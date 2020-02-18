«Не могу поверить»: украинский фигурист умер в Китае

Мир спорта поразила трагическая новость: украинский фигурист Николай Бондарь скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Новость об этом появилась на официальном сайте Федерации фигурного катания Украины.

«С большим сожалением сообщаем, что 15 февраля ушел из жизни Николай Бондарь. После завершения карьеры он работал тренером в Китае, ему было всего 29 лет.

Федерация фигурного катания выражает свои соболезнования родным и близким», — говорится в публикации.

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Владелец популярного сайта о фигурном катании в Украине Skating.com.ua Иван Данилюк сообщил, что причиной смерти стал инфаркт — «сердце остановилось во время сна».

Он уточнил, что Бондарь в последнее время работал с юными фигуристами в китайском городе Сучжоу. В Facebook Данилюк также написал, что прощание состоится в среду, 19 февраля, в Киевском крематории.

В комментариях к этой новости поклонники фигурного катания активно выражают свои соболезнования.

«Хочется кричать: «Ребята берегите себя!!! Живите... не уходите раньше родителей»,

— написала пользователь под ником Liana Ocheretna.

«Не могу поверить, просто не могу. Я даже не знаю, что сказать родителям, если увижу», — призналась Irina Fireal.

Николай Бондарь начал заниматься фигурным катанием еще в 1996 году — в возрасте шести лет. На посвященной ему странице на сайте Международного союза конькобежцев (ИСУ) указано, что свои первые шаги на коньках украинец сделал в спортивном клубе «Динамо» из Киева.

За свою спортивную карьеру Бондарь успел серьезно поработать как минимум с двумя тренерами — Татьяной Булатовой и Мариной Амирхановой.

В сезоне-2002/03 он впервые принял участие в юниорском чемпионате Украины, где занял 12-е место. Спустя два года фигурист заметно улучшил результат, став третьим.

Неудивительно, что уже с сезона-2005/06 он начал соревноваться на взрослых национальных первенствах.

Первый блин на таком уровне вышел комом — лишь пятое место, однако в сезоне-2006/07 Бондарь уже сумел завоевать бронзу чемпионата Украины, после чего это достижение покорилось ему еще дважды подряд.

Параллельно он начал кататься на этапах юниорской серии Гран-при — самого престижного международного коммерческого турнира, на котором встречаются спортсмены из разных стран без ограничений по квотам на каждое государство.

Подняться на пьедестал ЮГП Бондарю так и не удалось, однако в 2007 году он подобрался очень близко, набрав 160,82 балла и заняв пятую строчку на этапе в Германии.

Тогда его обошли такие фигуристы, как будущий чемпион Европы россиянин Артур Гачинский (165,76 балла) и бронзовый призер континентального первенства чех Михал Бржезина (176,43).

В общем, для фигуриста из Украины, где данный вид спорта не является одним из ведущих, пятое место и совсем небольшое отставание от того же Гачинского были весьма неплохим достижением.

В течение двух сезонов подряд — 2007/08 и 2008/09 — Бондарь также принимал участие в юниорском чемпионате мира, где встречался с такими соперниками, как американец Адам Риппон, Хавьер Фернандес и Денис Тен.

На столь высоком уровне подобраться близко к пьедесталу Бондарю уже не удалось — он держал свою планку в 160 баллов и не опускался ниже, но соперники обладали слишком серьезным техническим преимуществом.

Так, самым сложным элементом в арсенале Николая оставался каскад тройной лутц + тройной тулуп, в то время как призеры ЮЧМ умели делать тройной аксель, а кто-то даже объединял его в комбинацию с тулупом.

Судя по всему, с изучением элементов ультра-си дело у Бондаря не пошло, а без них соревноваться в мужском одиночном катании уже было сложно.

По этой причине спортсмен занял на своем первом юниорском чемпионате мира 14-е место, а на следующем — 11-е.

Однако для Украины эти достижения все равно являлись рекордными. Только в 2016 году Ярослав Паниот сумел повторить лучший результат Николая на ЮЧМ (11-я строчка), а в 2018-м его превзошел Иван Павлов, ставший восьмым. Таким образом, рекорд Бондаря держался девять лет.

В сезоне-2009/10 спортсмен стал шестым на чемпионате Украины, а в следующем году снялся после короткой программы, где набрал всего 45,97 балла.

Вскоре после этого молодой человек принял решение завершить соревновательную карьеру, но с фигурным катанием прощаться не стал — решил заняться тренерством.

В Сети можно найти объявление о том, что Бондарь Николай Сергеевич числился тренером сразу в четырех спортивных клубах Киева.

Кроме того, как уже упоминалось, в последнее время украинец активно работал в Китае — доказательством служат многочисленные фото с маленькими учениками.

В некоторых СМИ сообщается, что Бондарь скончался в Сучжоу. Однако прощание должно пройти уже 19 февраля, а как его тело могли за три дня доставить из Китая, где в данный момент бушует коронавирус, — это большой вопрос.

Таким образом, возможно, что трагическое событие произошло в Киеве. Официальной информации по этому поводу нет.