Больше €260 млн: «Барса» нацелилась на лидера «Ливерпуля»

«Барселона» в летнее трансферное окно, по информации британского таблоида The Mirror, собирается поставить новый трансферный рекорд. Согласно данным источника, каталонцы активно изучают возможность приобретения нападающего «Ливерпуля» Садио Мане.

Правда, если сделка в конечном итоге и произойдет, то может стоить сине-гранатовым по меньшей мере €260 млн.

Дело в том, что два года назад, когда «красные» согласились отпустить бразильца Фелипе Коутиньо в «Барселону», то настояли на любопытном пункте в соглашении. Он предполагает, что в следующий раз, когда каталонцы захотят купить кого-либо из футболистов «Ливерпуля», то будут вынуждены заплатить дополнительно £89 млн. Трансфер Мане оценивается в £135 млн, а это означает, что в случае его трансфера «Барса» заплатит £225 млн, то есть порядка €268 млн по текущему курсу.

Реклама

Напомним, что переход Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону», состоявшийся два года назад, вошел в тройку самых дорогих в истории. Тогдашний лидер «красных» и сборной Бразилии стоил каталонцам €145 млн — эту сумму дважды побивал лишь «Пари Сен-Жермен», приобретая Неймара и Килиана Мбаппе. Однако средств, вложенных сине-гранатовыми в Коутиньо, хавбек не оправдал. Отыграв в общей сложности полтора сезона за «Барсу», бразилец так и не смог стать основным игроком команды, хотя и сумел завоевать четыре трофея — это на четыре больше, чем за пять лет, проведенных в «Ливерпуле». И Мане, как признавался позднее, был не против оказаться на его месте тогда.

«Я даже немного завидовал Коутиньо, когда он ушел в «Барселону», — говорил он.

Так или иначе, перед началом нынешнего сезона каталонцы, беря во внимание желание самого игрока, избавились от Коутиньо, отдав его в аренду мюнхенской «Баварии» за €8,5 млн. Если немецкий клуб пожелает выкупить полузащитника, то заплатит еще €120 млн. Правда, пока такой вариант кажется маловероятным в связи с тем, что свою игру Коутиньо найти в стане «Баварии» пока не смог, за 29 матчей отметившись семью голами и шестью результативными передачами.

Ко всему прочему, как сообщает Ok Diario, наставник «Барселоны» Кике Сетьен, возглавивший команду по ходу сезона, хотел бы видеть у себя в составе бразильца, что давало бы повод тому вернуться. Однако останется ли сам тренер в клубе — вопрос открытый.

Что касается Мане, то, если верить зарубежным СМИ, сине-гранатовые проявляют интерес к нему еще с давних времен. Даже в тот момент, когда «Ливерпуль» отказывался продавать Коутиньо, «Барса» якобы переключилась на сенегальца. И основания к этому действительно были. 27-летний форвард ярко заявил о себе, когда еще играл за «Ред Булл Зальцбург». Тогда на него обратили внимание в Англии — права на футболиста приобрел «Саутгемптон», а уже спустя два года продал его «Ливерпулю» за €41,2 млн.

Для сравнения, сейчас специализированный портал Transfermarkt.de оценивает стоимость нападающего в €150 млн.

Мане не только стал ключевым игроком «красных», внеся весомый вклад в победу команды в Лиге чемпионов и вероятное золото в Английской премьер-лиге (АПЛ) в этом сезоне, но и в некотором роде обошел по этому показателю одноклубника Мохамеда Салаха, который одно время считался главной звездой клуба.

Любопытен и тот факт, что помимо «Барселоны» за сенегальцем следит мадридский «Реал», который якобы ведет форварда еще с прошлого года. Сине-гранатовым он объективно нужнее: Лионель Месси с Луисом Суаресом не молодеют, Усман Дембеле больше времени проводит в лазарете, чем на поле, а Антуан Гризманн по-прежнему выглядит белой вороной в этой компании. Но, что важно, «сливочные» намного стабильнее и состоятельнее в финансовом плане, когда как каталонцам придется платить за Мане дополнительно €100 млн, если «Ливерпуль» не захочет с ним расстаться по-хорошему.