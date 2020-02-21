«Россия заплатила»: норвежцы считают нечестной победу Большунова

Конец норвежской гегемонии

Сезон-2019/20 переворачивает устои в лыжных гонках. В этом виде спорта сборная Норвегия всегда была да и остается передовой державой, хотя и другие команды раньше тоже показывали класс.

Но в 2010-х годах перевес красно-синей сборной превратился в настоящую гегемонию. Только швейцарцу Дарио Колонье удавалось на этом отрезке несколько раз помешать норвежским лыжникам взять Большой хрустальный глобус, но и это уже осталось в прошлом.

В последние годы северная сборная, где лыжные гонки являются настоящим главным национальным видом спорта, была абсолютно неудержимой. Ни у одной команды нет такого количества спортсменов экстра-класса, а в качестве короля на смену Петтеру Нортугу и Мартину Йонсруду Сундбю пришел молодой и дерзкий Йоханнес Клебо.

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С ним абсолютно нереально бороться в спринтах, что во многом и принесло ему два глобуса, однако поход за третьим подряд оборачивается в этом сезоне совсем не тем, что Йоханнес и его партнеры по команде ожидали.

На самом деле предпосылки к появлению проблем уже имелись — еще на Олимпийских играх в Пхенчхане выстрелил молодой россиянин Александр Большунов, собравший целую россыпь серебряных наград.

В прошлом, постолимпийском сезоне он бился с Клебо в общем зачете Кубка мира изо всех сил, в итоге занял уверенное второе место, выиграв классификацию дистанционных гонок, и даже один раз обыграл чемпиона в спринте (правда, подкравшись к уже праздновавшему досрочно победу в финишном створе норвежцу и опередив того выброшенной вперед лыжей).

Ну а в текущей кампании Александр, который и в спринтах, как все уже поняли, не последний человек, в дистанционных гонках превратился в почти такого же гегемона, каким в коротких является Клебо.

Большунов уже давно лидирует в общем зачете, а после того как норвежец пропустил две гонки этапа в Фалуне из-за глупой травмы, оторвался слишком далеко. Конечно, норвежцев такой расклад устраивает не слишком, и им тяжело с этим смириться.

Битва за многодневку

И хотя выигрыш Большуновым первого в российской истории мужского Большого хрустального глобуса выглядит делом предрешенным, борьба на лыжне не прекращается.

«Ски Тур», существующий в календаре с этого сезона, не только является частью Кубка мира, но и позиционируется как престижная многодневка по типу знаменитой «Тур де Ски», победу в которой Большунов уже завоевал.

И здесь сборная Норвегии очень не хотела видеть Александра на первой строчке. Настолько, что на третьем этапе Тура — шикарном и необычном спринте в гору — очень старавшийся опередить россиянина в полуфинальном забеге норвежец Симен Хегстад Крюгер свалился на снег прямо перед ним.

Большунов налетел на соперника, упал, потерял время и не прошел в финал, который выиграл Клебо.

Общий зачет Тура возглавил другой представитель Норвегии Пол Гольберг, а российскому лыжнику осталось только скрипеть зубами в интервью в микст-зоне, обвиняя соперника в нечестной игре. На эмоциях или нет, но Большунов заявил, что Крюгер помешал ему специально.

Драматичный масс-старт

После этого инцидента очень большое значение приобрел четвертый этап многодневки — масс-старт. Изначально он должен был пройти в знаковом месте — Драммене, а лыжники на 38-километровой дистанции классическим стилем пересекли бы границу Швеции и Норвегии, где пройдут финальные этапы Тура.

Однако в Драммене оказалось слишком мало снега, и гонку перенесли в норвежский Мерокер, где ее дистанция составила 34 километра, а стиль прохождения был изменен на свободный.

Это довольно обидно, потому что вместо совершенно необычной дистанции из точки в точку с запретом питания и пересечения границы зрители получили практически обычную гонку по кругу.

Но получилась она сверхдраматичной. На 15-м километре дистанции Большунову в контактной борьбе сломали палку, и тут же сработала командная взаимовыручка российской сборной — свою Александру передал другой призер Пхенчхана-2018 Денис Спицов, также претендовавший на высокое место.

Через некоторое время тренеры сборной передали на снегоходе уже запасную палку именно Большунова, поскольку инвентарь не столь габаритного Спицова ему был маловат, а Александр вернул ту палку обратно Денису.

Еще через несколько километров лидер Кубка мира упал, хотя на этот раз эпизод абсолютно точно был вполне рабочим, какие случаются в лыжах сплошь и рядом.

Александр немного отстал, но быстро догнал пелотон, а затем единственным поддержал попытку отрыва со стороны зачем-то попытавшегося убежать и от своих, и от чужих норвежца Шюра Рете.

Большунов его просто «съел» и за 10 км до финиша создал себе задел, который отыграть было уже никому не под силу, финишировав в итоге в 51 секунде впереди ближайших преследователей.

Злоба и троллинг

Россиянин сразу же вырвался на первое место в общем зачете «Ски Тура», и вот тут оппонентов прорвало. Если Гольберг и наставник сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум сокрушались из-за окончания борьбы за победу в многодневке и подавляющего превосходства Большунова, то тот самый Крюгер нашел место для обвинений.

«Пожалуй, снегоход некоторое время двигался слишком близко к Большунову. А в это время был ужасно сильный боковой ветер. Если снегоход двигается рядом с лыжником, это не очень хорошо», — заявил лыжник в комментарии Dagbladet.

Эмиль Иверсен пошел еще дальше:

«Россия могла заплатить водителю снегохода. Русские верят, что мы заплатили Крюгеру, чтобы он завалил Большунова. Теперь мы подозреваем, что Россия заплатила водителю».

Дело в том, что снегоход со снимавшим гонку оператором мог защитить Александра от порывов ветра, хотя, например, финн Хоген Крог посмеялся над словами норвежцев, заявив, что снегоходы только мешают лыжникам, бросая в них снег от полозьев.

Конечно, слова норвежских спортсменов выглядят скорее как троллинг от бессилия, нежели как реальные претензии, но обстановку все равно накаляют, ведь даже самому Александру пришлось реагировать, отвечая на вопрос журналистов и справедливо называя все эти пересуды чушью.

«Да я этот снегоход видел впереди пару раз и в основном использовал как навигатор. Его и видно не было толком, как и трассу иногда. Не понимаю, какое преимущество можно тут получить», — цитирует лыжника «Матч ТВ».

В любом случае очевидно, что Большунова уже просто боятся и где-то по-спортивному начинают ненавидеть, а это показатель его феноменальной мощи.