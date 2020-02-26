Совратил 14-летнюю: звезду США обвиняют в изнасиловании

Групповое изнасилование

Американская легенда спорта, двукратный олимпийский чемпион по тхэквондо Стивен Лопес, который на пике популярности попадал в список «50 самых красивых людей мира» известного гламурного журнала People, получил обвинения в групповом изнасиловании.

Ранее несколько женщин, которые занимались тхэквондо в одном зале с Лопесом, уже подавали на него в суд, обвиняя в домогательствах, однако впервые подобное заявление сделала девушка не из сферы профессионального спорта США.

Предполагаемая жертва по имени Одри-Энн Леблан является гражданкой Канады и успехов в тхэквондо не добилась, хотя увлекалась этим видом единоборств с подросткового возраста и считала олимпийского чемпиона своим кумиром.

В 2010 году Одри приехала в Лас-Вегас на соревнования, где ей удалось познакомиться с Лопесом и даже сделать совместное фото, что привело ее «в полный восторг».

close The Daily Beast The Daily Beast

Девушка полагала, что на этом их общение и закончится, но вскоре она снова столкнулась со Стивеном, который неожиданно пригласил ее на ужин. Там мужчина уже активно одаривал канадку комплиментами и приглашал к себе в отель.

Реклама

Одри была очарована кумиром и согласилась провести с ним ночь. После этого спортсмен начал присылать ей сообщения, в которых называл их связь «настоящим приключением», а ее саму — «невероятно восхитительной» — и призывал наслаждаться моментом (всю эту переписку девушка предоставила американскому изданию The Daily Beast).

Неудивительно, что после столь приятного общения Леблан вновь прилетела к Лопесу в США — на этот раз в Даллас. Однако вскоре все пошло не так.

По словам девушки, она почувствовала себя плохо, когда сделала несколько глотков коктейля, который подал ей чемпион в номере отеля. После этого Лопес по какой-то причине повел ее в другую комнату гостиницы, где оказались два его друга.

«В тот момент у меня возникло чувство, что сейчас произойдет что-то очень плохое. Я повернулась к Стивену, который стоял рядом, но он сказал мне, что все в порядке, а затем уложил на кровать и начал целовать. К тому моменту мое тело стало уже очень слабым, так что я даже не могла двигать руками», — рассказывала Одри.

Последнее, что помнит канадка, — это то, что Лопес начал с ней половой акт, а один из его друзей пытался изнасиловать ее орально. Она приложила невероятные усилия, чтобы повернуть голову в сторону, и заметила, как из угла комнаты за происходящим наблюдал еще один мужчина.

На следующий день Леблан очнулась в номере, где они были с Лопесом изначально, а голова раскалывалась от боли. На ней не оказалось нижнего белья.

«Я думала: «Боже, что случилось?», и просто хотела уехать домой», — рассказывала канадка.

Лопес тем временем уже выехал из отеля, не попрощавшись, и девушке нужно было освободить их комнату. На следующее утро она вылетела в свою страну.

Одри не сообщала об этом инциденте никому до тех пор, пока не узнала об иске американских тхэквондисток к Лопесу и не связалась с ними.

Основной причиной молчания было то, что она считала невозможным привлечь звезду США к ответственности, поскольку его вес в обществе был чрезвычайно велик, а она являлась никому не известной иностранкой. Кроме того, ей было больно вспоминать эти события и делиться ими с кем-либо.

Однако затем канадка узнала, что была далеко не единственной жертвой спортсмена, и это придало ей сил для неприятного признания. «Все это время я была не одинока», — подытожила Леблан.

В данный момент Лопес временно отстранен от спортивной деятельности из-за обвинений со стороны Одри и тхэквондисток США.

Расследование возможного инцидента проводится силами Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo).

Также, по информации СМИ, в прошлом месяце к Леблан в Квебек прилетал представитель министерства юстиции США и брал у нее показания по поводу предполагаемого изнасилования.

Судя по всему, дело приобретает серьезный оборот, хотя пока вызывает сомнения тот факт, что следователям удастся достать какие-либо доказательства инцидента, который якобы произошел десять лет назад.

Однако, как ни странно, против Лопеса говорит его репутация — хотя официально он до сих пор не был признан виновным ни в одном из происшествий.

Предыдущие обвинения

В апреле 2018 года пять бывших американских тхэквондисток обратились в суд Колорадо, обвинив в сексуальном насилии Стивена, а также его старшего брата Жана Лопеса, который тоже строил карьеру спортсмена, а затем стал тренером олимпийской сборной США.

Адвокаты предполагаемых жертв тогда сообщали, что у них есть контакты еще более 20-ти женщин, которые тоже утверждают, что будто бы подвергались домогательствам со стороны Лопесов.

Кроме того, истцы подали в суд на Федерацию тхэквондо США (USA Taekwondo) и Национальный олимпийский комитет (НОК) страны, поскольку считали, что эти организации закрывали глаза на «темные дела» братьев, пока те добивались высоких спортивных результатов, а Стивен еще и был очень привлекателен для спонсоров из-за своих успехов на Играх и внешности.

