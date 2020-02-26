День россиян в НХЛ: Ковальчук привез гол, Овечкин принес победу

«Вашингтон Кэпиталз» — «Виннипег Джетс» — 4:3 Б

Домашний матч против «Виннипега» был дебютным в составе «Вашингтона» для выменянного на дедлайне у «Монреаля» за третий раунд драфта-2020 Ильи Ковальчука. 36-летний форвард уже успел потренироваться с «Кэпиталз», а потому никого не удивило, что он вышел в третьем сочетании нападения с Ларсом Эллером и Карлом Хагелином.

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В другой день Кови стал был главным объектом внимания, но не в этот раз, потому что перед началом поединка на домашней арене «столичных» прошла короткая, но знаковая церемония чествования капитана команды Александра Овечкина, который в предыдущей, выездной встрече против «Нью-Джерси» забросил свою 700-ю шайбу в регулярных чемпионатах за карьеру.

Только семерым великим хоккеистам до него удавалось сделать подобное. И в погоню за Майком Гартнером, у которого 708 голов, Ови бросился уже на второй минуте встречи с «Джетс», когда после комбинации, созданной Дмитрием Орловым и Евгением Кузнецовым, получил от центра передачу из-за ворот бросил с пятака, а затем сам же по-бейсбольному добил ее с лета.

Этот гол стал для Александра Великого 43-м в текущем сезоне, и он снова сравнялся с лидером «Торонто» Остоном Мэттьюсом, а впереди лишь чех Давид Пастрняк из «Бостона», на счету которого 45 шайб.

Что касается Орлова, то он уже в середине периода поучаствовал и во втором взятии ворот гостей, поспособствовав выходу Якуба Враны один в ноль, в котором дерзкий чех оформил свою 25-ю шайбу в чемпионате.

Когда Гарнет Хэтэуэй в середине второй 20-минутки довел перевес «Кэпиталз» до трех шайб, показалось, что все ясно. Вот только «Виннипег» отчаянно бьется сейчас за попадание в плей-офф, и команда Пола Морриса не опустила рук.

Николай Элерс вернул ее в игру перед вторым перерывом, а в третьем периоде Кайл Коннор и Марк Шайфли по разу огорчили Брэйдена Холтби и перевели встречу в овертайм.

При этом виновником гола Коннора стал... Ковальчук. Дебютант «Вашингтона» обрезался в зоне атаки, после чего форвард «реактивщиков», оправдав название своей команды, и убежал к воротам.

Овертайм успеха никому не принес, а буллитная серия заслуживает отдельного рассказа. Ти Джей Оши использовал первую же попытку, и затем соперники не забивали, причем с броском Ковальчука справился вратарь «Джетс» Лоик Броссуа, а Кузнецов промахнулся сам.

Чтобы продлить серию, Шайфли необходимо было пробивать Холтби, и он это сделал, после чего началась серия уже результативных буллитов. Никлас Бэкстрем и Блэйк Уилер обменялись удачными попытками, а затем забросил еще и Овечкин.

Буллит капитана стал в итоге победным, потому что Холтби парировал выход Николая Элерса. «Вашингтон» набрал 84 очка и укрепился на первом месте в Столичном дивизионе, ну а «Виннипег» остался счастлив и одному очку в своей борьбе. Через день у «Джетс» будет шанс взять реванш — они примут «Кэпиталз» на своем льду.

Овечкин в итоге отметился четырьмя бросками, одним силовым приемом и заработал показатель полезности +1, как и проведший три силовых приема Орлов. У Кузнецова четыре броска, а Ковальчук, нанесший три броска, проведший два силовых приема и дважды блокировавший броски соперников, тем не менее заработал -2.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:4

В борьбе за плей-офф находится и «Торонто», который несколько дней назад пережил позор, уступив «Каролине», в воротах которой больше периода действовал «экстренный голкипер» — заливщик льда из родного для «Мэйпл Лифс» Air Canada Center Дэвид Эйрс. В общем, на матч против соперника по дивизиону «Тампы», с которой, вероятно, и предстоит встретиться в первом раунде плей-офф (если «Торонто» туда попадет), «кленовые листья» вышли очень заряженными.

«Лайтнинг» же после блестящей победной серии попала в полосу неудач и подошла к игре с «Лифс» при двух поражениях подряд.

«Молния» смогла уверенно начать и в середине первого периода, перехватив шайбу в чужой зоне, развернула быструю атаку, которую с отменной передачи Стивена Стэмкоса уверенно завершил Никита Кучеров.

UNREAAAAAAAL setup by the Captain and Kuch gets No. 30 pic.twitter.com/hdgAJ8VvnH — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) February 26, 2020

Для лучшего игрока и бомбардира прошлого сезона НХЛ эта шайба стала уже 30-й в текущем сезоне, и таким образом вингер уже пять лет подряд добирается до этого рубежа!

Кроме того, Кучеров продлил свою результативную серию уже до 17 матчей и почти вплотную приблизился к клубному рекорду по продолжительности такого отрезка. Всего за эти встречи на счету россиянина 27 (13+14) очков.

Правда, это было последнее радостное событие для команды Джона Купера в матче. Еще до первого перерыва «Торонто» развернул ситуацию на 180 градусов, а затем планомерно доводил встречу до победы, которую и одержал.

