качестве президента федерации. Так, генеральный директор агентства Юрий Ганус назвал решение назначить именно Евгения Юрченко новым главой ВФЛА «правильным и крайне целесообразным». Более сдержанным оказался комментарий Марии Ласицкене. Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту известна своим негативным отношением к прошлому руководству ВФЛА и на протяжении долгого периода времени откровенно высказывалась за отставку всего тогдашнего президиума ведомства. 3 февраля слова лучшей российской прыгуньи в высоту были услышаны: министерство спорта России во главе с Олегом Матыциным приняло решение о роспуске президиума ВФЛА, до этого приостановив государственную аккредитацию федерации до 1 марта, а также передало все полномочия по вопросам восстановления организации в статусе соответствия кодексу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) специальной рабочей группе ОКР. Сама же Ласицкене подчеркнула, что на данный момент Юрченко и его новое руководство ВФЛА не могут иметь поддержки и доверия со стороны российских легкоатлетов.

«Евгений Валерьевич сказал мне, что сейчас никакого доверия и поддержки со стороны атлетов и быть не может, он это понимает и оценивает это адекватно, потому что без дел Юрченко мы, спортсмены, не можем поддерживать. Мы хотим видеть четкие шаги по восстановлению хотя бы нейтрального статуса и работе федерации. То, что человек пришел в федерацию в такой сложнейшей, критической ситуации и взял на себя ответственность, говорит о том, что он настроен серьезно»,

— цитирует РИА «Новости» Марию Ласицкене.

Также спортсменка подчеркнула, что от работы нового руководства федерации зависит дальнейшая судьба всей отечественной легкой атлетики, отметив, что в положительный исход можно верить хотя бы потому, что «старое руководство в лице Шляхтина и его старого президиума не будет иметь отношение к федерации».

Перед Евгением Юрченко и остальным новым руководством ведомства стоит крайне серьезная проблема — восстановление статуса ВФЛА, которого она лишилась в ноябре 2015 года. Тогда, напомним, World Athletics (еще именуемая ИААФ) по рекомендации независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) дискредитировала российскую организацию по обвинению в систематических нарушениях антидопинговых правил. В связи с этим российские легкоатлеты не были допущены до участия в летних Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро, а впоследствии выступали на международных соревнованиях исключительно в нейтральном статусе (без использования какой-либо национальной символики). Получить его — статус — можно было лишь при условии отсутствия допинговой истории у спортсмена. Однако на сегодняшний день ситуация имеет куда более печальную картину.

После того, как дисциплинарный орган AIU отстранил Шляхтина от деятельности, World Athletics приняла решение приостановить процесс восстановления ВФЛА в статусе. Из-за этого российские легкоатлеты не могут получить нейтральный статус и, соответственно, не имеют возможности выступить на международных соревнованиях. Мария Ласицкене так пропустила январские турниры.

Россия же рискует остаться без своих легкоатлетов на грядущей летней Олимпиаде-2020.

Впрочем, российская олимпийская сборная может пропустить Игры и в более глобальном смысле из-за декабрьского вердикта исполкома WADA об отстранении РУСАДА. Согласно ему, весь отечественный спорт должен получить четырехлетний тотальный бан: от запрета на участие в крупных международных соревнованиях до принятия турниров на территории России. При этом «чистые» российские спортсмены, которые никогда не были уличены в нарушении антидопинговых правил, могут претендовать на получение нейтрального статуса и, соответственно, на участие в международных стартах.

К легкоатлетам это, правда, не относится. Опять же — по причине приостановленного процесса восстановления федерации в статусе.

Даже если РУСАДА сумеет обжаловать вердикт исполкома WADA в Спортивном арбитражном суде, ВФЛА от этого ничего по сути не выиграет. Судьбоносный момент для российской легкоатлетической федерации должен наступить в марте, когда совет World Athletics решит, что же делать с отечественным ведомством — либо возобновить решение вопроса о восстановлении его статуса или же полностью исключить федерацию из своего состава.