Судья отклонил иск к Олимпийскому комитету, однако дело в отношении USA Taekwondo все еще открыто.

Имена пяти женщин, подавших в суд на Лопесов, сейчас не известны широкой публике — это Эмбер Минс, Кэй По, Габриэла Жослин, Мэнди Мелун и Хэйди Гилберт, — ранее они были подающими надежды тхэквондистками, и все ушли из спорта якобы из-за домогательств Лопесов.

Бывшая спортсменка юниорской сборной США Эмбер Минс заявила в тексте иска, а также в интервью The Daily Beast, что Стивен сделал с ней то же самое, что с Одри ЛеБлан, только в 2008 году — прямо накануне Игр в Пекине.

Спортсмен пригласил девушку в квартиру своего приятеля на дружеские посиделки, однако после нескольких глотков напитка, который он ей предложил, Эмбер отключилась.

На следующий день она пыталась узнать у Стивена, что же произошло в номере, но он увиливал от ответа. Наконец под давлением Эмбер Лопес рассказал, что у них была сексуальная связь, затем он оставил ее одну, а когда вернулся, обнаружил, что теперь его место занял приятель.

Минс заявила ему, что это было групповое изнасилование, поскольку она находилась без сознания и не давала согласия ни на что подобное.

В ответ Лопес утверждал, что ему казалось, будто она выглядит нормально и понимает, что происходит. Эмбер не стала тогда заявлять в полицию, потому что считала, что это бесполезно:

«На Лопесов не распространялись какие-либо правила. Стивен был звездой».

Кей По, которая в возрасте 14 лет стала самой молодой девушкой в сборной США по тхэквондо, заявила, что якобы имела половой акт с Жаном Лопесом, когда ей было только 17.

Бронзовый призер чемпионатов мира 1997 и 2005 года Мэнди Мелун сообщила, будто Жан домогался ее, когда ей было 16. Примерно такие же истории у Габриэлы Жослин и Хэйди Гилберт, которые заявили, что к ним якобы приставали сразу оба брата. Почему же они ничего не рассказывали тогда?

«Твоя олимпийская мечта настолько сильна, что ради нее ты пытаешься логически обосновать даже такие ситуации, которые оправдать невозможно», — объясняла Гилберт.

Впрочем, вскоре она все равно покинула тренировочный центр Лопесов и не смогла в итоге выйти на высокий международный уровень, как и все остальные предполагаемые жертвы. В полицию никто из них не обращался примерно десять лет.

Лопесов оправдал суд, но в спорт не пускают

Еще одной подобной историей можно считать случай Нины Дзампетти, которая в 2018 году самостоятельно написала заявление на Стивена. По утверждениям девушки, в 2000-м году, когда ей было 14, Лопес принудил ее к оральному сексу.

Ее обращение сначала не стали рассматривать, поскольку формально уже истек срок давности. Однако после коллективного иска пяти тхэквондисток и заявлений канадки Одри на ситуацию обратили внимание, вспомнив и об утверждениях Дзампетти.

Лопесов даже отстранили от спортивной деятельности в 2018 году — после того, как американский Центр безопасного спорта (US Center for SafeSport) провел независимое расследование и пришел к выводу, что они в течение десятилетий позволяли себе непотребное поведение по отношению к молодым спортсменкам.

Однако братья опротестовали это решение в вышестоящих инстанциях, и в январе 2019 года санкции SafeSport были сняты — Арбитражный суд вновь позволил Жану заниматься тренерской деятельностью. Еще раньше — в декабре 2018 года — решения в свою пользу добился и Стивен.

На вердикт судьи Джеффа Каплана повлиял тот факт, что Лопес пришел на заседание лично, в то время как интересы женщин представлял только следователь из организации SafeSport. Лично они встречаться с братьями не захотели.

«Лопес давал показания в уверенной манере, как человек, которого ложно обвинили. В то же время Нина Дзампетти не присутствовала лично, и вопросы о том, насколько можно ей доверять, остались без ответа.

SafeSport не смог предоставить больше доказательств своей точки зрения, чем Лопес», — написал судья в своем отчете, как сообщает USA Today.

Таким образом, в настоящее время братья официально считаются невиновными. «Это было огромное облегчение. Я всегда знал, что не делал ничего плохого», — заявил Жан телеканалу Fox.

А Стивен дал интервью Catholic Sports Radio: «Благодарю Господа за то, что все завершилось так. Мы победили».

Однако оказалось, что это еще не конец. Несмотря на решение арбитров, World Taekwondo до сих пор сохраняет в силе временное отстранение Лопесов, а министерство юстиции США продолжает расследование в отношении USA Taekwondo и нескольких высокопоставленных чиновников НОК США, которые якобы могли закрывать глаза на поведение знаменитых братьев.

Тем не менее это не сильно мешает Лопесу посещать мастер-классы и давать советы подрастающему поколению.