«Тампа» потерпела третье поражение подряд, но при этом уступила на родной Amalie Arena впервые за 12 встреч. Впрочем, критичного для команды в этом ничего нет — она уверенно идет на второй строчке в Атлантическом дивизионе и все еще может даже повторить прошлогодний успех с выигрышем Президентс Трофи за победу в регулярном чемпионате.

Куда неприятнее травма Стэмкоса — капитан покинул лед в конце второго периода и больше не возвращался в игру. Если он вылетит надолго, это может отразиться на команде в плей-офф. А Стэммер — игрок достаточно травматичный.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:4 ОТ

«Торонто» набрал 74 очка и вышел на третье, уверенно дающее выход в плей-офф место в Атлантическом дивизионе, в то время как «Рейнджерс», имея перед началом встречи с «Айлендерс» всего на четыре очка меньше при трех играх в запасе по отношению к «Мэйпл Лифс», располагаются на седьмой строчке Столичного дивизиона.

Да, «Метрополитан» в этом году просто невероятно силен, но «рейнджеры» остаются в гонке за выход в плей-офф и встреча с соседями из «Айлендерс» была для них особенно принципиальна еще и поэтому.

Этот матч был для команды первым после аварии в Бруклине, в которой основной уже голкипер клуба Игорь Шестеркин сломал ребро, а форвард Павел Бучневич отделался легким испугом, но все-таки не вышел на лед.

У «островитян» на домашней арене дебютировал в команде выменянный на дедлайне из «Оттавы» и сразу же продливший на пять лет контракт Жан-Габриэль Пажо — один из лучших нападающих лиги по действиям в меньшинстве и просто отличный центр для топ-6.

Дебют получился несколько неожиданным, но об этом позже. Сначала Артемий Панарин уже в начале встречи пробил Семена Варламова, одноклубником которого мог стать летом, если бы согласился на предложение «Айлс», которое было финансово даже выгоднее того, что давали «Рейнджерс». Этот гол стал для бомбардира 32-м в чемпионате.

What a pass



What a finish pic.twitter.com/pBBhSYAueV — New York Rangers (@NYRangers) February 26, 2020

Во втором периоде гости провели еще одну шайбу, а дальше началось самое интересное. За пару минут до перерыва Александр Георгиев отразил щелчок Райана Пулока, правда, куда шайба отскочила, увидел только Пажо, который поймал ее в руку и затем клюшкой дослал в сетку.

Борьба за победу продолжилась и в третьем периоде, став особо ожесточенной. Не выдержал жесткости соперников как раз Пажо, который набросился с кулаками на Джейкоба Трубу, в результате чего был удален до конца встречи, а гости даже получили большинство.

И хотя «Рейнджерс» вели в заключительном отрезке со счетом 3:1, две передачи Мэтта Барзэла на Брока Нелсона и Джордана Эберли помогли «островитянам» добиться овертайма, где, правда, Панарин уже в самом начале на входе в свою зону отобрал шайбу, привез ее в чужую и с разворота оставил в дураках всех трех полевых соперника, выкатив под убойный щелчок Мике Зибанежаду.

"Those two guys delivered, as they usually do."



Panarin. Mika. Ballgame. pic.twitter.com/GXPIIviCwt — New York Rangers (@NYRangers) February 26, 2020

«Рейнджерс» одержали важнейшую победу, а набравший уже 85 очков Панарин вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров лиги, обойдя Нэтана Маккиннона из «Колорадо».

«Детройт Ред Уингз» — «Нью-Джерси Девилз» — 1:4

«Нью-Джерси» является единственной командой Столичного дивизиона, которая на плей-офф уже не претендует, но в матче с главным аутсайдером лиги «Детройтом» сумела одержать свою третью победу подряд.

Она вышла во многом знаковой, потому что стала первой в сезоне для многострадального голкипера Кори Шнайдера, некогда считавшегося элитным, но из-за травм потерявшего уверенность в себе.

В последний раз он побеждал еще 25 марта 2019 года, и вот спустя почти год, в своем 12-м матче текущего сезона вратарь отразил 26 бросков, пропустив лишь один, и выиграл вновь!

Ну а главным героем встречи стал россиянин Никита Гусев, все лучше и лучше осваивающийся в сильнейшей лиге мира. Сначала он сделал свой 28-й голевой пас в сезоне в, как выяснилось позже, победном голе на Яспера Братта в большинстве, а в третьем периоде собственным точным абсолютно убойным кистевым броском еще раз реализовал лишнего, сняв все вопросы о победе своей команды.

Другие матчи

«Каролина Харрикейнз» — «Даллас Старз» — 1:4

«Бостон Брюинз» — «Калгари Флэймз» — 2:5

«Монреаль Канадиенс» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:4 ОТ

«Филадельфия Флайерз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:2

«Сент-Луис Блюз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 6:5

«Нэшвилл Предаторз» — «Оттава Сенаторз» — 3:2

«Миннесота Уайлд» — «Коламбус Блю Джекетс» — 5:4

«Аризона Койотс» — «Флорида Пантерз» — 1:2

«Анахайм Дакс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 4:3 ОТ

До 11 матчей продлил свою результативную серию молодой лидер «Каролины» Андрей Свечников, сделав на Себастьяна Ахо свой 34-й голевой пас в сезоне. Всего у россиянина за эту серию 13 (5+8) очков. Правда, спастись от поражения против «Далласа» это не помогло, а у «Старз» последний гол провел Денис Гурьянов.

Набрал форму голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, в матче против «Аризоны» отразивший 37 бросков и ставший первой звездой важной для его команды встречи.