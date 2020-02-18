«Нагло спровоцировал падение»: норвежец подставил Большунова

В Швеции и Норвегии вовсю проходит очередная лыжная многодневка «Ски Тур». Первые два заезда — гонка свободным стилем на 15 км и пасьют — прошли в Эстерсунде. Теперь же соревнования перекочевали в Оре, где сегодня состоялся спринт. Перед гонкой общий зачет многодневки возглавлял норвежец Пол Гулберг, остальной состав топ-8 также почти полностью состоял из представителей сборной Норвегии. И только россиянин Александр Большунов разбавил скандинавскую компанию, забравшись на второе место.

Реклама

Интерес к гонке был вызван в первую очередь очередным противостоянием Большунова с Йоханнесом Клебо — норвежец в личном зачете Кубка мира проигрывает Александру около 500 очков, да и в Оре ехать не хотел, однако в итоге на спринт заявился. Хотя бы для того, чтобы вновь посоревноваться со своим главным конкурентом. Спринт Клебо в итоге выиграл, оставив серебро и бронзу итальянцу Федерико Пеллегрино и французу Рено Же соответственно, однако победа Йоханнеса осталась в тени из-за эпизода, произошедшего в полуфинале.

К стадии 1/2 финала из пяти россиян подошли только двое: Андрей Ларьков, Артем Мальцев и Андрей Мельниченко выбыли в четвертьфинале, а вот борьбу за место в финале продолжили как раз Большунов и Денис Спицов. Второй попал в одну группу с Клебо, но финишировал только пятым, а вот Большунов соревновался с лидером зачета «Ски Тура» Гулбергом и еще одним известным норвежцем Сименом Хегстадом Крюгером. Именно он и оставил Александра без финала.

В одном из эпизодов Большунов бежал одним из лидеров, но Крюгер неожиданно решил обогнать россиянина на крутом повороте, но не рассчитал дистанцию, подрезал Александра, а затем и вовсе упал тому на лыжи.

Лидер российской сборной в результате столкновения не упал, а просто перескочил через Крюгера, как через гимнастического коня, но все равно потерял слишком много времени и догнать лидеров уже не смог, хотя и отчаянно пытался это сделать. В итоге Большунов показал четвертый результат в своей полуфинальной группе, но этого оказалось недостаточно, чтобы квалифицироваться в гонку, в которой разыгрывались медали. Ну, а Крюгер уже спокойно, не надрываясь, финишировал последним.

После гонки норвежец, которого судьи «наградили» желтой карточкой, выразил несогласие с дисциплинарным наказанием. По мнению Крюгера, произошедший инцидент — лишь случайность, не более.

«Мы просто подошли слишком близко друг к другу. Мне казалось, что я смогу протиснуться, но мы столкнулись. Не согласен с решением судей, которые поставили меня на последнее место. Я не хотел сбивать Большунова. Получилось глупо, независимо от того, кто виноват. Это был несчастный случай, только и всего», — цитирует норвежского лыжника NRK.

Однако Большунов оказался другого мнения. Россиянин в интервью после гонки обвинил и Крюгера, и всю норвежскую сборную в нечестной борьбе, заявив, что падение на его лыжи и лишение возможности бороться за медали — не что иное, как злой умысел. Действительно, Большунов лишился возможности приблизиться к лидерству в общем зачете «Ски Тур». Теперь он проигрывает Гулбергу 23 секунды. Перед масс-стартом это весьма внушительные цифры.

«Считаю, это несправедливо. Похоже, норвежская команда ведет нечестную игру. Он упал прямо мне под ноги. Если они хотят побеждать вот так — хорошо, но выглядит это несправедливо. Показалось, что там было более чем достаточно места. Не было никаких причин падать мне на лыжи. Не помню, когда я в последний раз был так зол. Все остальные гонки были хорошими и честными, но не сегодняшняя»,

— возмутился Большунов.

Крюгер в ответ на данные обвинения ожидаемо подчеркнул, что никакого злого умысла, намерения нанести вред и нечестной борьбы с его стороны не было. А кроме этого посоветовал россияну «остыть и понять, что такие случаи происходят в спринте регулярно».

В какой-то мере мнение Крюгера поддержал и Юрий Бородавко, тренер Александра Большунова. При этом он затруднился сказать, специально ли норвежец упал на лыжи его подопечного или ненарочно.

«Скорее всего за Александра сейчас пока говорят больше эмоции после финиша. Действительно, норвежец просто наглым образом пытался вытеснить его и спровоцировать падение, поэтому ему это помешало бороться за более высокие места. Насколько было сделано от норвежца специально, это очень трудно сказать. Но было видно, что открыто и преднамеренно он шел на столкновение.

Я не могу сказать, что преднамеренно было сделано именно от норвежской сборной. Это было все в пылу борьбы за свое место, поэтому сложно сказать. Я смотрел этот эпизод, когда он преднамеренно спровоцировал столкновение, это случившийся факт, но я не могу говорить за всю сборную Норвегии. Естественно, мы на эту тему будем разговаривать и разбирать, но это останется не для широкой публики»,

— приводит слова Бородавко Sport24.

Спринтерская гонка оказалась единственной, которую Оре принял в рамках «Ски Тура». Следующий заезд пройдет уже в норвежском Сторлиене. 20 февраля в классическом масс-старте на 38 км за медали поборются женские и мужские сборные, а финальные гонки — спринт и пасьют — примет Тронхейм.